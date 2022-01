Aumento

Ayer el presidente Nicolás Maduro se reunió con el Consejo Federal de Gobierno, donde participan gobernadores y alcaldes. Allí prometió “salarizar los bonos de la patria” y, en este sentido, anunció que les bajará la plata respectiva a los mandatarios locales para convertir en salario los bonos que reciben los trabajadores públicos por el sistema de beneficios sociales del Carnet de la Patria. Sus palabras fueron:

“Este año nos vamos a enfocar en salarizar todos los bonos de la patria y en incrementar los bonos de la patria para nuestro pueblo. Salarizarlos e incrementarlos. En la misma medida en que vamos manejando las dos manos para acelerar el crecimiento económico y sostenerlo para crear fortuna y riqueza, para invertir esa riqueza en salario, en obra pública y servicios”.

También dijo que se propone “controlar la inflación y bajarla cada vez más” y que espera que este sea el año de más baja inflación “en toda una década”.

Prioridades

En la reunión se anunció que los recursos que el gobierno central les asignará a las regiones debe ser ejecutado de la siguiente manera: 35% en agua, 25% en electricidad, 20% en vialidad, 10% en gas y 10% en desechos sólidos. Es decir, la prioridad de la gestión deben ser los servicios públicos.

Recursos

También fue anunciada la conformación de una junta directiva del Consejo Federal de Gobierno que “trabaje de la mano con el Consejo Superior de Economía”. De esta manera, la instancia federal tendrá actividad permanente. De hecho, se le asignó un presupuesto como parte de lo que se destinará a las regiones.

“El 15% del impuesto del IVA irá directamente para la acción coordinada del poder regional, las gobernaciones, el poder municipal, las alcaldías, el Poder Popular, consejos comunales y organizaciones populares y de base. Los recursos se distribuirán así: 33% a gobernaciones, 25% para las alcaldías, 27% al Poder Popular; y 15% para el fortalecimiento institucional del consejo”.

Más tarde, Maduro tuvo una reunión privada con los gobernadores opositores: Manuel Rosales, de Zulia; Alberto Galíndez, de Cojedes, Morel Rodríguez, de Nueva Esparta; y Sergio Garrido, de Barinas.

Fructífera reunión con los Gobernadores de los estados Zulia, Cojedes, Nueva Esparta y Barinas, en el marco del desarrollo de una agenda de trabajo para unir esfuerzos y pasar del diálogo a la acción concreta. La prioridad es, darle solución a los problemas que afectan al Pueblo. pic.twitter.com/EAls3gc6CS — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 25, 2022

Subsidio para el transporte

Ojo con esto: los transportistas deben registrarse en la plataforma Patria hasta el 31 de enero para comprar combustible subsidiado a partir del 1 de febrero. Hasta ahora el transporte público estaba exonerado del pago, pero desde el mes que viene se incorporarán al sistema de subsidio como todos los demás.

El presidente de la Cámara Venezolana de Empresas de Transporte Extraurbano, Fernando Mora, dijo que con esto se espera mejorar las dificultades del transporte público.

“Tenemos la esperanza y la fe puesta en que sí vamos a poder mejorar el transporte en los próximos años. En un lapso de tres a cuatro años se van a ver los resultados positivos en el sector”.

La lista

Destacaron ayer los comentarios de Diosdado Cabello durante la rueda de prensa semanal del PSUV. Dijo que el partido tendrá testigos en la jornada de recolección de firmas para solicitar un referendo revocatorio, que será mañana, y además aseguró que le pedirán al CNE la lista de quienes firmen para ese referendo contra el presidente Nicolás Maduro.

“El presidente de la República tiene todo el derecho de saber quiénes piden el revocatorio de su mandato”.

Sobre las bases rusas

En el marco de la tensión geopolítica entre Estados Unidos y Rusia, se comentó mucho que, supuestamente, los rusos planean instalar bases militares en Venezuela y Cuba. Aunque esto ya fue desmentido en su momento, no está demás destacar las diáfanas palabras del embajador de la Federación de Rusia en Venezuela, Serguéi Mélik-Bagdasárov.

“En cuanto a las bases militares rusas, la respuesta es obvia, para ello basta con echar una ojeada a la Constitución de Venezuela que dice explícitamente que no debe ni puede haber bases militares en su territorio”.

Se incrementará la cooperación en todas las áreas, incluyendo la militar, pero lo de las bases es mentira.

Violación

Algo que es importante entender bien, para evitar confusiones, es lo que sucede con Venezuela y su participación en la Asamblea General de la ONU. Hace poco se anunció que nuestro país, junto a otros, perdió el derecho a voto en esa instancia porque no había pagado la cuota regular. El canciller Félix Plasencia aclaró y denunció que lo que pasa es que no hemos podido pagar eso porque es imposible por las sanciones y el bloqueo financiero impuesto por Estados Unidos. No es que no se quiera ni que no se tenga la plata, es que no dejan pagar. Esto es claramente una agresión.

Madrid directo

Es noticia que ayer se incluyó a España en la lista de destinos autorizados para vuelos directos desde Venezuela. Este país se suma al grupo donde ya están: México, Panamá, Bolivia, Rusia, Turquía, República Dominicana y Cuba.

#Comunicado || El #INAC, cumpliendo con los lineamientos del Ejecutivo Nacional, informa medidas para el sector aéreo nacional de acuerdo a lo establecido en los NOTAM N° C0077/22 y A0043/22. pic.twitter.com/WlnHIQZkyB — Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) (@InacVzla) January 24, 2022

Contagios

Ayer se reportaron 1.823 nuevos casos de covid-19 en Venezuela y 5 fallecidos. Caracas sigue encabezando la distribución de contagios, con 641 casos en las últimas 24 horas.

Los casos comunitarios están ubicados en los siguientes estados: Caracas 641, Miranda 560, Yaracuy 283, Lara 118, Bolívar 53, entre otros que presentan en la siguiente lámina ⬇️⬇️ pic.twitter.com/WEAVNIf3Ok — Alfred Nazareth (@luchaalmada) January 25, 2022

Las estadísticas actualizadas son:

471.389 casos confirmados

448.969 recuperados (96%)

17.010 casos activos

5.410 fallecidos

Tipo de cambio

El Banco Central de Venezuela informó que las mesas de cambio de ayer arrojaron un promedio de 4,59 bolívares por dólar. Recuerda que esta es la única tasa válida para cualquier transacción del día de hoy. Por su parte, los paralelos promediaron 4,74.

Revocados

Si estás en el mundo de las criptomonedas te puede interesar la noticia de que la Sunacrip le revocó las licencias a dos de las exchanges (casas de intercambio) que funcionan en Venezuela por incumplimiento de normas.

¡ATENCIÓN!



▶️ INFORMAMOS a todos nuestros usuarios que han sido REVOCADAS dos licencias generales de operaciones de las casas de intercambio Criptomundo y Cave Blockchain, por no cumplir con las normas previstas en la @sunacrip_ve para operar en nuestro país. — Joselit Ramírez (@JoselitRamirez) January 24, 2022

Desafíos

Hablando de criptos, antes de que te vayas te recomiendo este artículo que enumera los Cinco desafíos del Bitcoin para su éxito, según el ingeniero y experto tecnológico Alvin Lezama.

Cuéntame por Twitter qué te parece Bitcoin y el tema de las criptomonedas en general.

Es todo por hoy. Feliz día y pendiente con el virus. Nos leemos mañana.

Ángel