El FightDay en Venezuela se realizará el 20 y 21 de agosto

Los Fighting Games han incrementado su popularidad a través de los años. Franquicias legendarias como Tekken, Super Smash y Mortal Kombat han apoyado al auge del fanatismo por los eSports en los Fighting Games.

En Venezuela, los juegos de pelea son el tipo de videojuegos más jugados, por esto, Seifuku Arcade ha anunciado que realizarán su propio FightDay desde el 20 al 21 de agosto de este mismo año.

«Será el primer gran evento de juegos de pelea en Venezuela» según su nota de prensa.

Será el primer gran evento dirigido a los gamers de todas partes del país, teniendo como idea principal fomentar la cultura y a la comunidad competitiva de juegos de pelea en la nación con torneos y mucho más.

Hasta el momento, los organizadores no han anunciado la ubicación dónde se realizará el evento, pero aseguran que la organización está inspirada en grandes eventos como el EVO, CEO y Combo Breaker.

«Contaremos con una espectacular alineación de torneos para nuestros juegos principales, zona arcade, PRO Players nacionales, así como eventos secundarios y muchas más sorpresas para el deleite de nuestros competidores» según Alberto León, organizador principal del evento.

Entre los aliados del evento están Seifuku Arcade, Smash Venezuela, Axex Academy, Game Fire, Angel Dash y Valhalla Gaming; Sin embargo, están abiertos a nuevas propuestas para alianzas comerciales con otras marcas, organizaciones o creadores de contenido para que apoyen el evento.

¿Qué torneos y actividades habrán en el FightDay?

Entre los torneos principales estarán Guilty Gear, Dragonball FighterZ, Tekken 7, Mortal Kombat 11 Ultimate, Super Smash Bros.

Los torneos secundarios contarán con The King of Fighters, Skull Girls Encore, Rival of Aether, Super Smash Bros. Melee, Sreet Fighter V, Under Night In-Birth y el próximo a salir, Multiversus.

Además de los torneos habrán otras actividades, como se mencionó anteriormente. Entre ellas estará una Zona Arcade, expositores, feria de comida, Zona BYOC y Photocall.

Para seguir día a día al evento y a sus organizadores, podrás seguir a FightDay y a Seikufu Arcade a través de Instagram.