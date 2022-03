Tony Boza: Ese aumento del salario es un acto muy valiente del Presidente

A cuentagotas se fueron arremolinando las personas para escuchar las respuestas que Tony Boza nos daba durante una entrevista concedida a Últimas Noticias. Lo esperamos que saliera de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional, donde está adscrito como diputado.



Ya sentados en un banco de la plaza Bolívar caraqueña, Boza comenzó a explicar la significancia del último salario mínimo anunciado por el presidente Nicolás Maduro durante el Congreso de los Trabajadores. De esa comparecencia, Tony Boza analizó los siete minutos en que el Jefe de Estado esbozó las bases para establecer en medio petro el salario mínimo nacional.



Las respuestas de Boza a nuestras interrogantes concitaron tanto el interés de adultos mayores, jóvenes y personas de “edad media” que se pararon frente al banco donde el economista nos atendió. El gentío murmuraba entre sí cosas que el periodista debía preguntar como “esos especuladores que aumentan los precios”, “lo caro que se están poniendo algunos productos” y “la cuestión de los jubilados con míseros sueldos”.



—El presidente Nicolás Maduro anunció que el salario mínimo se colocaba en medio petro. Usted era uno de los economistas que sugirió esa idea a través del programa Boza con Valdez, que transmite VTV.



—Tenemos una profunda satisfacción de que el Presidente haya tomado esta iniciativa. Creo que ese aumento del salario es un acto muy valiente de parte del Presidente, dado el contexto, porque no estamos hablando de la época en que el petróleo estaba a más de 100 dólares sin bloqueo; hoy, producto de las circunstancias, quizá vuelva a tener esos precios internacionales. Pero, el anclaje que el Presidente anunció y que guarda relación con la situación tan deprimida del venezolano, es un paso significativo.



—¿El monto del aumento es aceptable para esa situación que usted describe como deprimida?



—Yo incluso haría énfasis no tanto en el monto; creo que el monto se puede discutir y de hecho el mismo Presidente fue mucho más allá. Si tú analizas bien la intervención del Presidente el 3 de marzo en el Congreso de los Trabajadores, él habló siempre del medio petro como referencia hacia el salario mínimo legal, pero además dio una orden al aparato administrativo del estado para que se adecuaran las tablas salariales.



—Él habló de actualizar las pensiones de una manera especial. ¿Cómo se instrumentaliza esa orden?



—El Presidente habló en términos de resarcir a todos aquellos que han recibido sus pensiones, sus jubilaciones en los últimos cinco años, entendiendo de que esos son precisamente los años donde el valor del dinero fue arrastrado al mínimo producto de la guerra contra la moneda. Eso es algo que está perfectamente diseñado (la guerra contra la moneda); ya incluso algunos personeros del Departamento de Estado lo han reconocido. Entonces el Presidente fue mucho más allá resarciendo el daño patrimonial que se le ha hecho a los que se han jubilado. Creo que eso es un paso cualitativamente muy importante.



—¿Cómo se ejecutará el aumento salarial de medio petro, dado que es anclado a una criptomoneda?



—El Presidente habló de una ruta que tiene dos elementos: uno, el reconocimiento de que ese monto inicial no es suficiente y en consecuencia salariza los bonos. Estos dos elementos son fundamentales. Y un tercer elemento es que todo eso se va a hacer de cara al movimiento de los trabajadores. No va a ser una acción hecha desde las cúpulas del aparato estatal sino en diálogo permanente con la clase trabajadora.



—¿Esos componentes sobre el salario mínimo que el Presidente explanó en su intervención ante el Congreso de los Trabajadores deberían estar recogidos en un decreto?



—Como se trata de un acto del Poder Ejecutivo debería ser un decreto plasmado en Gaceta Oficial. Ya eso corresponde a los tiempos y las formas. El pueblo venezolano está a la espera de ese decreto, de ese acto legal, pero ya la pauta general de lo que debe estar establecido en ese decreto ya fue dicho públicamente por el propio Presidente de la República y además estoy absolutamente seguro que no fue un acto de improvisación.



—Uno de los últimos aumentos salariales no fue publicado en Gaceta Oficial y eso fue la excusa para que algunos patronos no lo pagaran.



—No solamente no fue publicado en Gaceta Oficial, ni siquiera fue anunciado por ningún personero del Ejecutivo. Recuerdo perfectamente lo que me planteas porque fue publicado en un tuit de un diputado. Pero esto que acaba de anunciar el Presidente representa un salto cualitativo porque fue dicho en voz del más alto representante del Poder Ejecutivo Nacional delante de la masa obrera organizada.



—Ya en 2018 el aumento dictado para esa época estuvo anclado al petro, al igual que este último.



