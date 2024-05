La semana comenzó con el anuncio de las grabaciones del reality “Malas mujeres”. Los productores de Hispano Medios decidieron que los 10 capítulos serán realizados íntegramente en el Zulia. Este hecho luce como una jugada astuta por la densidad poblacional que tiene el estado (traducida en potenciales espectadores) y por la actitud proteccionista que suelen tener los habitantes de la región de todo lo que se cuece dentro de sus fronteras.

“Malas mujeres”, además, representa la continuación de lo que comenzó con el seriado “Dramáticas“. Es decir, el deseo de Daniel Ferrer Cubillán de aprovechar el talento venezolano desperdigado por el mundo, para dar nuevos aires a la industria de la televisión.

A priori, el mérito más llamativo de la nueva propuesta radica en el elenco. Son siete nombres de gran peso en el mundillo del espectáculo criollo. Mariángel Ruiz, negada a volver a la actuación después del boom de “La viuda joven” y alejada de la pequeña pantalla desde que renunció a la conducción de Miss Venezuela.

Daniela Alvarado, considerada la mejor actriz de su generación y quien se mantiene en contacto con el público, a través de su cuenta en Instagram. Su último trabajo televisivo fue en “Mi ex me tiene ganas”.

Norkys Batista, también convertida en cotizada influencer que comparte aventuras y travesuras con su esposo y con su hijo. Desde “Mi ex me tiene ganas” no trabaja en telenovelas, aunque sigue sobre las tablas con la inagotable pieza “Orgasmos”.

Coraima Torres, la inolvidable “Kassandra” residenciada en Bogotá desde principios de este siglo. De alguna forma, el reality constituye su reencuentro con Venezuela, donde no trabaja desde “Cambio de piel”.

Daniela Navarro, con más de una década viviendo en Miami, donde se ha hecho sentir como protagonista y como personalidad en “La casa de los famosos”, por ejemplo. Aquí se despidió en “Tomasa te quiero”.

Kiara, enfocada en su faceta como cantante, ha formado un potente team con Karina, Diveana, Elisa Rego y Karen Matell, atendiendo compromisos en todo el continente. Su último trabajo histriónico fue en “Nora”.

Y Roxana Díaz, la única que repite con Hispano Medios, tras haber sido la villana principal en “Dramáticas”. En las redes sociales ha encontrado un nicho que la mantiene activa.

Todas ellas, reunidas, harán labor social en Maracaibo, La Guajira, La Villa del Rosario, Sinamaica y la isla San Andrés. Lo interesante, lo morboso, está en la convivencia, porque parecen muchos egos, aunque es cierto que todas son adultas y que ese es un tema que el equipo de la productora supo manejar sin que la sangre llegara al río en “Dramáticas”.