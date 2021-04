Revocan a 2 empresas por ofertar puntos de venta ilícitos

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario revocó el registro como proveedor de puntos de venta a las empresas Positivo Plus CA y New Tech Solutions Group CA, las cuales no podrán comercializar esos equipos a comercios o negocios, ni a las instituciones bancarias del país, así como a otros proveedores de puntos de venta autorizados.

La Sudeban dijo que esas empresas comercializan puntos de venta Flexipos con el aplicativo Net 24/7, propiedad de Services 24-7, LLC, domiciliada en EEUU, el cual permite a los comercios procesar transacciones con tarjetas de débito y crédito internacionales al margen del sistema nacional de pagos.

Las autoridades determinaron que esas operaciones representan un riesgo en materia de prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.