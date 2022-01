Comprender e integrar la migración | Andrés Eloy Ruiz

El tema de la migración es de una alta complejidad y debe trabajarse para lograr su comprensión y a partir de allí integrar este elemento en el proyecto de sociedad y país de justicia que queremos ser, incorporarlo en el Plan de la Patria.

La migración ha tenido interpretaciones distintas. Desde el “me iría demasiado”, que supone una comprensión superficial de esta situación, hasta el formidable programa humanitario Vuelta a la Patria, que desarrolla una perspectiva humanitaria nunca asumida por ningún otro país, ha habido un desarrollo conceptual, instrumental y una evolución en la comprensión de este fenómeno. Sin embargo, en tanto en nuestro país ha sido una situación reciente, considerando el nivel de relevancia social que tiene, es importante estudiarlo y disponer centros de estudios y de investigación en nuestras universidades y en el sistema de ciencia y tecnología nacional.

¿Es un problema la migración? ¿Es algo negativo migrar? A estas preguntas no se pueden dar respuestas absolutas o de sí o no.

Si consideramos la población global que es migrante pareciera que no es un problema, o al menos no es de los mayores problemas de la Humanidad. De acuerdo a cifras de la Organización Mundial de Migraciones (OIM), en el año 2020 el 3,6% de la población, que es aproximadamente 281 millones de personas, tenía estatus de migrante (esta cifra no incluye las cifras ocultas de migración, es decir de aquellas personas que ingresan ilegalmente a un país). Es decir, la población migrante representa un bajo porcentaje de la población mundial y por lo tanto recibe menos atención como situación demográfica que otras situaciones como por ejemplo la malnutrición infantil, que es de un peso cuantitativo mayor, pues según cifras de la UNICEF uno de cada tres niños menores de cinco años presenta un cuadro de malnutrición en alguna de sus formas. Esto sí es un problema global sin duda alguna.

Desde otra perspectiva la migración sí es un problema, pues conlleva riesgos y situaciones que vulneran derechos humanos fundamentales. Es por esto que la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración busca establecer mecanismos de cooperación internacional y de respeto al derecho de las personas a una “migración segura, ordenada y regular”.

Una tercera perspectiva es aquella cargada de un sesgo político ideológico, mediante el cual los procesos migratorios se interpretan como expresión del fracaso de un modelo de sociedad determinado y de la pérdida de la soberanía de las naciones y por lo tanto un problema para el país de origen y probablemente un problema para el país de destino. Esta perspectiva, sesgada sin duda alguna pero no por eso amplia y casi naturalmente aceptada, no toma en consideración el hecho cuali-cuantitativo de cuales países son los mayores receptores de remesas. El Informe sobre las migraciones en el mundo 2020 (OIM) expresa: “En 2019, la India, China, México, Filipinas y Francia fueron (en orden descendente) los cinco principales países de destino de las remesas, aunque la India y China se situaron muy por encima de los demás, con entradas superiores a 67.000 millones de dólares de los Estados Unidos cada una”. Como puede notarse ninguno de estos países son catalogados como “fracasos económicos” o “modelos inviables de sociedad”

A partir de lo anterior se evidencia la necesidad que se tiene en nuestro país de estudiar esta situación con una perspectiva multidisciplinaria, poder caracterizarla, comprenderla y a partir de dicha comprensión desarrollar acciones que respeten dicho derecho, sin perjuicio del bienestar del pueblo y de la sociedad venezolana. Este esfuerzo permitirá superar las visiones cargadas de emotividad que consideran o bien totalmente negativa la migración o bien totalmente negativo nuestro país y por lo tanto la única opción de vida es migrar fuera de él.

Tal vez lo primero que hay que destacar es que se migra con lo que se es, con el carácter familiar, comunal, académico, educativo, cultural, social y material del lugar de origen. Es obvio que se migra con el idioma y no tan obvio que se migra con una condición de extracción social, así no será lo mismo migrar para un rico de cuna que para un hijo del pueblo llano, no será lo mismo migrar con estudios universitarios y equivalencias que migrar con solo estudios de bachillerato. Así se reitera que cuando una persona migra puede decir como decía Bertold Brech: “Me parezco al que llevaba el ladrillo consigo para mostrar al mundo cómo era su casa”

Un segundo aspecto a destacar en los procesos migratorios es cierto balance de pérdida y ganancia que se produce en la sociedad de origen y en la sociedad de destino del migrante. Tal vez por esto, algunos países consideran que, cuando una persona migra a nivel internacional, se genera un potencial de contribución al país de origen y por lo tanto hay que generar condiciones para que se produzcan algunas de las siguientes cosas: a) el retorno del migrante que se presume vuelve con mayores capacidades de contribución a la sociedad (un ejemplo de esto es lo que busca Fundayacucho con la población de estudiantes becarios en el exterior); b) el ingreso de capitales que estimulen el consumo y con ello el aparato productivo nacional (China, India y México son como expresamos anteriormente ejemplos ilustrativos); c) aportes y contribuciones que fortalezcan el aparato productivo y el desarrollo tanto del país de origen como el país de destino.

Ya en Venezuela organizaciones como SURES (ONG especializada en DDHH) desde 2018 cuenta con líneas de investigación y estudios en materia de movilidad y derechos humanos. Su trabajo debe ser reconocido e impulsado para poder comprender, sin ceder en nuestras convicciones y nuestros valores, el fenómeno complejo de la migración.