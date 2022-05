Los gringos y su cumbre de la discordia

Grupo de Puebla contra la exclusión

Para el próximo mes de junio se tiene prevista la realización de la llamada Cumbre de las Américas, la cual tendrá como sede al territorio estadounidense cuyo Gobierno, reafirmando su política de cerco contra aquellos países que considera alejados de sus intereses, ha decidido excluir a Venezuela, Nicaragua y Cuba del encuentro que se estará llevando a cabo en la ciudad de Los Ángeles.

Ante esta decisión inconsulta se han levantado las voces de algunos Gobiernos de América Latina y el Caribe, como es el ejemplo del pronunciamiento del Grupo de Pueblo que rechazó la medida y solicitan que la Cumbre sea incluyente.

«El Grupo de Puebla invita al Gobierno del Presidente (de Estados Unidos, Joe) Biden a realizar la próxima Cumbre de las Américas en los Ángeles, en el mes de junio, sin excluir a los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua», reza el texto emitido por esta agrupación de gobernantes latinoamericanos identificados con la izquierda y el progresismo.

Venezuela va pa’ lante

Y pese a la muy mediatizada guerra contra la economía del país que emprendió la Casa Blanca en unión con algunos gobernantes de América Latina y Europa, Venezuela sigue mostrando signos de recuperación económica como lo evidencia el crecimiento en la producción de café que ya supera los 3 millones de quintales anuales.

El presidente Nicolás Maduro informó que para este año se proyecta una producción de 3 millones 831 mil 498 de quintales de café, lo cual representa un crecimiento del 17% en comparación al año 2021, donde se alcanzaron 3 millones 188 mil 880 quintales de café.

Sostuvo que esto es el resultado de los planes de rescate de la caficultora nacional, del plan semilla, de comenzar a ordenar la producción de semilla y la calidad de los insumos «para un funcionamiento agroecológico. Luego el plan de renovación de plantaciones, de caficultores, de certificación gourmet, y así fuimos avanzando hasta nuestros días».

Pendiente con las lluvias

Pero no todas son buenas noticias, y es que el planeta sigue demostrando con el cambio climático las consecuencias de un modelo de desarrollo que ignoró durante al menos 150 años los efectos de su contaminación y sobre explotación de los recursos, que hoy se manifiestan en fenómenos como La Niña que se ha posado sobre Venezuela con intensas lluvias.

Ante este panorama de intensas lluvias que han provocado inundaciones en varias zonas del país, el Gobierno venezolano se ha desplegado en la atención de los afectados, así como en la aprobación de recursos.

Mientras tanto el llamado es a entender que sí; sí es verdad que los humanos estamos acabando con el planeta y que debemos actuar para detener esta devastación que podría significar el fin de nuestra especie.

Contagios

Y el control de la pandemia sigue evidenciándose en los balances presentados diariamente por el Gobierno nacional que este miércoles reportó 14 casos sin fallecidos.

#BalanceCovid19➡️➡️ A 780 días de la pandemia en Venezuela, informamos que durante las últimas 24 horas el país registró 14 casos, 13 por transmisión comunitaria y 1 caso importado — Alfred Nazareth (@luchaalmada) May 5, 2022

Con estas cifras Venezuela contabiliza:

522.564 casos confirmados

515.819 personas recuperadas (99%)

1.036 casos activos

5709 fallecidos

Tipo de Cambio

Hoy el BCV informó que las mesas de cambio de ayer arrojaron un promedio de 4,54 bolívares por dólar. Recuerda que esta es la única tasa válida para cualquier transacción del día de hoy. Por su parte, los paralelos promediaron 4,92.

Voces a favor de Rusia

Ya ampliando nuestra mirada a los que acontece en este convulsionado planeta, es imposible no hablar de Rusia y Ucrania que siguen centrando el interés en un conflicto que algunos señalan como el escenario donde se definirá el nuevo orden mundial.

Y es que pese a la insistente campaña promovida por Estados Unidos y sus aliados europeos, en el mundo siguen levantándose voces en favor de Rusia como el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien recalcó que su país no se sumará a las sanciones que promueven desde la Casa Blanca y Bruselas.

A esta voz altisonante en el concierto que pretende instalar el Gobierno de Joe Biden, se sumó el candidato y principal favorito para ganar las presidenciales en Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, quien no dudó en señalar que Volodímir Zelenski quiso la guerra con Rusia.

«No conozco al presidente de Ucrania, pero su comportamiento es un poco extraño, porque parece que forma parte de un espectáculo; o sea, aparece en televisión mañana, tarde y noche, aparece en el Parlamento inglés, en el Parlamento alemán, en el Parlamento francés, como si estuviese haciendo campaña; tendría que estar más preocupado con la mesa de negociación.»

Mariúpol en el ojo del huracán

Siguiendo con el tema del conflicto ruso-ucraniano, este miércoles las autoridades del Kremlin anunciaron la reapertura de un canal humanitario para la evacuación de civiles de la ciudad de Mariúpol donde se libran intensas batallas contra los batallones neonazis de Azov.

Este corredor, detallaron las autoridades, estará habilitado hasta el 7 de mayo, y será resguardado por las tropas rusas y las unidades de la República Popular de Donestk.

Bueno eso es todo por hoy y no me quiero despedir sin dirigirme a los más de 380 mil futuros bachilleres para que se registren en el Sistema Nacional de Ingreso que ha sido extendido hasta junio de este año para dar la oportunidad para que todos tengan su cupo para cursar estudios universitarios. No te quedes por fuera y vamos a formarnos para seguir levantando este país.

Jesús Inojosa