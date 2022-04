Venezuela sigue implantado récords

Otro récord para Venezuela

Comienzo por nuestro país que sigue generando noticias positivas en todos los ámbitos, dejando atrás aquellos convulsionados días donde entre guarimbas, intentos de magnicidios, autoproclamaciones, fracasados golpes plataneros e incursiones mercenarias, centrábamos titulares en la mediática mundial.

Contrario a eso, ayer tuvimos la buena noticia de la implantación de un nuevo récord Guinness para Venezuela, gracias al esfuerzo realizado por un grupo de pobladores de Caripito en el estado Monagas, quienes lograron la Línea de barras de chocolate más larga del mundo, añadiendo así un nuevo logro para los venezolanos que siguen trabajando por dejar en alto el nombre del país.

Esta noticias, así como el reciente anuncio de la retoma de las relaciones diplomáticas realizado por el presidente de Argentina, Alberto Fernández, sumado a las estimaciones de crecimiento de 20% del PIB venezolano realizada por Credit Suisse, han despertado la ira de algunos que apostaban al fracaso del país y que pese a los signos de recuperación todavía se preguntan: ¿Venezuela se está arreglando?

Sin tregua a las Tancol

Y en medio de este panorama de recuperación del espíritu nacional, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sigue batallando por librar al territorio venezolano de la presencia de los grupos Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia (Tancol) y este lunes se informó del derribo de dos aeronaves luego de que entraran espacio aéreo venezolano sin código de identificación.

La información la dio a conocer el comandante del Comando Estratégico Operacional (CEOFANB), Domingo Hernández Lárez, quien aseveró que ya son cinco los aviones que han intentado ingresar a territorio venezolano, en el mes de abril.

Freno al fascismo

Otra noticia que ha estado copando titulares en el país ha sido el desalojo ilegal de un terreno en Guatire por parte del alcalde de esta localidad que ha ameritado la intervención de Estado venezolano en lo que Diosdado Cabello ha señalado como un freno al fascismo.

Hablé con el Presidente Maduro, me fui a Guatire, visité a los hermanos y hermanas que atropellados por la policía municipal, por órdenes del alcalde, destrozaron todo, viviendas, siembras, árboles centenarios. Exigimos justicia, vamos a fondo. Nosotros Venceremos!! pic.twitter.com/s4f7YGOtIy — Diosdado Cabello R (@dcabellor) April 18, 2022

El alcalde de Guatire, dirigente del partido opositor Fuerza Vecinal, Raziel Rodríguez, será procesado porque presuntamente ordenó la demolición de unas viviendas de forma irregular, según lo anunciado el domingo pasado por el fiscal general, Tarek William Saab.

Contagios a la baja

Y volviendo a ese panorama de noticias positivas que llevan el nombre de Venezuela, hay que destacar las últimas cifras registradas en contagios de covid-19 donde el domingo se alcanzó la cifra de cero fallecidos y, se pudiera decir, que el país está cerca de alcanzar ese anhelado día sin casos.

Para este martes Venezuela registró 6 nuevos casos de covid-19, según el balance ofrecido por el vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez a través de su cuenta en la red social Twitter.

1/5 La Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control de la #COVID19 informa al pueblo de Venezuela que en las últimas horas se detectaron 6 nuevos contagios en el país: 5 por transmisión comunitaria y 1 internacional. pic.twitter.com/wtoKygSiQJ — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) April 20, 2022

Con este balance Venezuela contabiliza:

Total de contagios: 522.055

Pacientes recuperados: 514.962 (99%)

Casos activos actuales: 1.390

Total de fallecidos: 5.703

Tipo de Cambio:

Hoy el BCV informó que las mesas de cambio del lunes arrojaron un promedio de 4,44 bolívares por dólar. Recuerda que esta es la única tasa válida para cualquier transacción del día de hoy. Por su parte, los paralelos promediaron 4,62.

Nueva fase del conflicto en Ucrania

Dando una mirada al mundo que luce convulsionado en medio de lo que algunos han calificado como los signos de cambios indetenibles del orden mundial existente, nos adentramos Ucrania que se ha convertido en el principal escenario de esta pugna geopolítica global, para informarte que Rusia anunció una nueva fase en su operación militar especial en este territorio.

“La operación en el este de Ucrania tiene como objetivo, como ya se anunció desde el principio, la liberación completa de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Esta operación continuará. La siguiente fase de esta operación empieza y creo que va a ser un momento importante”, indicó el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.

Israel y la guerra silenciada

Y mientras todos los diarios de occidente centran su atención en la guerra que se desarrolla en Ucrania para atacar a Rusia, el Estado israelí sigue su política expansionista y de constante acoso contra el pueblo palestino tal como lo demuestra la incursión de fuerzas israelíes en la Explanada de las Mezquitas.

Centenares de palestinos fueron heridos o detenidos durante esa redada, duramente criticada por el mundo árabe y musulmán.

Constituyente para Perú

Ya para cerrar, una noticia que captó la atención en nuestro continente, además del rechazo a la visita del secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken a Panamá, ha sido el anuncio realizado por un grupo de parlamentarios peruanos en torno a la convocatoria de una Constituyente en su país que sufre una fuerte crisis institucional.

La congresista peruana, Margot Palacios, con el apoyo de la bancada oficialista, presentó un proyecto de ley en el que se plantea autorizar al presidente Pedro Castillo, y a la titular del Parlamento, María del Carmen Alva, convocar a una elección de representantes populares que integrarían una Asamblea Constituyente.

Bueno eso es todo por hoy. Me despido no sin antes recordarte que seguimos en pandemia y que, pese a los bajos números que se registran en el país, no podemos bajar la guardia, así que sigamos cuidándonos y evitemos un rebrote de este virus que sigue circulando por el mundo.

Jesús Inojosa