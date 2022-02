Aloy, un personaje de videojuego en la portada de Vanity Fair

La edición italiana de la revista Vanity Fair, orientada al mundo de la moda, por primera vez en la historia usó como portada a un personaje de videojuegos y su nombre es Aloy, de Horizon Forbidden West en 2017.

Horizon Forbidden West es el nuevo videojuego desarrollado por Guerilla Games y exclusivo para la consola de Sony, PlayStation 5. Llegó el pasado viernes 18 de febrero, siendo la secuela de su antecesor, Horizon Zero Dawn.

En dicha edición especial, Vanity Fair explica cómo la protagonista del videojuego se volvió relevante, además de ser uno de los personajes favoritos entre los demás de la industria del videojuego.

El título de la portada posee la siguiente frase en italiano “Aloy e la rivoluzione”, que en significa “Aloy y la revolución” en español.

«Guerrilla y PlayStation habían dado en el clavo al tejer una historia post-apocalíptica en torno a una líder que, con valentía y abnegación, lucha por reconstruir su pasado y liberarse de la condición de ser marginada».

La publicación en honor a Aloy, de Horizon Forbidden West, hace énfasis en cómo el personaje ha sido una inspiración en el empoderamiento femenino en la industria del videojuego, tomando en cuenta que pocos personajes logran sacar al sexo femenino fuera del estereotipo.

Sin embargo, otros personajes en el mundo de los videojuegos que, a pesar de no estar en portadas de revistas de moda, también logran impulsar el empoderamiento femenino, tales como Samus Aran del conocido juego ‘Metroid’ de Nintendo, Lara Croft de la saga Tomb Raider o Ellie de The Last of Us Part II, otro videojuego exclusivo de PlayStation.