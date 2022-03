La autonomía alimentaria

El presidente Nicolás Maduro inauguró ayer la ExpoFeria Caprina y Ovina Miranda 2022, en el Parque Simón Bolívar de Caracas. Allí dijo que uno de los objetivos es promover la producción y consumo de esta proteína para diversificar la mesa venezolana y caminar hacia una “nueva cultura alimentaria”.

Además, hizo énfasis en que todas las políticas y programas que se están implementando apuntan a lograr el autoabastecimiento alimentario. Dijo que el país está a punto de romper el récord de producción de maíz blanco y amarillo. Y que vamos hacia la producción 100% nacional de arroz blanco.

“El país va a ser una nación autoabastecida en poco tiempo”.

Maduro reflexionó sobre la coyuntura económica nacional e internacional. Dijo que las sanciones y el bloqueo, con toda la mala intención de ahogar la economía de Venezuela al dejarla “sin el chorro petróleo”, lo que hicieron fue obligar y acelerar el desarollo económico propio. Explicó que, en vez de ponernos a llorar por eso, “nos pusimos a meterle el coco, nos dedicamos a buscar los mejores asesores en políticas fiscales productivas, en economía y finanzas; Venezuela ha echado pa’ lante solita”.

“Un mal a veces se transforma en un bien”.

A pagar con petros

Te traigo también una “criptonoticia” interesante. El superintendente de criptoactivos, Joselit Ramírez, informó que hicieron una actualización importante de la aplicación móvil del Petro, la PetroApp, y ahora está lista para que puedas pagar con la criptomoneda nacional los siguientes servicios:

Movistar, Digitel, CANTV residencial y empresarial, así como Inter Prepago y Postpago.

Televisión por satélite: SimpleTV, CANTV satelital, Inter Prepago y Postpago

Comprar giftcards para pagar Netflix y hacer compras en Amazon y Apple.

Además, ya se pueden hacer intercambios entre Petros y las criptomonedas Bitcoin, Litecoin y Dash.

Buenas Noticias!!



Alcanzada la recuperación del mercado y el equilibrio de las tasas de conversión del PTR ⬆️ hemos ACTUALIZADO la PetroApp📱donde dispones de nuevos servicios que fortalecen la usabilidad de nuestro criptoactivo soberano 💪



Abro hilo 🧵 — Joselit Ramírez (@JoselitRamirez) March 23, 2022

Tragedia

El gobernador de Amazonas, Miguel Rodríguez, informó sobre la muerte de cuatro indígenas yanomami producto de un enfrentamiento con funcionarios militares de la Aviación Bolivariana ocurrida en la comunidad Parima B, municipio Alto Orinoco.

“Hubo un enfrentamiento entre hermanos yanomamis y compañeros del componente aviación acantonados en Parima B, luego de que no se les compartiera el Internet, generando una situación de confrontación que dejó como resultado 4 fallecidos y 5 heridos. Ya las investigaciones del caso están en curso”.

Que se vengan todos

Sigue regresándose gente desde el exterior con los vuelos que habilita el Gobierno mediante el Plan Vuelta a la Patria para quienes se quieren venir pero no cuentan con los recursos necesarios. Acaban de llegar 97 compatriotas de Ecuador y ya está listo un vuelo que se traerá 250 desde Perú.

Lee en este hilo de @UNoticias el balance del programa hasta ahora:

Plan Vuelta a la Patria alcanza 28.020 repatriados con el retorno de 97 compatriotas ayer desde Guayaquil.

🇦🇷 Argentina 1.343

🇧🇾 Belarús 37

🇧🇶 Bonaire 6

🇧🇷 Brasil 7.285

🇨🇱 Chile 2.705

🇨🇳 China 16

🇨🇴 Colombia 764

🇨🇺 Cuba 209

🇪🇨 Ecuador 5.504

🇪🇸 España 332

🇮🇹 Italia 404 — Últimas Noticias (@UNoticias) March 23, 2022

Todo bien en Canadá

Hablando de viajes de venezolanos en el exterior, un dato para quienes se mueven en el norte es que la Embajada de Venezuela en Canadá se ha mantenido de puertas abiertas, aun cuando el gobierno canadiense se anotó con la locura gringa de desconocer al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Lo que no hizo Canadá fue romper las relaciones diplomáticas, solo las “suspendió”. Por eso continúa la actividad consular y los venezolanos pueden tramitar allí su pasaporte, por ejemplo. Lee este reprotaje donde se explica todo.

