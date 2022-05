Gotham Knights muestra nuevo gameplay con Nightwing y Redhood

Warner Bros. Games ha estado preparando a Gotham Knights, el nuevo título de la batifamilia en el que junto a Nightwing, Red Hood, Batgirl y Robin, luego de la muerte de Batman. Ahora nos impresionan con una nueva muestra de gameplay de 13 minutos llenos de acción.

Este nuevo juego de acción de tercera persona y mundo abierto de los personajes más oscuros de DC Comics; ofreciendo a los jugadores una gran experiencia multijugador en modo cooperativo para dos jugadores mientras combaten con la corte de los búhos, criminales y otros varios matones de Gotham.

En cuanto a lo que se logró ver en la demostración, el sistema de combate cooperativo y el inventario, que ofrecerá múltiples trajes con estadísticas diferentes, incluyendo pasivas que te ayudarán para cualquier situación.

Por otro lado, WB Games reveló que Gotham Knights no llegará a consolas de generación pasada, siendo exclusivo para consolas Next-Gen.

“Para brindar a los jugadores la mejor experiencia de juego posible, el juego se lanzará en PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC y no estará disponible para las consolas PlayStation 4 o Xbox One”, a través de una nota de prensa de WB Games.

Gotham Knights no es el único videojuego inspirado en DC Comics que está por llegar. The Suicide Squad: Kill the Justice League está planeado para lanzarse a inicios de 2023.