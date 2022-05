Cuidado con la viruela del mono

Alerta

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció que el riesgo general para la salud pública mundial a causa de la viruela del mono es “moderado”. Esto es un incremento en la calificación, ya que el informe anterior, del 21 de mayo, hablaba de que no estaba claro el alcance de la transmisión local y la mayoría de los casos estaban dentro de una cadena de contagio identificable y relacionada con alguna persona que había viajado recientemente a un país endémico. En el informe más reciente, del 29 de mayo, ya se dice claramente que “es la primera vez que se notifican casos y grupos de viruela del mono simultáneamente en áreas geográficas de la OMS muy dispares, y sin vínculos epidemiológicos conocidos con países endémicos”.

Y aclaran que ya la cosa se está regando:

“La aparición repentina y el amplio alcance geográfico de muchos casos aislados indican que la transmisión de persona a persona ya está en marcha, y es posible que el virus haya estado circulando sin ser reconocido durante varias semanas o más”.

La OMS advirtió que las poblaciones con mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave por este virus son los niños pequeños y personas con problemas inmunológicos. Si el virus encuentra la manera de establecerse en estos sectores, el nivel de riesgo pasaría de moderado a elevado.

Entrevista

Te recomiendo leer esta entrevista de Últimas Noticias con el embajador de la Federación de Rusia en Venezuela, Sergey Mélik-Bagdasárov. Dice que la administración Trump, con sus agresiva política de sanciones, no solo afectó gravemente a Venezuela, sino que “hicieron un enorme daño a sus industrias en el sur de Estados Unidos, que trabajaban con el petróleo venezolano”. También habló sobre la guerra de Rusia y Ucrania, el nazismo allí involucrado y las posibilidades de un acuerdo de paz.

Psuv más 1×10

Diosdado Cabello dijo que el Partido Socialista Unido de Venezuela “se desplegará” por todo el país para apoyar el sistema de atención de demandas populares llamado 1×10 del Buen Gobierno. O sea, que los psuvistas tienen la tarea de ayudar a gestionar las soluciones a los problemas reportados por las comunidades.

Vuelve la Cota 905

Tenemos información proporcionada desde los cuerpos de seguridad que dice que por lo menos 30 miembros de la banda del difunto Koki están de regreso en la Cota 905 y mantienen el negocio del microtráfico de drogas en las garitas diseminadas por El Cementerio, Villa Zoila, La Vuelta, Las Brisas, Las Quintas y La Chivera, entre otras zonas circundantes. Están identificados, aquí puedes ver la lista con los nombres y fotos.

Venezolana asesinada en Ecuador

Trágicas noticias llegan desde Guayaquil, donde Orlenys Henríquez, venezolana de 46 años, murió a manos de quien fue identificado como su pareja, Marco Figueroa, y la que sería “la amante” de este. Ambos le cayeron a golpes hasta dejarla sin vida. Tenía cuatro hijos, tres vivían con ella en Ecuador y, de estos, dos son menores de edad.

Contagios

Ayer se reportaron solo 7 nuevos casos de covid-19 en Venezuela, sin fallecidos.

Las estadísticas actualizadas son:

523.625 casos confirmados

1.030 casos activos

516.874 personas recuperadas (99%)

5.721 fallecidos

Tipo de cambio

Recuerda que ayer fue lunes bancario, no hubo mesas de cambio. Entonces la tasa válida para hoy es la misma de ayer, correspondiente a las mesas de cambio del viernes. El promedio entonces fue de 5,1 bolívares por dólar. Por su parte, los paralelos promediaron ayer lunes 5,36. Bajaron un poquitico.

Más sanciones

Una de las noticias más importantes de este lunes es que la Unión Europea aprobó un embargo al petróleo ruso. Era una medida anunciada pero pospuesta porque no había logrado el consenso, condición necesaria para su aprobación. Con esto pretenden hacer sufrir a Rusia y tratar de ganar la guerra mediante métodos económicos. Pero las cosas no son tan así: primero, se trata de un embargo parcial, solo se aprobó la suspensión de importaciones de crudo ruso por vía marítima. Pero el que pasa por los oleoductos no fue tocado. Alemania y Polonia prometieron que “para fines de año” sí dejarán de consumir el petróleo ruso completamente.

También se acordó excluir del sistema SWIFT al banco ruso Sberbank.

El canciller alemán Olaf Scholz, por cierto, reconoció que sus propias acciones coercitivas, más que la guerra de Rusia y Ucrania, afectan negativamente la economía de su propio país y del resto de Europa. Pero, al mismo tiempo, pide que se apoyen estas acciones:

“Es bueno que las empresas apoyen esta política; sé que implica pérdidas económicas para muchas empresas; estamos tratando de evitar un daño más grave con la ayuda de préstamos, primas y paquetes de ayuda específicos”.

En canciller ruso, Serguei Lavrov, lo dice con más contundencia:

“El mayor perdedor de toda la situación es Europa”.

Rusia no teme al embargo petrolero europeo. Actualmente está incrementando sus negocios con India y China, mercados gigantes que ya están comprometidos a adquirir progresivamente más petróleo de Rusia.