Insólito

Por cierto, cuando se hacen cosas absurdas, como aquello del “interinato”, terminan dándose situaciones que parecen de chiste. Resulta que el que se hace pasar por “embajador de Guaidó” en Canadá, se presentó con su cara limpia la semana pasada en la sede diplomática para solicitar su pasaporte venezolano, lógicamente, ante el único gobierno que puede dárselo, ese que él condidera “ilegítimo”.

Cuéntame por Twitter qué te parece esto.

#AunqueUstedNoLoCrea "Representante" de Guaidó en Canadá se presentó en la Embajada de Venezuela para sacarse el pasaporte. pic.twitter.com/bRcOUncfzm — Últimas Noticias (@UNoticias) March 23, 2022

Contagios

Ayer se reportaron 75 nuevos casos de covid-19 en Venezuela y 2 fallecidos.

Estos casos comunitarios están ubicados en los siguientes estados: Miranda 41, Yaracuy 17, Zulia 10, Caracas 3, Anzoátegui 1, entre otros que se presentan en la siguiente lámina ⬇️⬇️ pic.twitter.com/mVXgMhIztX — Alfred Nazareth (@luchaalmada) March 24, 2022

Miranda se ubicó a la cabeza de los registros con 41, seguido de Yaracuy con 17 y Zulia con 10. En Caracas solo hubo 3 casos y en Anzoátegui, Apure, Trujillo y Aragua 1 nada más. En el resto del país, cero.

Las estadísticas actualizadas son:

519.872 casos confirmados

2.396 casos activos

511.803 personas recuperadas (98%)

5.673 fallecidos

Tipo de cambio

El Banco Central de Venezuela informó que las mesas de cambio de ayer arrojaron un promedio de 4,33 bolívares por dólar. Recuerda que esta es la única tasa válida para cualquier trasacción del día de hoy. Por su parte, los paralelos promediaron 4,50.

Alianza por la izquierda

En Colombia se consolidó la llave que competirá por el Pacto Histórico en las presidenciales del próximo 29 de mayo. Francia Márquez, activista, abogada, líder comunitaria, feminista y dirigente política afrodescendiente, será quien conformará junto a Gustavo Petro la fórmula “presidente-vicepresidenta” de la alianza izquierdista.

No es uno y dos, es uno y una, en un equipo trabajando por Colombia.



Me alegra en el corazón que @FranciaMarquezM nos acompañes en este viaje que arranca para ganar en primera vuelta. #CambiaLaHistoria pic.twitter.com/RsqUUOKWra — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 23, 2022

Siguen las masacres

La situación de Colombia es muy fuerte y muy violenta. Ayer la ONG Indepaz informó de dos nuevas masacres donde murieron 6 personas a manos de paramilitares. Tres de ellas eran venezolanos.

Es la masacre #25 ocurrida en 2022

📆 Fecha: 23/03/22

📍 Lugar: Bogotá, D.C

👥 Nº de Víctimas: 3 personas pic.twitter.com/rSJGU1hyAU — INDEPAZ (@Indepaz) March 23, 2022

En España no se la calan

Los trabajadores españoles se han levantado a protestar por la escalada de precios que ha ocurrido producto de la guerra y el bloqueo de EEUU y Europa contra Rusia. Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) realizaron manifestaciones en todo el país. Así mismo, continúa la huelga de los transportistas por el alza de los combustibles y otros sectores amenazan también con paro. La cosa está fea para la foto.

¿No se lo esperaban?

Europa no puede renunciar al gas ruso, depende de él. Pero se anotó en la guerra económica contra Rusia y le metió sanciones para «aplastar su economía». El resultado ha sido que el rublo se devaluó fuertemente. Pero, aun así, siguen comprando gas ruso, que representa prácticamente la mitad del gas que consume Europa. La respuesta de Putin, comunicada ayer, debería haberse previsto:

“He decidido poner en marcha, lo antes posible, un conjunto de medidas […] para transferir el pago de nuestro gas natural suministrado a los llamados países no amigos en rublos rusos».

🔵 #23Mar | Putin decidió cobrar en rublos los pagos por el suministro de gas a "países no amistosos".



"Suministrar nuestros productos a la UE y a Estados Unidos y cobrar en dólares y euros no tiene sentido".



pic.twitter.com/ibIdeOSBos — Últimas Noticias (@UNoticias) March 23, 2022

Con esto cerramos el boletín de hoy. Me despido, como siempre, llamando tu atención para que te cuides y no te expongas demasiado al contagio del virus. La pandemia todavía no se ha acabado, así haya pocos casos. Nos leemos mañana.