—El 20 de agosto de 2018 recuerdo perfectamente se había anclado el salario al medio petro, pero debemos decirlo de forma autocrítica, esa vez a quienes correspondió instrumentar ese anclaje, realmente no lo hicieron. Ese anclaje iba a operar día a día. Día a día se iba a ajustar de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor que el Banco Central de Venezuela iba a publicar. El salario todo el tiempo estaba en medio petro; pero si había una devaluación en bolívares, el salario iba a significar más cantidad de bolívares, según las estimaciones.



—¿Se llegó a aplicar ese mecanismo?



—Tal anclaje que el Presidente anunció no fue realizado en la práctica. Sucedieron dos eventos. El primero, a finales de noviembre de 2018 se hizo una adecuación del salario en bolívares; se mantuvo el salario en medio petro pero éste significaba una cantidad de bolívares que luego no fue reconocida por el primer ajuste, que incrementó el salario algo así como en un 250%; pero ya la inflación había sobrepasado el 560%. Allí hubo un primer desfase.



—¿Cuál fue el segundo evento?



—El 14 de enero de 2019 hubo un segundo ajuste donde el salario mínimo fue incrementado en más de 500%, pero ya la inflación iba por encima del 2.000%, es decir, casi cinco veces por encima del aumento salarial. De tal manera que este acto del Presidente del aumento anunciado el 3 de marzo pasado es un acto valiente, justo y desde el punto de vista económico necesario.



—¿Se puede afirmar que hubo factores en el 2018 que sabotearon ese aumento salarial?



—Sí. Yo no lo pongo en duda. De hecho en estos días hubo un discurso que dio el intelectual Luis Britto García en el 5° Congreso del Psuv, donde apuntó a que se debe revisar la acción de algunos personajes del Banco Central de Venezuela, quienes al parecer no están apuntando a la política que diseña la Revolución Bolivariana sino a sus propias políticas. Esa era una sospecha que yo tenía desde hace tiempo; ahora lo confirmo.



—¿Cuáles son esas políticas propias que el BCV estaría ejecutando por encima o al margen de los dictámenes del Ejecutivo Nacional?



—Ellos se han planteado de que la inflación en Venezuela es producto de un exceso de liquidez. Pero vamos a revisar por qué ellos se anotan a esa tendencia teórica que además es falsa, no tiene soporte científico, porque la ciencia de la economía, a diferencia de la matemática, no es ciencia exacta. Si vamos al análisis detallado, no sería exceso de liquidez en principio, porque eso implicaría un exceso de demanda.



—¿Los venezolanos tenemos un exceso de demanda de los bienes?



—Creo que algún teórico venezolano que se le ocurra decir que los venezolanos tenemos un exceso de demanda de los bienes en estos momentos, yo creo no está en este planeta, debe estar en Marte o Júpiter. Porque si hay una cosa obvia que no necesita estudios de economía, es que cualquier venezolano puede ver que nadie está demandando más bienes de los que necesita. Todo lo contrario, apenas, si sumas los salarios, más los bonos, más los ingresos extras de la inventiva popular, te dará para sobrevivir. Eso está a la vista.



—¿Eso es lo que los economistas llaman la canasta básica?



—La canasta básica es dos veces la canasta alimentaria. Es decir, la subsistencia de una familia no es solamente comer carne, carbohidratos, es también acceso a bienes culturales, intelectuales, a un estatus de vida promedio aceptable, que es lo que permite la continuación del esfuerzo y la capacidad del trabajo cualificado.



—En resumen, ¿es falso que el exceso de liquidez produce inflación?



—Absolutamente. Si antes, por cada 100 bolívares producido, había 66 bolívares y hoy por cada 100 bolívares de Producto Interno Bruto (PIB) producido, apenas hay 2, es una clara demostración de que hay un déficit terrible de liquidez en bolívares. Por eso es que el dólar ha venido ocupando el espacio que el bolívar ha dejado.



—¿Cómo se distribuyen actualmente los ingresos del país?



—Hay un dato. Del año 2014 al 2017, la torta se distribuía así: 31% excedentes de exportación; 36% remuneración salarial y el resto entre impuestos, etcétera. En 2017 si bien esa torta disminuyó, las proporciones cambiaron. La retribución al capital, el excedente como llaman, pasó del 31% al 50%: se comieron la mitad de la torta. Los trabajadores percibían el 36% ahora percibían el 18%. Estoy hablando del año 2017.



—¿Cómo explicamos esa distribución de los ingresos?



