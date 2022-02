Inflación de aquí y de allá | Werther Sandoval

Hoy en en este País Petróleo les traigo dos historia de inflación, la que golpea nuestra industria petrolera y encarece las importaciones venezolanas, y la que reduce el poder adquisitivo del gringo común y corriente.. Son dos historias paralelas unidas por el consumo creciente, ese mal indetenible.

Resulta que los beneficios para Venezuela que vienen con el descenso interno de la inflación y los mayores ingresos por el alza récord del petróleo, están liando con el incremento sostenido de los precios de los bienes y servicios en el mundo, estimulados por un relativo control de la pandemia que en su despertar de la economía exige más gasolina a una industria petrolera renuente a ejecutar nuevas inversiones para producir mayores volúmenes de crudo.

En Venezuela, la aplicación de medidas de austeridad en los gastos públicos aunados al estimulo de las iniciativas privadas, ya prevista en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lograron reducir el impacto monetario sobre el tipo de cambio, cuya oferta de dólares traídos en remesas e inversiones ha subido en aras de atender los llamados empredimientos.

En la estabilidad relativa del tipo de cambio también incide la oferta de dólares en las mesas cambiarias del Banco Central de Venezuela, el cual emplea los ingresos de las divisas compradas a Pdvsa provenientes del aumento de las exportaciones petroleras y del alza en el precio de crudo.

La estrategia ha logrado, hasta ahora, acabar con la inflación superior a 50% mensual, llamada hiperinflación, tranquilizar el dólar entre 4,5 y 5 bolívares y reducir el margen de actuación del mercado paralelo de divisas.

Pero el logro de una menor inflación, unida a la relativa estabilidad del tipo de cambio y el freno a la caída en la producción de bienes y servicios, conocido como Producto Interno Bruto, PIB, se enfrentan a precios más caros en la infinidad de adquisiciones que Venezuela debe realizar en el exterior.

La persistente alza de precios al consumidor a escala mundial tiene uno de sus asientos en la cadena logística desordenada y la escasez de productos esenciales, como los semiconductores, afectadas por las insuficientes cadenas de suministro y los puertos marítimos de avanzada tecnología para atender la explosión de la demanda.

Según The Telegraph, en 2021 la industria automovilística mundial produjo 9,6 millones de vehículos menos de lo previsto a causa de los problemas que enfrenta la cadena de suministro. La pandemia ha provocado una escasez de semiconductores y microchips, que se ha convertido en un grave problema para los fabricantes.

Otra de las causas más reiteradas de la mayor inflación mundial, expresada por los analistas y bancos de inversión internacionales, es la insaciable sed de gasolina exigido por una economía que intenta levantarse en medio de una pandemia más controlada. En Europa, la escalada en el precio de los combustibles tradicionales comenzó en noviembre de 2020, con el regreso de la movilidad tras la época más dura de la pandemia, y desde entonces no ha dejado de subir.

El pasado 2 de febrero la gasolina se situó en una media de 1,520 euros el litro, según el último boletín oficial de la Comisión Europea, la segunda cifra más alta de la historia, solo superada por los 1,522 euros por litro alcanzado en septiembre de 2012.

Así las cosas, la oferta de gasolina no responde a las peticiones del mercado. Los 23 productores de petróleo que agrupa la alianza de la OPEP+ han decidido seguir aumentando ligeramente la producción de crudo, pese al incremento de los precios, en un contexto de tensiones geopolíticas. Estos han acordado “aumentar su producción total en 400.000 barriles (adicionales) al día en marzo”, ha explicado la OPEP en un comunicado.

A la postura de la Opep se suma la presunción de una posible alza de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de EEUU para, precisamente, encarecer la oferta monetaria y disminuir su incidencia sobre la inflación. Y otra causa de mayor trascendencia: “Los que tienen que invertir en que haya recursos fósiles disponibles no lo van a hacer, ya que corren el riesgo de que sus inversiones pierdan todo su valor en muy poco tiempo, porque ya no se pueda extraer por razones medioambientales”, explica a RT Mario Sánchez-Herrero, economista y experto en energía. “Las energías renovables todavía no representan un peso suficiente como para tirar los precios hacia abajo”, añade.

