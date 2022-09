Los videojuegos mejoran el inglés de los niños

Desde el inicio de la era de los videojuegos, la sociedad ha mantenido el estigma y la duda si los videojuegos pueden llegar a ser dañino para los jóvenes; incluso llegando se llegó a clasificar la adicción a los videojuegos como una «enfermedad mental» según la OMS.

A pesar de que el inglés actualmente se posicione como el idioma más hablado del mundo, una gran población de niños y adolescentes no poseen ese idioma como lengua materna. Sin embargo, la gran mayoría de videojuegos solo tienen el inglés como idioma predeterminado y esto podría dificultad la experiencia del jugador.

Recientemente, Cience On Way reveló un estudio colaborativo entre investigadores de la Universidad de Gotemburgo de Suecia y la Universidad de Karlstad el cual explica que los niños que no tienen el inglés como lengua materna, pero pasan mucho tiempo en juegos de computadora interactivos, desarrollan un mejor vocabulario en inglés que los que no juegan.

Podrás leer la nota completa a través de ProGamers.life