Alerta con planes desestabilizadores

Este lunes el presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció la existencia de planes por parte de sectores del extremismo opositor para atacar el Sistema Eléctrico Nacional, especialmente en sectores donde el chavismo registra altos índices de votación.

En su programa Con Maduro +, número 51, el Mandatario nacional indicó que estas acciones están dirigidas a crear un clima de descontento entre los venezolanos y de inestabilidad en el país de cara a las próximas elecciones presidenciales pautadas para el 28 de julio.

“Ellos están desesperados y ante sus desesperación absoluta están en pasos feos, en pasos malos, en contra del país”, señaló.

Viviendas para el pueblo

Tras denunciar estos planes desestabilizadores y terroristas, el jefe de Estado procedió a seguir dando buenas noticias al pueblo venezolano y entre ellas ratificó la meta de construcción de tres millones de viviendas, encargando la tarea de la rectoría para el cumplimiento de esta meta al ministro para las Comunas Ángel Prado.

“Yo me comprometí a entregar 500 mil viviendas anualmente para de aquí al 2030 entregar 3 millones de nuevos hogares. Y llueve, truene o relampaguee cumpliremos con esta promesa. Palabra empeñada, palabra cumplida”.

Chequeando la maquinaria

Más temprano, en la ciudad de San Cristóbal, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, sostuvo un encuentro con los jefes de las brigadas del 1x10x7 donde hicieron un repaso de esta maquinaria en la entidad.

En el acto, Cabello resaltó la importancia de garantizar que este mecanismo sea real y verificable, insistiendo en la necesidad del despliegue bajo la consigna de convencer para vencer y motivar para triunfar.

“Estamos seguros que el 28 en Táchira, como en toda Venezuela, saldremos a celebrar por todo lo alto la gran victoria bolivariana, la gran victoria revolucionaria, la gran victoria de nuestro amado Nicolás Maduro Moros”.

Papa confirma santidad de José Gregorio

Tal como había informado el presidente Nicolás Maduro, el papa Francisco confirmó que sí, que ya firmó la canonización de José Gregorio Hernández. Aquí sus palabras:

Tipo de cambio

El Banco Central de Venezuela informó que las mesas de cambio arrojaron un promedio de 36,37 bolívares por dólar. Recuerda que esta es la única tasa válida para cualquier transacción del día de hoy.

¡Assange libre!

Ya adentrada la noche, el mundo recibió la buena noticia desde el Reino Unido, donde los abogados de Julian Assange informaron que este lunes el líder fundador de Wikileaks quedó en libertad plena, esto tras alcanzar un acuerdo con la fiscalía estadounidense.

De acuerdo a la información, esta libertad se logró luego que Assange aceptara declararse culpable de un cargo de conspiración para obtener y divulgar información de defensa nacional de Estados Unidos, cuya pena estaría cumplida al tomarse en cuenta los más de cinco años que fue objeto de detención por parte de las autoridades británicas, tras haber sido entregado, violando el derecho al asilo, por parte del extinto gobierno de Ecuador presidido por Lenin Moreno.

Assange fue liberado en el aeropuerto de Stanstead durante la tarde, donde abordó un avión y partió del Reino Unido con rumbo a su natal Australia.

Genocidio infantil

Y ante el silencio de las grandes potencias occidentales y en especial de Estados Unidos, el Gobierno sionista de Israel, liderado por su primer ministro, Benjamín Netanyahu, continúa su estrategia de exterminio contra el pueblo palestino que, según estimaciones de organización no gubernamental (ONG) Save the Children, ha dejado el saldo de no menos de 21 mil niños desaparecidos, atrapados bajo los escombros, detenidos o enterrados en tumbas sin identificar en Gaza.

Citando al Ministerio de Salud palestino, la ONG detalló que más de 14 mil niños han sido asesinados desde el 7 de octubre de 2023.

Escalada en Ucrania

Tal como se había advertido, la decisión de Estados Unidos de permitir el uso de su armamento entregado a Ucrania para atacar territorio ruso, parece haber producido una nueva escalada en el conflicto tras bombardear con misiles estadounidenses una zona civil de Sebastopol en la península de Crimea.

Este lunes, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, expresó que la implicación de Estados Unidos (EEUU) en las hostilidades que dejan civiles rusos muertos, no puede sino tener consecuencias.

“La implicación directa de Estados Unidos en las hostilidades que provocan la muerte de civiles rusos, por supuesto, no puede sino tener consecuencias. El tiempo dirá cuáles serán”.

