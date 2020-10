Estos son los horarios de nuevos sectores que se suman al 7+7

La ministra del Poder Popular para el Comercio Nacional Eneida Laya, explicó este lunes cuales son las normas y horarios a cumplir en los sectores económicos que se incorporan en la III fase de flexibilización general, vigilada y disciplinada en el país.

A través de una rueda de prensa, Laya en compañía de ministro de Turismo, Félix Plascencia, indicó que el método que se ha practicado en el territorio nacional ha funcionado para aplanar la curva de contagios del covid-19. «Gracias a las sabias decisiones del Presidente Nicolás Maduro, con esta nueva flexibilización es un avance para la economía y el comercio nacional», expresó Laya.

La ministra informó que a los 24 sectores priorizados se le suman nuevos comercios para que inicien la apertura para las Navidades Felices. «Vamos a salir con las medidas necesarias, vamos a mantener las normas estrictas de bioseguridad por la salud del pueblo», refirió.

Asimismo reiteró que la continuidad de estos sectores, así como la incorporación de otros dependerá del cumplimiento de las medidas de seguridad por parte de los comerciantes y del pueblo en general. Recordó que los sectores básicos como lo son alimentos y medicamentos no han parado en sus actividades, por el contrario desde el Gobierno nacional se ha garantizado su operatividad.

La titular de la cartera de Comercio Nacional, confirmó que los supermercados, abastos y bodegas que expendan alimentos y el sector farmacia tienen permitido abrir sus puertas hasta las 6 p.m. «Todos los nuevos sectores incorporados el día de hoy podrán laborar entre las 9 a.m. y las 3 p.m., es indispensable el cumplimiento de las medidas de seguridad así como un aforo de hasta el 40%», detalló.

Asimismo hizo una excepción en el sector licorero el cual podrá trabajar a partir de la 1 p.m. hasta las 6 p.m. y solo será para llevar. «No esta permitido la permanecía de personas dentro de los establecimientos ingiriendo licor, es importante que el sector de licorería tenga esto en cuenta» apuntó.

También señaló que las ferias navideñas, actividades al aire libre estarán autorizadas desde las 5 p.m. hasta las 10 p.m. Los autocines y eventos públicos en sitios abiertos están permitidos de viernes a domingo hasta las 12 de la noche, manteniendo el protocolo de bioseguridad.

Laya, destacó que los organismos públicos que van a trabajar en atención al público son: Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer), Superintendencia Nacional para la Defensa para los Derechos Socioeconómicos (Sundee) y La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), en un horario comprendido de 8 am a 1 pm con un aforo de hasta el 40%.

Aclaro que los restaurantes, heladerías, luncherías y afines, se mantiene como se ha venido trabajando bajo la modalidad de delivery, no están autorizados pues sus espacios son cerrados y son propensos a la propagación del virus. «Es indispensable que el público en general comprenda el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, así como el distanciamiento social. Debemos trabajar con todos los actores políticos, económicos y de seguridad para hacer cumplir el sistema 7+7 Plus eficazmente», señaló.

Por último, los autolavados de 1:00 p.m. a 5:00 p.m; ópticas 7:00 a.m. a 12:00 p.m., reparaciones electrónicas 12:00 p.m. a 5.00 p.m., comercialización de calzados y textiles, 12:00 p.m. a 5:00 p.m., papelerías y librerías 7.00 a.m. a 12:00 p.m., heladerías y cafeterías (Solo para llevar) de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. y los centros comerciales de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Turismo

Por su parte, el ministro del Poder Popular para el Turismo, Félix Plascencia, informó que luego que el presidente Nicolás Maduro permitiera la apertura de ciertos sectores en el área del turismo.

Plascencia indicó que playas, balnearios y clubes sociales podrán abrir sus puertas a partir de la 7 a.m. hasta las 3 p.m; los parque de diversiones y parques temáticos darán apertura desde las 2 p.m. hasta las 6 p.m. y los teleféricos tendrán apertura desde las 9 a.m. hasta las 5 p.m.

«Estos sectores abrirán sus puertas y contarán con los protocolos de bioseguridad contando con el apoyo de los gobiernos regionales y locales. Estaremos en permanente observación de que se están cumpliendo los protocolos, estamos haciendo una flexibilización responsable», puntualizó Plascencia.