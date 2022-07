Adícora es la meca del surfing en Venezuela

Las playas de Adícora, en el estado Falcón, son un destino muy codiciado por los amantes del mar y los deportes acuáticos. Está en la zona este de la Península de Paraguaná a 65 km de la capital falconiana, Coro, y del parque Nacional Médanos de Coro, por lo que el ambiente es cálido y desértico.

Adícora en un destino estrella para los aficionados al windsurfing y al kitesurfing por sus condiciones climáticas. Si va de Coro a Adícora podrá disfrutar de un paisaje espectacular y conocer el desierto venezolano: Los Médanos. Hay que conducir por la carretera con precaución porque habrá un momento en que se topará con algún chivo, especie de mucho arraigo en esta zona.

Adícora fue en otros tiempos un centro de comercio de Aruba y Curazao. Era un pueblo eminentemente pesquero, pero ahora es la meca de quienes practican el windsurf y el kitesurf. Su nombre es una voz indígena con la cual nombraban a una hierba propia de Falcón: el jajatal, que fue transformándose hasta sonar Adícora.

Ofrece este pueblo, una hermosa vista del mar. Al llegar se topará con Playa Sur, la cual está protegida por rompeolas y donde los vientos son muy fuertes. En este espacio se encuentran las posadas, hay vida comercial y las escuelas y tiendas de equipos de surf.

Siguiendo hacia el norte hay otra playa, La Norte, la cual por sus condiciones es más familiar. Es de aguas tranquilas, hay sitios para comer con servicios para el turista. Eso sí, los domingos es un ir y venir, por la cantidad de visitantes que llegan del mismo estado y de zonas vecinas a pasar el día, por lo que hay que llegar muy temprano para encontrar espacio para tumbonas y sombrillas, dos elementos primordiales para un agradable día.

Destino del surf

Adícora se ha convertido en el destino de los amantes de los deportes de viento. Sopla, según revelan algunos anuncios, entre 10 y 42 km/h; ventea de este a noreste siendo ideal para esta práctica, que requiere una velocidad del viento entre 14 y 21 km/h. Esta característica ha hecho de Adícora una de las mejores playas y muy solicitada a nivel mundial para la práctica de Windsurf y el Kitesurf.

La Playa Sur es la ideal para aquellos novatos en el kitesurf, la cual no representa peligro, además se encuentra muy cerca del Faro, en la zona protegida del arrecife y no hay olas. Rumbo al sur, hay una zona de chop (superficie donde las olas son agitadas por el viento) y después está el área de olas que son ideales para saltar, aunque no para navegar.

El windsurf requiere más velocidad de viento y los meses de enero y julio son ideales y es cuando se concentran los deportistas. Es una experiencia visual muy especial el ver desplegar las velas de windsurf de 4 a 5 m. “Hacer windsurf en Adícora es una experiencia muy agradable”, refiere Ernesto, un joven que desplegaba su vela y quien señaló que en la semana hay pocos navegando.

Otros sitios a visitar. Adícora también ofrece otras playas cercanas a Playa Norte: el Supí y Tiraya. También puede llegar a la laguna Boca de Caño, la cual tiene como particularidad que es de aguas saladas y poco profundas. El espectáculo de los flamencos es una vista que no se puede perder. Es única e inolvidable.

Esta laguna reúne varias especies y es un lugar Ramsar, porque allí llegan muchas aves migratorias en su recorrido de Norte a Sur. La bahía de Buchuaco es la siguiente playa que conseguirá después de Adícora. Es muy frecuentada por surfistas por sus olas.

Recuadro

¿Cómo llegar?

Una vez en Coro, en 40 minutos estará en Adícora. Tome la autopista a Punto Fijo vía hacia el Istmo, disfrute del paisaje de Los Médanos y siempre bordeando la costa el primer pueblo es Adícora.

¿Dónde hospedarse?

Hay muchas opciones de posadas, casas para alquilar y hoteles, algunas tienen piscina, restaurante propio y muy familiares.

Evento

Entre el 24 y 28 de agosto se realizará el Festival Adícora Fest 2022 con la participación de más de 150 atletas, en competencias de surfing, kitesurf, beach tennis, fútbol y voleibol.