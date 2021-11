Videojuegos para ganar criptomonedas causan furor en Venezuela

Los videojuegos en línea basados en tecnología blockchain para invertir y ganar en criptomonedas jugando, conocidos como play-to-earn, parecen haber despertado el interés de muchos venezolanos este 2021. Y es que la búsqueda para saber más sobre estos juegos en Google, según registros de la herramienta Google Trends, repuntó en el segundo semestre de este año.

El término “juegos para ganar criptomonedas”, por ejemplo, se hizo popular en septiembre en nuestro país, junto a los videojuegos en línea Axie Infinity, Plants vs Undead y Block Farm.

Datos de Similar Web confirman estas búsquedas. Esta página que ofrece el ranking de los sitios webs más visitados en Venezuela, destaca que en octubre de 2021 el portal Plant vs Undead fue el cuarto más visitado en el país, el Block Farm aparece de número 22 y Axie Infinity en el 44.

Mientras que en el ranking de Alexa, el portal del juego play-to-earn Plant vs Undea se encuentra en el décimo tercer lugar; Axie Infinity, se ubica en el puesto 28 de las páginas webs más visitadas en el país y el juego Block Farm en el número 29.

Cuba, Venezuela, Argentina, España, México, son los países que en septiembre de este año sus habitantes, según la herramienta Google Trends, generaron las mayores búsquedas, en todo el mundo, de información sobre esta forma de invertir en el mundo de las criptos con la modalidad jugar ganando criptomonedas.

Al ingresar el término de búsqueda “Axie Infinity” en todo el mundo, en este orden, Filipinas, Venezuela, Cuba, Catar y Singapur, destacan como los países en los cuales sus habitantes realizaron mayores búsquedas de este juego en Google durante julio de este año; mientras que en el caso de “Plant vs Undead” aparecen primero Venezuela, luego Filipinas, Panamá, Cuba y Argentina, como los países donde se generó más búsquedas de este término entre agosto y septiembre de este año.

En cuanto al término “Block Farm”, Venezuela aparece también como el país donde se realizaron mayores búsquedas en Google, seguido por Filipinas, Argentina, Panamá y Perú.

Invertir en juegos para ganar en criptomonedas es un riesgo

Pero que haya registros que reflejen tanto interés en Venezuela de esta manera de invertir en criptomonedas en videojuegos desarrollados para tal fin no significa que siempre le irá bien y que todo aquel que lo desee tenga la capacidad de hacerlo. Y es que aunque se pueden obtener muy buenos beneficios, es un riesgo el mundo de las criptomonedas, advirtió Richard Molina, informático entrevistado por este medio para conocer su experiencia en este segmento de las monedas virtuales.

El comportamiento de las criptomonedas de estos videojuegos en línea es similar al del Bitcoin, puede tener días de crecimiento sostenido, en los que podrás multiplicar tu inversión, pero también existirán momentos en que podrás perder tu dinero. Todo podrá depender de la oferta y demanda, confianza en la criptomoneda y las decisiones de los desarrolladores del proyecto o juego.

Un ejemplo es Plant vs Undead, un videojuego para invertir y ganar criptomonedas donde los jugadores son granjeros o jardineros que adquieren y alimentan plantas postapocalípticas, al estilo del clásico Plant vs Zombies, refieren portales especializados en el tema. Con este juego se pueden ganar PVU (Plant Vs Undead), que es la criptomoneda de este proyecto y que en la actualidad equivale a 0,3001 dólares.

Como granjero, el jugador debe proteger su hogar y adquirir semillas con el fin de obtener plantas. Por cada porción de tierra se puede tener un árbol y cinco plantas; y como jardinero el jugador debe regar las plantas y protegerlas, perseguir cuervos para obtener recompensas de la criptomoneda interna de la plataforma denominado LE (Light Energy). Por cada 100 LE se puede reclamar 1 PVU.

Para ser granjero se necesita invertir al menos 100 PVU, y para jugar como jardinero solo se requiere una inversión de 5 PVU, aunque originalmente esta modalidad era gratuita.

En este juego Molina adquirió hace unos meses diez tokens, que en el momento tenía un valor de $15 cada uno, realizando una inversión total de $150 Aunque obtuvo una ganancia de $30 los primeros días, debido a que el valor del token obtuvo una subida, por razones “de malas decisiones” que se les adjudican a los desarrolladores del proyecto, la moneda virtual de este juego se depreció. No obstante, Molina confía en que recuperará su inversión este diciembre, cuando se espera una actualización de este juego.

