Cooperación militar con Rusia

Nivel estratégico

La noticia más importante de ayer es la visita del viceprimer ministro de la Federación de Rusia, Yuri Borisov, quien se reunió con el presidente Nicolás Maduro y miembros del alto gobierno. Lo esencial aquí es que Venezuela y Rusia, como lo dijo Maduro, están incrementando el “nivel estratégico” de las relaciones, desde lo económico hasta lo militar. Y se hizo énfasis en este último aspecto:

“Vamos a incrementar todos los planes de preparación, entrenamiento, cooperación con una potencia militar del mundo como Rusia”.

Maduro fue directo para dejar claro el nivel de la relación en este sentido:

“El presidente Putin y Rusia saben que puede contar con todo el apoyo del pueblo de Venezuela en la lucha que está dando para disipar todas las amenazas de la Otan y del mundo occidental”.

Pero también es importante la dimensión económica del asunto. Rusia es uno de los principales aliados de Venezuela y las relaciones están en su nivel más alto. Se suscribieron 20 acuerdos en distintas áreas. Borisov destacó que el objetivo es incrementar el intercambio:

“Tenemos la intención de cooperar en nuevas iniciativas aumentando el intercambio comercial, y me da mucho placer que el intercambio comercial aumentó casi 50 por ciento, comparado con el año anterior”.

Mentiras virales

El segundo tema tiene que ver con Álex Saab. Lo concreto es que el juicio en su contra en Miami tendrá lugar en el mes de octubre. Antes de esa fecha habrá varias audiencias para cosas específicas, por ejemplo, para decidir sobre la inmunidad diplomática de Saab en su condición de embajador venezolano.

Ayer circuló en redes una transcripción de las audiencias del tribunal donde un abogado die que Alex Saab fue “informante de la DEA” durante un año. Se hizo un escándalo con eso, ya que muchos toman los documentos como prueba de la supuesta “traición” de Saab al gobierno de Venezuela. Sin embargo, su abogado David Rivkin desmintió el asunto en un comunicado, aclarando que las reuniones que Saab tuvo con funcionarios gringos “se realizaron con pleno conocimiento por parte del Gobierno del presidente Nicolás Maduro” y fueron para demostrar que sus empresas “no habían hecho nada malo”.

Intentan frenar el apoyo que naturalmente ha acompañado esta campaña.

EEUU miente descaradamente, como con Rusia e Irak.

Alex Saab jamás perjudicará a Venezuela, no lo ha hecho ni lo hará.



Alex Saab jamás perjudicará a Venezuela, no lo ha hecho ni lo hará.

Repondieron los argentinos

Ayer, por fin, hubo reacciones acerca del ejercicio militar realizado por el ejército argentino en 2019 y que contemplaba la invasión de Venezuela. El ministro de Defensa de ese país, Jorge Taiana, dijo que se inició una investigación al respecto para determinar las responsabilidades políticas y militares.

“He solicitado un informe exhaustivo y pormenorizado de todas las actuaciones vinculadas a dicho ejercicio. Verificaremos si se cumplió con la normativa vigente, la Ley de Inteligencia, de Defensa, de Seguridad Interior, así como la naturaleza y objetivos de dicho ejercicio”.

Agregó que no le sorprende que “el gobierno de Mauricio Macri, quien era un miembro activo del Grupo de Lima, haya tenido una actitud intervencionista hacia Venezuela”.

El Partido Comunista de la Argentina también se pronunció exigiendo la destitución del general Paleo, quien dirigió el ejercicio y aún ejerce funciones en el alto estamento militar argentino.

Llegó el agua

Tienes que saber que la falla que hubo en el sistema de distribución de agua Tuy III, que afectó el servicio en varias zonas de Caracas y los Valles del Tuy, fue reparada completamente.

#16Feb Nuestra fuerza trabajadora de @HidroCapital2 culminó con éxito las obras de recuperación de la línea de distribución del sistema Tuy III, que se vio afectada esta madrugada; seguimos trabajando con profundo compromiso al lado del pueblo para fortalecer el servicio de agua — Rodolfo Marco Torres (@RMarcoTorres) February 16, 2022

Contagios

Ayer se reportaron 926 nuevos casos de covid-19 en Venezuela y 8 fallecidos.

