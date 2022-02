Se normaliza el suministro de gasolina

Buenos días. Te cuento las noticias más importantes de la jornada de ayer.

La cosa como que está mejorando en varias partes del país con respecto al suministro de gasolina en las estaciones de servicio. El fin de semana, el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, dijo que la situación de la producción y distribución de combustibles en el país estaba estabilizada. Tenemos reportes confirmados de que en Portuguesa y Falcón quitaron lo de la “cola virtual”, el número de placa y el límite de litros para recargar. En Nueva Esparta la cosa está regularizada por lo menos desde el mes de diciembre, como se confirmó en el sondeo digital que hicimos en Últimas Noticias hace dos semanas. Por Twitter me reportaron ayer usuarios que en Monagas el asunto también está fluido. Por el contrario, un lector me decía que en Charallave la situación está difícil, bastante cola.

En Anzoátegui, se dictó medida de ocupación temporal de varias estaciones de gasolina de la población de Soledad, luego del desmantelamiento de una mafia de contrabando que incluía al alcalde en ejercicio.

Por cierto, que las riendas de esa alcaldía las asumió, temporalmente también, el secretario general de gobierno del estado, “mientras se resuelve el tema jurídico” por el vacío que dejó la detención del alcalde.

El ministro Tareck El Aissami informó ayer que fue detenido el fiscal superior de Delta Amacuro y un funcionario de Pdvsa, también por formar parte de mafias de contrabando de combustible.

El PSUV se pronunció ayer sobre los recientes casos de alcaldes y diputados presos por pertenecer a mafias de narcotráfico y contrabando. Diosdado Cabelló condenó los hechos y señaló que cada quien debe hacerse responsable de sus actos.

“El Psuv se declara total y absolutamente intolerante con hechos de corrupción y delictivos en sus filas, de estas personas que fueron electas con el voto de nuestra gente quedan expulsados automáticamente de cualquier militancia de nuestro partido y que la justicia se imponga, no puede haber impunidad, no puede haber en estos casos que no se haga la justicia necesaria, oportuna e inmediata, que cada quien asuma la responsabilidad de sus actos”.