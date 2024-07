La campaña electoral día a día. 5 de julio

¡Tremendo arranque de campaña! Una peregrinación hermosa desde el Zulia, en mi querido Pueblo del municipio San Francisco y Maracaibo, les digo, sepan que no están solos ¡Cuentan conmigo! Y luego me vine a Caracas, donde me incorporé a la gigantesca marcha en las calles, que fue… pic.twitter.com/TtClLmiFJb