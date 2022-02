Mosca con Colombia

Buenos días. Vamos a revisar lo más importante del fin de semana.

Alerta

Ayer destacó la alerta que lanzó el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, quien advirtió que “existe un plan que pasa por encima del narcotráfico y la violencia”. Estas palabras fueron escritas en Twitter en respuesta a unas declaraciones del ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, quien lanzó la irresponsable sentencia de que la violencia que vive la región colombiana del Arauca “se origina en Venezuela”. Obviamente, son palabras peligrosas, pues podrían ser usadas para justificar acciones contra nustro país. Por eso el general Padrino les salió al paso.

La actitud desesperada que asume la oligarquía colombiana no deja de ser peligrosa. Advierto: más allá de la fementida y desgastada denuncia, existe un plan que pasa por encima del narcotráfico y la violencia colombianas. Hacemos nuestro trabajo en APURE y permanecemos ¡ALERTAS! pic.twitter.com/Y3hcEPYqcx — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) February 13, 2022

En otro tuit, Padrino López le señaló a su par colombiano sus “calamidades internas” y le dijo que se ocupe, por ejemplo, de resolver las declaradas “alianzas estratégicas” de su ejército con los narcotraficantes.

Molano: atiende tus calamidades internas, remítete a las alianzas estratégicas de tu ejército con Los Pocillos para hacer tu "pu… guerra" y deja de mirar a los lados. https://t.co/FZkrgsjiCp — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) February 13, 2022

Macri nos quería invadir

En segundo lugar está lo revelado por el periodista argentino Horacio Verbitsky acerca de un ejercicio militar realizado en ese país en 2019 que simulaba una invasión del ejército de Argentina a Venezuela. Se llamó “Ejercicio Puma” y hubo 7 sesiones entre abril y julio de ese año, en pleno apogeo del “plan Guaidó”. La simulación supuestamente se trataba de un apoyo a una “fuerza multinacional” que intervendría nuestro país por razones “humanitarias”.

Contagios

Ayer se reportaron 1.228 nuevos casos de covid-19 en Venezuela y 11 fallecidos.

1/5 La Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control de la #COVID19 informa que en las últimas horas 1.228 nuevos contagios se detectaron en Venezuela (1.221 por transmisión comunitaria y 7 importados). pic.twitter.com/CDjqP2lIPv — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) February 14, 2022

Carabobo se puso a la cabeza de la cuenta diaria, con 415 registros. Luego están Miranda con 222, Caracas con 130, Bolívar con 109 y Mérida con 102. En Amazonas, Táchira, Apure, Barinas, Guárico y Nueva Esparta no hubo reportes en las últimas 24 horas.

Las estadísticas actualizadas son:

Total de contagios: 505.947

Pacientes recuperados: 486.500 (96%)

Casos activos actuales: 13.898

Total de fallecidos: 5.549

Recuerda que está demostrado que las vacunas no solo protegen contra la enfermedad grave por el coronavirus, sino que también reducen la posibilidad de contagio hasta seis veces. Así que, si no lo has hecho, anda y vacúnate.

Vacunación para todos

Hablando de vacunas, te recomiendo este reportaje que detalla las vacunas contra distintas enfermedades que se pueden conseguir gratuitamente en los hospitales de Caracas, tanto para niños y niñas como para adultos.

Sanción administrativa

Sobre el tema de la “tepuy party” que tanto revuelo causó la semana pasada, el ministro de Turismo, Alí Padrón, informó que se inició un proceso administrativo contra el empresario Rafael Oliveros, el cumpleañero que hizo su fiesta sobre el tepuy Kusari, en el Parque Nacional Canaima.

Acompañamos al Min. de @MinecOficial y Pdte. de @InparquesVzla, @JosueLorcaV junto al empresario Rafael Oliveros, para iniciar el proceso administrativo con motivo del evento realizado en el P.N. Canaima.



1/2 pic.twitter.com/qzQ3yPC02g — Alí Ernesto Padrón Paredes (@AliErnesto32) February 11, 2022

Tipo de cambio

El Banco Central de Venezuela informó que las mesas de cambio del viernes arrojaron un promedio de 4,46 bolívares por dólar. Recuerda que esta es la única tasa válida para cualquier transacción del día de hoy. Por su parte, los paralelos promediaron 4,65.

La llamada

El fin de semana estuvo movida la cosa entre Estados Unidos y Rusia. El sábado Biden y Putin hablaron por teléfono luego de que el viernes el escándalo mediático sobre una “inminente invasión rusa a Ucrania” llegara a niveles extremos. Luego de la conversación la cosa se calmó un poco, al parecer, pues Estados Unidos dice que descarta “sanciones preventivas contra Rusia”, que por su parte reafirma que nunca eso ha estado en sus intenciones.

También el sábado, antes de la llamada telefónica, los rusos detectaron un submarino gringo en aguas territoriales de Rusia, una clara provocación. Al final lo que hicieron fue expulsarlo sin que la cosa pasara a mayores.

Así llegamos al final de este boletín. Que tengas una excelente semana. Recuerda no descuidar las medidas de bioseguirdad: tapaboca, distancia y lavado de manos. Nos leemos mañana temprano.

