Anoche Maduro hizo su programa semanal de TV y, como siempre, generó noticias. Lo más importante es que anunció que está listo para firmar un acuerdo electoral que consista en el compromiso de reconocer el resultado que anuncie el CNE la noche de la elección presidencial, sea cual sea.

“Creo en el sistema electoral, creo en la democracia venezolana, creo en el pueblo, en la democracia profunda y verdadera; estoy listo”.

Invitó a todos los candidatos a firmar este acuerdo y a rechazar los planes de desatar violencia y desconocer el resultado electoral.

Además, dijo que cuando sea reelecto lo primero que hará será “convocar a un gran diálogo de entendimiento para armonizar la visión de futuro”.

“…quedará a cuenta de ellos si no quieren firmar este acuerdo de entendimiento; el que no quiera firmar, por algo será… Suena raro”.

Sicarios

Maduro reiteró la denuncia de que hay asesinos buscándolo para matarlo en medio de los recorridos que está haciendo por todo el país. Esta vez señaló a Álvaro Uribe e Iván Duque de estar detrás de estos sicarios. Dijo que tiene nombres y apellidos de venezolanos y colombianos que están en ese plan y que han capturado a algunos.

“Me están cazando y no soy conejo”.

Plata para las comunas

El Presidente informó también que ya firmó toda la plata para el financiamiento de todos los proyectos comunales aprobados en la Consulta Popular. Además autorizó el financiamiento de los proyectos comunitarios que llegaron en segundo lugar. Ángel Prado, el ministro de Comunas, dijo que visitó personalmente el Consejo Federal de Gobierno par a agilizar la bajada de los recursos.

Maquinaria afinada y cero violencia

Ayer en la rueda de prensa semanal del PSUV Diosdado Cabello le advirtió a la oposición que el chavismo no aceptará ningún tipo de violencia. Aclaró que no es que van a reaccionar, es que no dejarán que desarrollen nada parecido a los episodios violentos de 2017 y 2014.

“Nosotros no vamos a esperar que ocurra un desastre en Venezuela, por eso digo que no vamos a permitir violencia, no vamos a permitir manifestaciones de odio de ninguna naturaleza”.

También comentó la jornada de chequeo del 1×10 que hubo el domingo señaló que las críticas de la oposición solo reflejan lo lejos que están de tener un despliegue similar.

“Cuando nosotros hacemos las actividades de chequeo, de revisión de la maquinaria es un proceso de crítica y autocrítica. La oposición es tan boba que cree que estas son una manera de asumir que el 1×10 no funciona; eso va funcionar y de aquí al 28J corregimos todos los errores y deficiencias que tengamos. El 1×10 es tan positivo que, como la derecha no tiene uno, le toca hablar del nuestro”.

Tipo de cambio

El Banco Central de Venezuela informó que las mesas de cambio de ayer arrojaron un promedio de 36,45 bolívares por dólar. Recuerda que esta es la única tasa válida para cualquier transacción del día de hoy.

Chao, petrodólar

En el campo internacional la nota más importante es que Arabia Saudita hizo oficial el abandono del acuerdo del petrodólar, ese que desde hace 50 años amarra la venta de crudo al uso de la moneda estadounidense. Se trata de un paso importante hacia la desdolarización del comercio internacional. Entérate de más aquí.

El Consejo de Seguridad y la tregua en Gaza

Es noticia que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que plantea una tregua en Gaza y que fue presentada por EEUU. La cosa fue aprobada por casi todos los miembros el Consejo, menos Rusia que se abstuvo. El problema aquí es que la redacción de la propuesta hecha por los gringos implica que Hamas acepte perder espacios políticos a lo interno de Palestina.

El Consejo de Seguridad ha aprobado ya tres resoluciones sobre la guerra en Gaza: en noviembre, diciembre y marzo, pero ninguna se ha aplicado sobre el terreno.

