Trump usa su último día para sancionar empresas “vinculadas” a Pdvsa

Este martes el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó una nueva lista de personas y empresas que serán objeto de sanciones por parte de la Oficina de Constrol de Bienes Extranjeros (Ofac por sus siglas en inglés), bajo la acusación de ser parte de un entramado para eludir las ilegales medidas coercitivas y unilaterales contra la estatal petrolera venezolana.

De acuerdo a comunicación publicada en la página del Departamento del Tesoro, estas nuevas acciones apuntan contra los empresarios Alessandro Bazzoni de Italia, Francisco Javier D’Agostino Casado de Venezuela y Philipp Paul Vartan Apikian de Suiza y el conglomerado de 14 empresas que poseen, así como contra seis embarcaciones.

La acusación que cursa contra estas personas es haber realizados transacciones de compra venta de petróleo venezolano y otros hidrocarburos, sector sobre el cual de manera unilateral e ilegal el Gobierno de los Estados Unidos mantiene un paquete de medidas coercitivas con el objeto de cortar los mecanismos ingresos de divisas al país.

Las empresas sobre las cuáles se ordena el bloqueo de todos los bienes y cuentas que posean en territorio estadounidense son Elemento Oil and Gas Ltd (Elemento Oil) con sede en Malta; Elemento Solutions Limited del Reino Unido; Element Capital Advisors Ltd de Panamá; AMG S.A.S. di Alessandro Bazzoni & C. (AMG) de Italia; Serigraphiclab di Bazzoni Alessandro (Serigraphiclab) de Italia; Jambanyani Safaris de Zimbabwe; D’Agostino & Company, Ltd de Venezuela; Catalina Holdings Corp. de EEUU y 82 Elm Realty LLC (82 Elm) ubicada también en la nación norteamericana.

A esto se suman las naviera Fides Ship Management LLC con sede en Odessa, Ucrania y sus buques Baliar, Balita, Domani, Freedom, y contra el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos e Insulares (INEA) a quien señalan como propietario de los buques Maksim Gorky, Rustanker LLC ambos de bandera rusa.

“Aquellos que facilitan los intentos del régimen ilegítimo de Maduro de eludir las sanciones de Estados Unidos contribuyen a la corrupción que consume a Venezuela”, dijo el secretario Steven T. Mnuchin, quien está próximo a dejar este cargo donde será sustituido por Janet Yellen que formará parte de la nueva administración de la Casa Blanca, liderada por Joe Biden.