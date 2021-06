Chávez vive | Luis Britto García

Tiempos difíciles plantean interrogantes. Ni uno sólo de los días del Comandante fue fácil. Pero en medio de las situaciones más duras planteó sus propias respuestas, no las dictadas por el enemigo. En momentos ásperos quizá puedan servirnos de algo las réplicas de Hugo Rafael Chávez Frías, que algunos recuerdan, que algunos recordamos.

-¿Nuestra salvación será atraer la inversión capitalista?

-“El capitalismo es el camino al infierno, el camino a la destrucción de la sociedad, a la destrucción de la humanidad”(Clausura de la IV Cumbre de Petrocaribe, Cienfuegos, 21-12-2007). “El capitalismo es el reino de la injusticia, el reino de Judas Iscariote, que vendió al Maestro por unas monedas, ése es el capitalismo”. “El capitalismo es la ciencia de la destrucción”. “El capitalismo es la práctica perversa que nos lleva al extremo del egoísmo, del individualismo, del odio”. “¡Ése es el capitalismo!, ¡el neoliberalismo!, no le importa dañar nada, lo importante es ganar dinero”(Chávez en Estados Unidos, 15 al 17 de septiembre de 2005. Minci, 2006).

-¿Si nos entregamos a los ricos, nos harán ricos?

-“El capitalismo es el reino de los ricos que les imponen a los demás la miseria” (Aló Presidente Teórico 2, La Rinconada, 18-6-2009). “Si hay algún sistema que le niegue a las mayorías la propiedad, ése es el capitalismo” (Mensaje anual ante la Asamblea Nacional, 11-01-2008). “Ese sistema de la desigualdad es el capitalismo. (…)Por eso es que el capitalismo es el camino a la destrucción de la sociedad, el capitalismo destruye la sociedad, destruye los valores” (Clausura de la VI Cumbre Presidencial del ALBA. Minci, 2008).

-¿Se resolverán nuestros problemas si nos entregamos a la burguesía?

-“Aquí nunca hubo burguesía nacional, por el modelo capitalista que aquí se creó, un modelo capitalista transnacional, éramos una colonia yanqui, pues. (Encuentro con los candidatos a diputados de la Asamblea Nacional, Teatro Municipal, 7 5 2010).

-¿Debemos realizar privatizaciones masivas para subastar grandes sectores de dependencias y empresas públicas al sector privado?

-“Nos alejamos de los neoliberales que pretenden minimizar el Estado y he allí otro concepto fundamental de la ideología bolivariana en contra del dogma neoliberal: queremos y necesitamos un Estado suficientemente fuerte, suficientemente capaz, suficientemente moral, suficientemente virtuoso para impulsar la República, para impulsar al pueblo y para impulsar a la Nación, asegurando la igualdad, la justicia y el desarrollo del pueblo” (Palacio Federal Legislativo, 5-8-1999).

-¿Debemos entregar a capitalistas extranjeros zonas de nuestro territorio con recursos naturales, estratégicos y turísticos, en las cuales quedarán suspendidas las leyes nacionales, no regirán las conquistas sociales ni laborales, no se les cobrarán impuestos, les aportaremos gratuitamente las infraestructuras y las controversias serán resueltas por tribunales extranjeros?

-“El capitalismo, la economía capitalista, termina destrozando el ambiente, destrozando la sociedad, destrozando el planeta. Es la economía capitalista la causa fundamental de los destrozos que hay hoy sobre el planeta, de los grandes desequilibrios naturales, climáticos, que ha roto el equilibrio en la Tierra” (Mérida, 24-5-2008).

-¿Qué ganaremos librando a empresas extranjeras del pago de impuestos y de cumplir con nuestras leyes sociales, laborales y ecológicas para que vengan a explotar nuestros recursos naturales?

-“Materias primas bien baratas a cambio de productos, distintos productos bien caros, es el mecanismo perverso del imperialismo capitalista”. (Recepción del Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Ingeniería, Managua, 11-1-2007)

-¿Debemos desgajar el territorio venezolano en zonas, algunas fronterizas y otras estratégicas, donde se instalarán corporaciones extranjeras y no regirán nuestras leyes?

-“Ninguno de los tres elementos constituyentes del Estado podemos permitir que sea vulnerado ni echado por el piso: territorio, población y leyes. ¡Defendamos y hagamos ondear la bandera de la libertad y la soberanía!” (Discurso en San Carlos, Cojedes, 10-1-2003). “Venezuela es una sola y una sola es la unidad del territorio”. (Presentación del Proyecto de Reforma Constitucional ante la Asamblea Nacional, 2007).

-¿Debe Venezuela entregarse de manera absoluta e incondicional, porque no tiene activos para sobrevivir?

-“En la Faja del Orinoco ustedes saben que está una reserva gigantesca, que a veces uno lo dice por allí y hay gente que no cree. Allí hay cerca de un billón –es decir, más de un millón de millones- de barriles, métanle coco a eso- más de un millón de barriles de crudo” (Apoyo a la inventiva tecnológica Nacional, 19- 6- 2007). “En Venezuela hay petróleo para, a la tasa actual de explotación del mercado, y etcétera, 150 años. 150 años de petróleo hay, no estimados, no. Verificados científicamente, certificados, reservas certificadas de petróleo”(Firma de acuerdos con el Presidente de Ecuador, 7-6-2011). “Venezuela tiene, además de petróleo, una gran reserva de gas, una reserva de gas pero muy grande, la más grande de este continente y una de las más grandes del mundo” (Suscripción de Acuerdos con Ecuador, Quito, 9 8 2007).

-¿Hay alternativa?

-“El capitalismo no sólo no es la única alternativa para la humanidad; lo que está ocurriendo es una demostración de que el neoliberalismo no sólo no es el camino para la humanidad; lo que está ocurriendo es la demostración de que el capitalismo y el neoliberalismo constituyen la más espantosa perversión de la existencia humana” (Mensaje anual ante la Asamblea Nacional, 15-01-2010, Minci).

-Comandante, ¿sus opiniones no resultan para algunos molestas?

-“Hay otros que andan por allí como serpientes agazapadas jugando al “chavismo sin Chávez”, o apartar a Chávez. Bueno a mí me aparta Dios que es el dueño y señor de esta vida que nació hace 53 años y ustedes el pueblo, que la voz del pueblo es la voz de Dios. Mientras Dios quiera y ustedes quieran yo estaré con ustedes” (Museo Histórico Militar, 28-7-2007).

Mientras compartamos su ejemplo y sus ideas. Chávez estará con nosotros. Que no entierren sus palabras ni sus obras. Chávez vive.