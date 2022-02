Maduro da inicio a las 4 F del Motor Emprendimiento

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, dio inicio este miércoles a lo que denominó las 4F que formarán parte del Motor Emprendedor creadas para el reimpulso del aparato productivo del país.

La primera de las F que forman parte de este plan es la de «Formalización», donde el emprendedor podrá realizar todas las gestiones necesarias para poder contar con el apoyo institucional.

En este punto, el viceministro para la Economía Productiva, Ricardo Sánchez, recalcó que se han inscrito más de 43.000 emprendedores a través de la plataforma http://emprenderjuntos.gob.ve.

«Más de 43.000 emprendedores en todo el país, el cual ellos en el portal se registran y llevamos una data completa de qué área están», detalló Sánchez durante la jornada productiva de este miércoles.

Posterior a este registró, detalló Sánchez, se debe llevar a cabo las gestiones de inscripción y de RIF, la cual corresponderá al SENIAT.

«Cuando se tiene el registro, el SENIAT crea el RIF para emprendedores», recalcó el viceministro de Economía.

Ante etas acciones, el jefe de Estado venezolano ordenó facilitar la formalización de emprendimientos y acabar con la burocracia.

La segunda F está enfocada en la «Formación». En este punto, los emprendedores cuentan con asesorías en diferentes áreas, como contabilidad o marketing, para poder promover su negocio.

Para esto, se cuenta con una estrategia territorial: Formación presencial, que se está trabajando con cinco estados: Miranda, Caracas, Carabobo, Portuguesa, y el estado Lara; la formación a distancia y la formación integral de los programas, la cual se cuenta con el apoyo de empresas públicas y privadas.

La tercera F corresponde a «Financiamiento», el cual se cuenta con el respaldo de los bancos estatales, así como un fondo creado por el Ejecutivo Nacional para poder apoyar a los emprendedores.

Cabe recordar que dicho fondo cuenta con 46 millones de bolívares.

En este punto, representantes del Banco de Venezuela anunciaron que se ha brindado más de 700 financiamientos a diferentes emprendedores.

De igual forma, durante la actividad; la Banca Pública Nacional realizó entrega de financiamientos a emprendedores con el objetivo de impulsar la economía postpetrolera.

Al respecto, el Mandatario Nacional recalcó que «hay que dar acompañamiento antes, durante y después del financiamiento. El emprendedor necesita que lo comprendan y lo ayuden».

La última F corresponde a las «Ferias», que son los espacios para poder mostrar sus emprendimientos.

En este sentido, el presidente Nicolás Maduro señaló que «todos los emprendimientos son importantes, en distintas áreas, a todos hay que apoyarlos», insistió.

Creación del Servicio Nacional de Emprendimiento de Venezuela

Durante la actividad, el presidente Maduro anunció la creación del Servicio Nacional de Emprendimiento de Venezuela, con el fin de articular todas las instituciones vinculadas al emprendimiento y así avanzar de forma eficiente hacia la prosperidad económica.

De igual forma, señaló que en todos los Centros Comerciales del país, se va desplegar el personal de Emprender Juntos, con el fin de ofrecerle toda la información para entrar en las 4F del emprendimiento.

Por otra parte, exhortó a la Asamblea Nacional (AN) a continuar legislando para impulsar la recuperación integral de la economía del país, así como también apoyar el esfuerzo y trabajo de los venezolanos.

«¡Qué bueno contar como país con una Asamblea Nacional que consulta al pueblo. Que todas las leyes que ha hecho ha sido para mejorar a Venezuela en todos sus aspectos. A mí me tocó aguantar cinco años de una AN de conspiración, de atrasos, de complot permanente, una AN nefasta. La AN 2016-2021. Todavía hay restos de eso por ahí, que pretende seguir saboteando la economía», sentenció.