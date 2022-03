Nintendo retira Super Smash Bros del EVO

EVO ha anunciado que Nintendo ha decidido sacar a Super Smash Bros de la lista de juegos de este año.

Evolution Championship Series (EVO) ha visto juegos de Super Smash Bros en el evento desde 2007, siendo 2022 el primer año desde entonces que no incluye ningún juego de la franquicia.

En su comunicado realizado el 26 de febrero, la cuenta oficial de Twitter de EVO dijo: “Nos entristece que Nintendo haya decidido no continuar con ese legado con nosotros este año. En el futuro, esperamos celebrar una vez más a la comunidad de Super Smash Bros junto a ellos”.

No se ha dado ninguna razón pública de por qué la serie Smash Bros no regresará a EVO este año, pero en noviembre del año pasado, se anunció que Panda Global se asociaría con Nintendo of America para el “primer circuito con licencia oficial” de Super Smash Bros Ultimate. y Melee.

Sony compró EVO en agosto del año pasado, y Nintendo proporcionó al medio IGN una declaración en ese momento diciendo que “continuará evaluando EVO”, y ahora parece que se ha tomado una decisión.

En julio de 2020, la comunidad competitiva de Smash Bros vio más de 50 acusaciones de conducta sexual inapropiada, ya que jugadores importantes recibieron historias y afirmaciones sobre su comportamiento tanto dentro como fuera de los eventos. Esto llevó a la cancelación del evento EVO Online de ese año.