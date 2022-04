Nuevas imágenes del próximo Need For Speed han sido reveladas

La franquicia de Need For Speed (NFS) es una de las que más fanáticos tiene alrededor del mundo. Desde inicios de este mes, múltiples rumores han afirmado la llegada del próximo título de la franquicia para este año; y ahora, nuevas filtraciones muestran una mirada temprana a cómo será el basto mapa del nuevo NFS.

Desde el comienzo de la séptima generación de consolas, el estudio de desarrollo, Ghost Games, tomó las riendas para la creación de los próximos juegos de Need For Speed.

Estas entregas no cumplieron las expectativas de los usuarios ni de Electronic Arts, en comparación con los juegos más famosos, como Most Wanted (2005) o NFS: Carbon (2006).

Dicho esto, NFS: Heat (2019) fue un pequeño paso adelante para el estudio que eventualmente llevó a la serie más cerca del camino correcto. Sin embargo, fue el último juego de la franquicia por parte de Ghost Games.

El próximo título de la franquicia, el cual se rumorea que estará disponible este año, está siendo desarrollado por Criterion Games, el mismo equipo que trabajó en Need For Speed Hot Pursuit (2010).

Si bien aún no hay información oficial sobre Need For Speed 2022, una fuente logró filtrar algunas capturas de pantalla del juego, incluido el mapa, el cual parece tener un gran tamaño.

Cortesía: Reddit – Filtración

¿Qué traerá este nuevo mapa para el próximo Need For Speed?

Según estas nuevas filtraciones, el mapa presenta amplios lugares para recorrer, cada uno con un entorno distinto al anterior y se llamará «Lake Shore City».

Por otro lado, múltiples ciudades pequeñas y muchas carreteras y autopistas que podrían ser ideales para los distintos tipos de carreras que podría incluir este nuevo título.

Cortesía: Reddit – Filtración

Pese a todo esto, un Insider de la industria también afirma que este próximo juego de la franquicia solo estará disponible para consolas de nueva generación, es decir, PlayStation 5 y Xbox Series X, además de PC.