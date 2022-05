Cambios en el gabinete

Movimientos

La noticia de ayer fue la movida en el gabinete de Gobierno informada por el propio presidente Nicolás Maduro, en el marco de una reunión del Consejo de Vicepresidentes y el Alto Mando Político. Los cambios son los siguientes:

El ingeniero Carlos Farías, exministro de Industrias y exembajador en Rusia, asume el Ministerio de Relaciones Exteriores en sustitución de Félix Plasencia.

Hipólito Abreu deja el Ministerio de Transporte para asumir el de Industrias.

Ramón Velásquez Araguayán, actual jefe de la aerolínea Conviasa, pasa a ser el nuevo ministro de Transporte.

Y el ministerio del Trabajo lo asume el hasta hoy diputado Francisco Torrealba.

Maduro dijo que Félix Plasencia asumirá “tremendas responsabilidades en un lugar que es epicentro del futuro de las inversiones y del crecimiento de la economía venezolana”. Pero no soltó, por ahora, de qué se trata.

Al nuevo ministro de industrias le encargó relacionarse con todos los actores y buscar inversiones. Llamó la atención la mención aparte que hizo de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG):

“De la CVG me encargo yo, ministro Hipólito, sobre todo con las inversiones que van a llegar ahora producto de la medida que tomé; usted encárguese de la industria nacional”.

Recuperación económica

Maduro hizo comentarios sobre la economía y destacó que el país se encuentra en “una primera etapa de recuperación económica real” orientada a “consolidar el crecimiento, la estabilidad y los beneficios para el pueblo”.

“Los resultados económicos del último cuatrimestre son muy alentadores”.

Comentó también que se creó “una revolución” con el anuncio que hizo la semana pasada de poner en oferta en la Bolsa de Valores entre el 5 y 10 por ciento de las acciones de empresas públicas, y destacó que hay centenares de inversionistas que han manifestado interés de participar en la adquisición de estas acciones.

“Las expectativas de inversión son gigantescas, centenares de inversionistas listos para para entrarle a invertir en las acciones del paquete accionario del 5% al 10%; ya está hecha la ingeniería para colocarlo en las bolsas de valores”.

Gobierno tecnológico

Otro anuncio del Presidente fue que este viernes se activará el programa “1×10 del Buen Gobierno”, que implica la puesta en funcionamiento de un sistema tecnológico de comunicación descrito por Maduro como “bastante preparado y robusto” que permitirá conectar, mediante el Sistema Patria, a las comunidades del país con las instituciones del Estado. De esta manera se establecerán las prioridades de gestión y las propuestas de la gente para generar soluciones. El viernes veremos bien de qué se trata la cosa.

Las revelaciones del gringo Esper

Maduro pidió a la Asamblea Nacional que abra una investigación sobre todo lo que escribió sobre Venezuela el exsecretario de Defensa de Trump, Mark Esper, en su recientemente publicado libro de memorias. Particularmente, señaló la parte que detalla cómo “Donald Trump y el malparido de Juan Guaidó se plantearon invadir Venezuela” y asesinar al Presidente.

“Ahí están las pruebas, lo declara con lujos y detalles”.

Alerta en oriente y occidente

Las lluvias no dan tregua en ambos extremos de la geografía nacional. Tanto en Táchira como Anzoátegui están recibiendo tremendas latas de agua que han provocado inundaciones y los pronósticos para las próximas horas es que viene más lluvia. Al parecer se trata de la primera onda tropical esperada para este año.

Estafadores en Ecuador

El director del Saime, Gustavo Vizcaíno, hizo un llamado a los venezolanos que viven en Ecuador a estar pendientes y no caer en manos de una red de estafadores dirigida por un sujeto llamado Eduardo Febres Cordero, quien se hace pasar por una especie de “gestor” de la institución.

Contagios

Ayer se reportaron 39 nuevos casos de covid-19 en Venezuela, 35 por transmisión comunitaria y 4 importados. No hubo fallecidos.

Los casos comunitarios están ubicados en los siguientes estados: Miranda 17, Caracas 8, Apure 4, Aragua 4, Zulia 1, Yaracuy 1 pic.twitter.com/TgDNmqkAiN — Alfred Nazareth (@luchaalmada) May 17, 2022

Las estadísticas actualizadas son:

523.059 casos confirmados

1.100 casos activos

516.247 personas recuperadas (99%)

5.712 fallecidos

Tipo de cambio

El Banco Central de Venezuela informó que las mesas de cambio de ayer arrojaron un promedio de 4,78 bolívares por dólar. Recuerda que esta es la única tasa válida para cualquier transacción del día de hoy. Por su parte, los paralelos promediaron 5,28, bajaron un poquito pero siguen despegados.

Europa se divide

En cuanto a lo que sería un sexto paquete de sanciones de los países europeos contra Rusia, parece que la cosa ya perdió la tan romantizada unidad. Varios días van sin que se logre el acuerdo unánime entre todos los países de la Unión Europea. El problema es que Hungría y Eslovaquia se niegan a que se bloqueen los hidrocarburos rusos, de los que son altamente dependientes. Son las paradojas de la guerra.

Por otro lado, se hizo estos días mucho escándalo porque Finlandia y Suecia anunciaron su decisión de solicitar su ingreso a la OTAN, pero Turquía dijo de una vez que vetará a ambos, ya que con los dos tiene problemas porque esos países resguardan a organizaciones que Turquía considera terroristas. El asunto político de esta guerra se complejiza cada día.

Por cierto, ayer se conoció que el Batallón Azov, la milicia fascista asimilada al ejército ucraniano, se rindió finalmente ante las tropas rusas en la acería Azovstal, en Mariúpol, por lo que se completa así la toma de esta importante ciudad por parte de Rusia. Es un golpe sensible para Ucrania en esta guerra.

Así me despido, no sin antes recordarte que todavía es importante cuidarnos del virus, así estemos vacunados. Por cierto, ¿ya te pudiste el refuerzo? No olvides que cada cuatro meses toca. Nos leemos mañana.

Ángel