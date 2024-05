Trinidad y Tobago obtiene licencia para producción gasífera con Venezuela

El Ministro de Energía e Industrias Energéticas y Ministro de la Oficina del Primer Ministro del Gobierno de Trinidad y Tobago, Stuart Young, anunció a través de la red social X, que su gobierno recibió una licencia por parte de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), para seguir adelante con los negocios energéticos que mantiene con la República Bolivariana de Venezuela.

“El Gobierno de la República de Trinidad y Tobago ha recibido una licencia específica de la OFAC del Tesoro de los Estados Unidos para continuar con la exploración, producción y exportación de gas con el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para el campo de hidrocarburos Cocuina-Manakin”, escribió el alto funcionario.

The Government of the Republic of Trinidad and Tobago has received a specific licence from OFAC at US Treasury to pursue the exploration, production and export of gas with the Government of the Bolivarian Republic of Venezuela for the Cocuina-Manakin hydrocarbon field.