Los casos comunitarios están ubicados en los siguientes estados: Mérida 192, Caracas 117, Miranda 85, Barinas 85, Zulia 82, entre otros que se presentan en la siguiente lámina ⬇️⬇️ pic.twitter.com/p41D7XVdwy — Alfred Nazareth (@luchaalmada) February 17, 2022

Esta vez Mérida encabezó los contagios, con 192, seguido de Caracas con 117. El resto de las entidades tuvieron registros por debajo de 100, excepto Amazonas, donde no hubo ningún reporte.

Las estadísticas actualizadas son:

508.968 casos confirmados

12.755 casos activos

490.641 personas recuperadas (96%)

5.572 fallecidos

Venezolanos en Chile

Una información que interesa a muchos venezolanos es la situación de la migración en Chile. Sebastián Piñera decretó un estado de excepción en el norte del país por el caos generado en la región de Iquique, donde hay campamentos de migrantes que llegan por vía terrestre desde Perú y ha habido episodios bien feos de violencia.

Aquí te puedes enterar de los principales aspectos que tiene la nueva legislación migratoria aprobada recientemente en se país.

Tipo de cambio

El Banco Central de Venezuela informó que las mesas de cambio de ayer arrojaron un promedio de 4,44 bolívares por dólar. Recuerda que esta es la única tasa válida para cualquier transacción del día de hoy. Por su parte, los paralelos promediaron 4,61.

Hacia la luna

No pierdas de vista los movimientos del mercado petrolero. Los precios de los hidrocarburos mantienen un alza sostenida, impulsada básicamente por el conflicto geopolítico generado por Estados Unidos que involucra a Rusia, Ucrania y la Otan. El marcador europeo Brent rozó ayer los 95 dólares por barril y el WTI, de referencia para Norteamérica, se ubicó por encima de los 93 dólares.

La invasión que nunca fue

No había comentado estos días el asunto de Rusia, Ucrania, la Otan y Estados Unidos porque quería esperar que llegara el 16 de febrero para destacar lo único importante en este asunto. Estados Unidos generó con su influencia política y mediática un escándalo planetario al asegurar que era “inminente” una invasión de Ucrania por parte de Rusia. Incluso llegaron a decir que tal cosa ocurriría específicamente el 16 de febrero. Los rusos no se cansaron de decir que no tenían ninguna intención de invadir, pero para los principales medios occidentales la fuente primaria de las intenciones rusas no eran los rusos sino los estadounidenses.

Bueno, llegó el 16 de febrero y no se dio la invasión. Las tropas rusas que estaban en Bielorrusia terminaron el ejercicio militar programado y se retiraron. Sin embargo, las tensiones siguen. Destacó ayer la forma cómo la vocera de la cancillería rusa se burló en su cara de los medios occidentales al decirles que por favor le pasaran el “calendario de invasiones rusas” para ella planificar sus vacaciones, ya que ellos pretendían saber mejor que el gobierno ruso sus planes militares.

💬#Zajárova: Una petición a los medios de desinformación de Estados Unidos y el Reino Unido @business, @nytimes, @TheSun, etc.: anuncien el horario de nuestras "invasiones" para este año.



☝️ Quisiéramos planificar las vacaciones. pic.twitter.com/VoM68FWTva — Cancillería Rusia 🇷🇺 (@mae_rusia) February 16, 2022

Murió Chelique

Tal vez no te enteraste porque la noticia salió tarde. Ayer falleció José Enrique “Chelique” Sarabia, uno de los compositores más destacados de Venezuela. Su canción más famosa, Ansiedad, la escribió a los 15 años de edad y fue popularizada internacionalmente por el estadounidense Nat King Cole.

Eso es todo por hoy. Te invito a permanecer alerta y no descuidar las medidas de bioseguridad, para ver si, más pronto que tarde, podemos decir que la pandemia es cosa del pasado.

