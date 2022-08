Esta PS5 Edición God of War Ragnarok debería hacerse realidad

Dos fanáticos brasileños han llevado la idea de las consolas personalizadas al siguiente nivel. Al compartir su versión de una PS5 de God of War Ragnarok que imagina cómo se verá la consola dentro del mundo del juego.

Las consolas personalizadas no son nada nuevo en el mundo de los juegos modernos. Ya que Sony, Microsoft y Nintendo han lanzado una buena cantidad de sistemas personalizados para celebrar el lanzamiento de títulos importantes.

La pareja en cuestión son Anderson y Debora. Los que se hacen llamar fan2fan.br en las redes sociales y han creado previamente sus versiones de consolas PS5 personalizadas y accesorios para juegos que incluyen The Last of Us 2, Horizon: Forbidden West y Assassin’s Creed Valhalla. Ahora, una de God of War Ragnarok.

Lea la nota completa en ProGamers.life