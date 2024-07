Comenzamos este segundo día de la semana laboral, con la noticia de la continuidad del despliegue del Gobierno del presidente Nicolás Maduro en la población de Cumanacoa y el anuncio de creación de un fondo para la atención de comerciantes y emprendedores de la zona con un capital inicial de 1 millón de dólares en su equivalente en bolívares.

“Hoy activamos un Fondo Especial de Emergencia, tiene depositado ya 1 millón de dólares (…) He dado la orden de que sea exprés, inmediato, sin burocratismo”, dijo el jefe de Estado quien recalcó que Cumanacoa no está sola y cuenta con todo el apoyo del Gobierno nacional para su rápida recuperación.

Alcaldes opositores se unen a Maduro

Cuatro alcaldes de los estados Barinas, Cojedes y Guárico se deslindaron de su militancia en la oposición y se sumaron a la campaña por la reelección del presidente de la República, Nicolas Maduro.

A través de un comunicado, la alcaldesa del municipio Germán Roscio del estado Guárico, Sulme Ávila, señaló que ella junto a los otros tres burgomaestres tomaron la determinación convencidos que, más allá de cualquier posición ideológica, Venezuela requiere un acuerdo en procura de la paz y la estabilidad del país.

Inflación controlada

Venezuela sigue superando las consecuencias de la política de asfixia emprendida por Estados Unidos a través de las llamadas “sanciones” que derivó en una hiperinflación y, este martes, el Banco Central de Venezuela, dio a conocer el índice de inflación registrado en junio el cual se ubicó en 1%.

Este número es el más bajo en 12 años y el más bajo para un mes de junio en los últimos 39 años, según los registros de máximo ente financiero del país. ¡Vamos pa’ lante!

EEUU quiere diálogo con Maduro

Y para no dejar lugar a dudas de las especulaciones surgidas tras el primer encuentro entre delegaciones de los Gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, el coordinador nacional Comando de Campaña Venezuela Nuestra del Siglo XXI, Jorge Rodríguez, quien también es el representante asignado para el diálogo con el gobierno de Estados Unidos, dijo este lunes que el gobierno de Washington “tendrá sus razones” para procurar un acercamiento con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

“Habría que preguntarle a ellos (EEUU) cuáles fueron sus intenciones para habernos buscado durante dos meses consecutivos para conversar con nosotros”, dijo remarcando que el gobierno nacional accedió a volver a dialogar con funcionarios estadounidenses debido a la insistencia que mostró el gobierno de Washington.

Campaña día a día

Como parte de los esfuerzos del grupo Últimas Noticias para mantenerte informado de todo cuanto acontece, en la web se creó una ventana para hacer seguimiento de todas las noticias que corresponden a esta intensa campaña que culminará el 25 de julio según lo estipulado por el cronograma aprobado por el Consejo Nacional Electoral.

Campaña día a día es el nuevo espacio que te invito a monitorear para que estés al tanto de todos los actos de los candidatos a la presidencia.

Tipo de cambio

El Banco Central de Venezuela informó que las mesas de cambio arrojaron un promedio de 36,48 bolívares por dólar. Recuerda que esta es la única tasa válida para cualquier transacción del día de hoy.

Hambruna catastrófica en Gaza

Y en el repaso a las noticias más resaltantes de nuestro mundo, encontramos la fatídica huella del genocidio israelí en Gaza que apunta, según la Organización de Naciones Unidas, a una catastrófica hambruna entre los pobladores de este territorio palestino ocupado por las fuerzas militares del Gobierno sionista de Benjamin Netanyahu.

Luego de solicitar un alto al fuego que permita enfrentar esta terrible situación, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU alertó este lunes que casi medio millón de personas no suelen recibir todas las raciones de alimentos y con la frecuencia que necesitan.

Republicanos van contra los migrantes

Como parte de los previos de las elecciones presidenciales estadounidenses, este lunes el Comité Nacional Republicano (RNC, en inglés) del Partido Republicano de Estados Unidos (EEUU) aprobó un programa electoral de 20 puntos que contempla llevar a cabo la mayor deportación de migrantes de la historia del país en caso de que su candidato, Donald Trump, gane las elecciones del próximo 5 de noviembre.

El programa, que adopta la retórica antiinmigración de Trump, propone “detener la invasión migrante” en ese país y “llevar a cabo la operación de deportación más grande de la historia” del país.

Biden se defiende

Tras los intensos ataques por parte de financistas del partido demócrata contra la candidatura de Joe Biden debido a las dudas que genera sus acciones fuera del comportamiento de una persona al 100% de su capacidad mental y física, el presidente y candidato a la reelección en la nación norteamericana salió en su defensa en un intento por frenar los rumores en torno a su sustitución.

“La conclusión es que no nos vamos a ninguna parte. Yo no me voy a ninguna parte. No me presentaría si no creyera absolutamente que soy el mejor candidato para vencer a Donald Trump en 2024”, afirmó Biden, quien dijo sentirse frustrado por las recientes acciones de lo que llamó las “élites” del partido Demócrata.

Así culmina este repaso por lo más noticioso, mi gente.