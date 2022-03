God of War podría tener su serie en Amazon Prime Video

God of War, una de las franquicias más lóngebas de Sony y PlayStation dará el salto a la televisión. Amazon Prime Video está en negociaciones con Sony para realizar una serie Live-Action (acción en vivo), inspirada en la saga del dios de la guerra.

Según Deadline, la adaptación de God of War a la televisión contará con una producción conjunta entre Sony Pictures Television, PlayStation Productions y Amazon Studios, que le asignará el proyecto al productor ejecutivo y showrunner de The Wheel of Time, Rafe Judkins, además de productores como Mark Fergus y Hawk Ostby.

Múltiples videojuegos han dado el salto a la gran pantalla estos últimos años, tales como Sonic The hedgehog y la más reciente producción cinematográfica de Playstation, Uncharted, contando su propia versión de la historia del videojuego homónimo.

En cuanto a lo que se podría esperar de la próxima serie de God of War, hay que tomar en cuenta que el videojuego tiene al menos diecisiete años de historia, saliendo por primera vez para la PlayStation 2 y más recientemente, en 2018 recibió una reelaboración (reboot) para PlayStation 4 para posteriormente llegar a PlayStation 5 y PC.