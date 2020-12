Presidente Maduro descarta dolarización de la economía del país

“En Venezuela no hay una dolarización de la economía porque la moneda oficial no es y no va ser nunca el dólar, ni otra moneda extranjera. En Venezuela lo que hay es mecanismos de una economía de guerra y de resistencia que busca en otras monedas y criptomonedas la forma de intercambiar productos”.

Así lo señaló el presidente de la República, Nicolás Maduro quien denunció que la nación pasó de percibir ingresos de 56 mil millones de dólares a menos de 500 millones de dólares este año, producto de la persecución petrolera, financiera y comercial por parte de los Estados Unidos contra el país.

Destacó que Venezuela está empezando a construir su propio modelo de socialismo. “Por eso hemos avanzando en la construcción de un poder popular, el pueblo con el poder. Vamos a la construcción de las Ciudades Comunales, Parlamento Comunal y de muchas otras formas del poder comunal”, señaló el Jefe de Estado.

En este sentido, señaló que en el país existen plenas garantías para la construcción del Poder Popular. “Hay un expansión del movimiento sindical, del movimiento campesino, de los movimientos sociales en Venezuela”, sostuvo Maduro.

Por otra parte, en el ámbito económico, el Jefe de Estado también informó que mediante el plan de fortalecimiento de las empresas estatales de carácter productivo, es establecer alianzas con inversionistas privados e internacionales sin necesidad de privatizarlas. “El conflicto con los gobiernos europeos es una cosa, con el Gobierno de Estados Unidos es una cosa, y las relaciones de cooperación económica, de inversión, con los inversionistas es otra cosa”, manifestó.

“Diferenciar la relación económica con los inversionistas extranjeros de la relación política con Estados Unidos y Europa es la forma en que Venezuela protege la inversión en el país”, explicó el Jefe de Estado.

Comentó que como parte de la recuperación económica se plantea fortalecer las empresas públicas y continuar con la recuperación de Pdvsa, las industrias básicas y de energía eléctrica.

Ley Antibloqueo da todas las garantías a la inversión

El presidente de la República señaló que la Ley Antibloqueo establecerá todas las garantías a la inversión extranjera y facilita las alianzas comerciales.

Informó que se han adelantado reuniones para establecer nuevos pactos de inversión entre el Gabinete económico e inversionistas extranjeros de todo el mundo en el contexto de este instrumento político.

“Yo ese sentido soy muy optimista de que la Ley Antibloqueo, de todas las garantías amplias y suficientes para que la inversión prospere y Venezuela se recupere en medio de esta guerra económica”, aseveró Maduro.