De hecho, un cable que data de 2015 apunta que el mayor exportador mundial de petróleo, Arabia Saudita, tiene contemplado que los combustibles fósiles puedan llegar a ser innecesarios antes de mitad de siglo y por eso está invirtiendo en energías renovables, dijo el ministro del sector del reino, Ali Al-Naimi.

“En Arabia Saudita reconocemos que a la larga, uno de estos días, no vamos a necesitar de los combustibles fósiles, no sé cuándo, en 2040, 2050, así que nos hemos embarcado en un programa para desarrollar la energía solar”, sostuvo en una conferencia en París.

Es así como los mayores ingresos para Venezuela ocasionados por más exportaciones de petróleo, que promediaron 871.000 barriles en diciembre de 2021, junto al alza de 23,33 dólares hasta 51,45 dólares en el precio del barril, se ven impactados por los mayores costos de bienes y servicios adquiridos, importados, desde el exterior.

¿Cómo EEUU falsea el Indice de Precios al Consumidor?



En los últimos 100 años, el dólar ha perdido más del 95% de su valor, de acuerdo a las estadísticas oficiales de los Estados Unidos. Sin embargo, existe un relato generalizado en los EEUU y otros países desarrollados en torno a la inflación: dicen que ha muerto.

Las grandes economías del mundo falsean sus datos de inflación y lo hacen a través de un mecanismo que se llama “ajuste hedónico de calidad”, el cual hace posible reportar números mucho menores a los verdaderos, afirma Miguel Boggiano, en el portal ámbito.

En EEUU la inflación se mide mediante el Índice de Precios al Consumidor (conocido como CPI, por sus siglas en inglés). Ahora bien, los precios de los bienes y servicios pueden aumentar básicamente por dos razones:

1- Por la pérdida del poder adquisitivo del dinero (inflación).

2- Por la mejora de la calidad de esos bienes y servicios.

El primero de los motivos es 100% monetario; el segundo no lo es. En los últimos años ha habido grandes mejoras en la calidad de una infinidad de productos. Entre los que más se destacan están los ligados a la electrónica (celulares, computadoras, cámaras de fotos) y otros como autos y electrodomésticos.

Esto es lo que está pasando en EEUU: los aumentos de precios por mejoras en la calidad son eliminados del cómputo del Índice de Precios al Consumidor mediante algo que se llama “ajuste hedónico de calidad”.

Dicho de otra manera, hay un mecanismo por el que se eliminan del cómputo de la inflación los aumentos de precios por mejoras de calidad. Desde el punto de vista teórico esto tiene sentido, pues lo que busca el índice de precios es medir la pérdida del poder adquisitivo del dólar (es decir, la inflación como fenómeno monetario).

Veamos lo que pasó con la industria automotriz con dos modelos de vehículos muy populares en EEUU: el automóvil Toyota Camry LE y la camioneta F-150 XLT de Ford.

En 1990, la Toyota Camry LE tenía un precio de venta sugerido al público de USD 14.700, para su modelo básico. Hoy, el modelo base de la Camry LE cuesta USD 25.000. Un aumento del 70%.

En el caso de la Ford F-150 XLT, el precio del modelo base tuvo un aumento del 163% en el mismo período.

Sin embargo, el Índice de Precios al Consumidor para nuevos vehículos aumentó sólo un 22% entre 1990 y hoy. Vale agregar que todo ese aumento del 22% se produjo entre 1990 y 1997. Desde entonces, el IPC para nuevo vehículos no ha subido.

Esta discrepancia en el aumento “real” de los precios y el cómputo del índice de precios se debe en gran parte a los “ajustes de calidad”. Pero, ¿cuál es la trampa de estos “ajustes hedónicos”? Que en la gran mayoría de los casos, esas mejoras tecnológicas terminan siendo una imposición para los consumidores.

Si un estadounidense quiere comprar hoy un Camry LE, no puede comprar el modelo de 1990 sino que tiene que comprar el modelo actual con todas las mejoras de calidad que este incluye. No tiene escapatoria.}

Entonces, si este razonamiento lo trasladamos al resto de los bienes y servicios, nos encontramos con un fuerte aumento en el costo de vida durante los últimos años, algo que no se ve reflejado en las estadísticas oficiales.