—Es como si tú tuvieras cuatro hijos: uno gordito y tres flacos. Y la pizza del año 2014 era extrafamiliar; el gordito se quedaba con el 31%; pero como ahora se puso el producto más pequeño, tenemos una mini-pizza. Pero la mitad de esa mini pizza se la come el gordito, un pedacito pequeño para cada flaquito y un pedazo para el Estado.



—Se percibe una desigualdad.



—Hay un problema de desigualdad que solo puede corregirse con la intervención del Estado. Porque el mercado fue el que produjo esa desigualdad; ¿a partir de qué?, muy claro y sencillo: si tú eres empresario y tienes un producto, le vas aumentando el precio al producto en la medida que la inflación va creciendo. Eso lo han venido haciendo.



—¿Quiénes concretamente?



—Eso se llama precios relativos. La burguesía comercial, industrial, en estos últimos cinco, ocho años, ha podido hacer eso. Eso se llama indexar; es decir, poner el valor de sus productos al ritmo de la inflación.



—¿En esa burguesía como usted la llama entran los banqueros?



—Ellos habían quedado por fuera. ¿Qué hizo el Banco Central de Venezuela? Por eso es que le doy la razón a Luis Britto García, hace un año se creó una resolución para ampliar la indexación a toda la cartera crediticia. Si tú vas a pedir un crédito de 100 bolívares, ellos te lo tasan a un valor de conversión de la divisa. Cuando vas a pagar los 100 bolívares, tú vas a pagar las cuotas al valor del dólar de ese día. De manera que tú terminas pagando tantos bolívares como la inflación deterioró el poder adquisitivo del bolívar, para comprar la misma cantidad de dólares en el momento que te dieron el crédito, más el pago de los servicios y de los intereses.



—Vuelvo al tema del salario. El presidente Maduro dijo ese 3 de marzo que esta era la primera vez que se hacía un aumento salarial en base al crecimiento obtenido en el país. ¿Qué interpreta usted?



—Hay algunos economistas de derecha que dicen que solo era posible aumentar los salarios si incrementaban la producción. Y eso es parcialmente cierto. Pero, como todas las cosas complejas en la vida tienen matices y por lo general esos matices no son despreciables, tienen una cualidad y es que pesan en el diseño de la política.



—¿Qué nos quiere decir?



—¿Qué quiero decir con eso? Fíjate, el Producto Interno Bruto ha crecido. Es verdad. ¿Cuánto creció? Un 5%. El Presidente fue más valiente, porque incrementó el salario en 1.710%. Es decir, sí creció la producción, pero el aumento que el Presidente acaba de hacer es X cantidad de veces más que la producción. ¿Qué quiere decir esto?, que el Presidente está reconociendo que la inflación produjo un desfase en la equidad, en el reparto, en lo que te acabo de decir, de explicar con lo de la pizza y dijo: aquí vamos a darle más pizza a los que tienen más necesidad de comer.



—El primer mandatario ha dicho que 2022 será el año de la recuperación económica.



—El presidente Nicolás Maduro está reconociendo que hay una nueva realidad económica y eso hay que decirlo, producto de la acción del Estado, de la recuperación de Pdvsa y del planteamiento de algunas asociaciones económicas que son necesarias.



—Hay algunos precios que han venido aumentado a raíz del anuncio del aumento salarial. Si ese aumento es en base a un crecimiento, ¿por qué los comerciantes suben sus productos?. Ellos han crecido.



—Ese aumento del salario no debe producir inflación. Hay dos elementos: el primero, si tú buscas la estructura de costos de cualquier industrial o comerciante en Venezuela y ves cuánto pesa la partida presupuestaria para cubrir los salarios, es ínfima. Es tan así que ellos mismos han creado una serie de bonos extras para reponer parcialmente la contribución que el factor trabajo hace en la creación de la riqueza.



—Es decir, no se justifica esa subida de precios por parte del comercio.



—No hay un peso en la estructura de costos que diga que una subida del salario mínimo como el anunciado a 45 dólares aproximadamente, impacte en esa estructura de costos. De hecho, la mayoría de los privados están pagando por encima de ese salario.



—Ese es el primer elemento.



—El segundo elemento: la curva de la oferta está en un punto elástico. ¿Qué quiere decir esto? Que la propia Fedecámaras ha confesado que tiene 80% de su capacidad productiva ociosa. Si yo antes compraba un par de zapatos y ahora quiero comprar dos pares, la empresa no tiene que invertir capital fijo, porque ya ese capital está instalado. Es decir, lo que tiene es que comprar más insumos y producir más bienes. Eso sería más barato porque con casi la misma cantidad de trabajadores, utilizando una capacidad ociosa, pueden aumentar la producción sin que eso signifique incremento en la estructura de costos y menos en unos salarios que están deprimidos. Es decir, no hay razones para que el aumento salarial se traduzca en inflación.