Los responsables del incendio

Acumuladores

Quise abrir este boletín con el tema del incendio en el local de Cine Cittá en Bello Monte porque ahora la cosa se centra en qué pasa después de apagar el fuego. El ministro de Relaciones Interiores, Remigio Ceballos, señaló ayer que se está investigando la causa precisa del incendio “para establecer responsabilidades”. Pero el asunto va por el hecho de que ese local tenía un montón de gasolina y aceites de vehículos almacenados sin las debidas medidas de seguridad y prevención.

Lo de las responsabilidades fue resaltado también por Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda, quien le salió al paso al alcalde de Baruta, Darwin González, pues este se adelantó a sacar un comunicado diciendo que la empresa Cine Cittá se comprometía a reparar los daños en el edificio residencial adyacente a su sede, que también se quemó completico.

Este es el tuit de Héctor Rodríguez:

He leído y escuchado con preocupación comunicados y declaraciones del alcalde @darwingonzalezp y Cine Cittá sobre el incendio en Colinas de Bello Monte, habrá que investigar a fondo y establecer responsabilidades, son las familias lo más importante ahora! — Héctor Rodríguez C. (@HectoRodriguez) February 1, 2022

Y este el comunicado de la Alcaldía de Baruta:

El punto es que no se trata de reconocer y comprometerse a soltar una cantidad de plata, como si así se despachara el asunto, sino de hacerse responsable de lo sucedido. Las autoridades son quienes deben realizar las investigaciones y, como dijeron Ceballos y Rodríguez, establecer las responsabilidades del caso.

Otro incendio

Por cierto, ayer hubo otro incendio, esta vez en el Waraira Repano, provocado por un carro que se quemó en la Cota Mil, a la altura de La Castellana, y las llamas agarraron el cerro.

#Caracas #Video Incendio en el Waraira Repano provocado por un vehículo en llamas en la Cota Mil a la altura de La Castellana más temprano. El automóvil ya fue apagado y removido del lugar.



📹 Jacobo Méndez pic.twitter.com/4DevyiTqyt — Últimas Noticias (@UNoticias) February 1, 2022

Listo Comité de Postulaciones

Hoy se instalará en la Asamblea Nacional el Comité de Postulaciones Judiciales. Recuerda que son 15 miembros: 5 parlamentarios y 10 de la “sociedad civil”. Entérate aquí de quienes son. Se espera que antes de abril ya esté renovado el Poder Judicial.

Allanada

Hablando del TSJ, este determinó ayer la responsabilidad de la diputada Taina González, que se cayó “in fraganti” traficando drogas de Zulia a Falcón para que de allí salieran al Caribe, por lo que solicitó a la Asamblea Nacional el allanamiento de su inmunidad parlamentaria. La AN aprobó la cosa por unanimidad en una sesión donde se condenó con vehemencia lo sucedido.

Contagios

Ayer se reportaron 1.801 nuevos casos de covid-19 en Venezuela y 7 fallecidos.

1/5 La Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control de la #COVID19 informa al pueblo venezolano que en las últimas horas un total de 1.801 nuevos contagios se registraron en el territorio nacional: 1.793 de transmisión comunitaria y 8 internacionales. pic.twitter.com/mkwh3lpARE — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) February 2, 2022

El estado con más registros ya no es Miranda, sino Zulia, que reportó 340 contagios. Luego vienen Miranda (321), Aragua (199), Yaracuy (193), Caracas (187), Lara (109) y Sucre (106).

Las estadísticas actualizadas son:

Total de contagios: 487.775

Pacientes recuperados: 464.939 (95%)

Casos activos actuales: 17.382

Total de fallecidos: 5.454

Un dato

Te doy un dato bien interesante para recordarte la importancia de vacunarte o ponerte tu refuerzo, según el caso. Registros de las autoridades de Alemania, donde hay bastantes “antivacunas”, demuestran que vacunarse sí reduce el resgo de contagiarse con coronavirus hasta 6 veces, además de protegerte de enfermedad grave en caso de que llegaras a infectarte. No le des más vueltas, anda a vacunarte. Además de cuidarte tú, ayudas a terminar con la pandemia.

#coronavirus Los vacunados se infectan mucho menos.



El semanario alemán Die Zeit, con datos de la Oficina Federal de Estadística, muestra cómo en ese país, dónde hay 26% de no vacunados, estos corren el riesgo de contagiarse hasta seis veces más que los vacunados. pic.twitter.com/TjdKi5CuET — Últimas Noticias (@UNoticias) February 1, 2022

Tipo de cambio

El Banco Central de Venezuela informó que las mesas de cambio de ayer arrojaron un promedio de 4,53 bolívares por dólar. Recuerda que esta es la única tasa válida para cualquier transacción del día de hoy. Por su parte, los paralelos promediaron 4,64.

País Petróleo

Ya puedes leer la edición de esta semana de País Petróleo, el contenido especial de Últimas Noticias sobre Venezuela y sus hidrocarburos, elaborado por el especialista en el área Werther Sandoval. Hoy habla, entre otros temas, de cómo Pdvsa siguió dominada por las trasnacionales luego de su nacionalización en 1976 y desde allí se conspiró no solo contra el gobierno de Chávez en 2002, sino también contra Luis Herrera, Jaime Lusinchi y Carlos Andrés Pérez.

¡Feliz año!

No te vayas sin revisar esta guía con todo lo que tienes que saber sobre el Año Nuevo Chino, cuya celebración comenzó ayer y se extiende por dos semanas. Arranca el año del tigre de agua.