Las criptomonedas obtenidas en este juego se pueden convertir a dólares digitales a través de billeteras como Binance.

En cuanto a Block Farm, otro de los videojuegos para ganar en criptomonedas más buscados en Venezuela, en el que el inversor debe gestionar una granja con plantas de fantasía, cuenta Molina que su paso de inversión en este proyecto, el cual le llamó la atención por ser parecido a Plant Vs Undead, fue corto. Y aunque obtuvo ganancias, señala que logró retirarse a tiempo, debido a que resultó ser una estafa.

Y es que algunos desarrolladores de este tipo de juegos de inversión en criptomonedas pueden terminar siendo unos estafadores.

Explica Molina que hay personas que desarrollan un proyecto de inversión en tokens, quedándose con una cantidad importante de esta moneda, y al experimentar una considerable subida de su valor, las terminan vendiendo en su totalidad, obteniendo una jugosa ganancia en detrimento de su costo y del resto de los inversionistas, que terminan perdiendo su dinero.

La criptomoneda de este juego, la BFC (Black Farm Club), tiene un valor actual de $0.02845, y también puede ser convertida a dólares digitales a través de billeteras.

Es por esta razón que Molina aconseja estudiar muy bien este mundo de las criptomonedas antes de ingresar, en especial si se quiere invertir en juegos play-to-earn o NTF (Token No Fungible en español), para tomar las mejores decisiones, aunque nunca se escapa de perder algo. En youtube se pueden encontrar expertos inversores de este tipo de monedas virtuales como KmanuS, que conocen este mercado y pueden guiar a interesados en el tema.

En el caso de Axie Infinity, Cova, quien decidió invertir a comienzos de este segundo semestre de 2021 después de estudiarlo bien, en entrevista con https://es.cointelegraph.com/ dijo confiar en que hizo una buena inversión. “Mientras el proyecto/juego tenga una fuerte demanda y una comunidad sólida será una excelente opción para invertir”; agregando que “las decisiones tomadas por sus desarrolladores siguen siendo las más acertadas para mantener una economía bastante sana en el juego”.

Axie Infinity es uno de los juegos para invertir en criptomonedas más exitosos de la actualidad. Desarrollado por el estudio vietnamita Sky Mavis, consiste en batallas entre personajes (representados con NFT) llamados axies.

Para poder ingresar al juego los inversionistas deben adquirir por lo menos un equipo de tres axies, que puede oscilar entre los $500 y $1.800; y para ganar SLP (Smooth Love Potion), que es la moneda digital oficial de la plataforma, deberás crear criaturas mágicas y de combate para utilizarlas en las batallas o vender axies a otros usuarios.

También puedes becar a jugadores, que es otra manera de ganar SLP. Si tienes el dinero para comprar muchos axies, puedes repartirlos en personas interesadas en jugar y así obtener ganancias con su trabajo.

Los SLP se pueden convertir en dólares digitales a través de billeteras y exchanges como Airtm.

Formación para becados en juegos para ganar criptomonedas

El recién electo gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, propuso durante su campaña para las elecciones regionales el proyecto Centro de Formación Técnica para Minería y administración de Cripto Activos Digitales, en el que destaca servirá para la formación de los becados en el mundo de los juegos play-to-earn o NFT, como Axie Infinity.

“Así cómo en el mundo de la minería y el trading, impulsaremos este programa con el apoyo #sunacrip, la academia @axieiinfinity, los profesionales de @independientesconteran y nuestra gloriosa @jpsuv convertiremos este centro de formación en una cantera de talentos que llene de empleo digital y soluciones a nuestra Guaira Potencia”, escribió el entonces candidato en su cuenta de Instagram.

“Crearemos 1.000 empleos en mi primer año de gestión digital, 300 de ellos en los primeros 100 días de gobierno, son una meta concreta que juntas y juntos haremos posible. 1.000 Empleos Generados en un Año Anótenlo! El programa de becas, Axie infinity La Guaira es el primero de muchos programas de formación, en el marco del programa La Guaira Digital”, agregó Terán.

Informó asimismo que los interesados en realizar el curso gratis de formación axie y aspirar a ser becado de la Academia @axieiinfinity, pueden inscribirse en el link de su biografía o en www.teran.info.