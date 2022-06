Nuevos juegos de FIFA, NFS ​​y Skate podrían revelarse en julio

Al hablar de cantidad de propiedades intelectuales de videojuegos famosas, lo primero que llega a la mente es Electronic Arts. Entre este repertorio está EA Sports FIFA, Need For Speed y Skate; y podrían revelarse en julio.

Este filtrador es conocido por filtrar noticias de Battlefield 2042, Call of Duty y más recientemente, el próximo juego de Hideo Kojima titulado «Overdose».

Según Tom Henderson a través de Exputer, Electronic Arts planea revelar múltiples títulos en julio, y entre ellos están Skate 4, Need For Speed y EA Sports FIFA 23. Sin embargo, no asegura si estas revelaciones se realizarán en un evento especial, pero según sus fuentes, es seguro recibir nuevas noticias de estos títulos para la segunda mitad de dicho mes.

Hace tiempo atrás, EA anunció que no habría un EA Play durante este año y solo revelará los juegos «cuando estén listos».

Nuevos detalles del próximo Need For Speed

Hace meses atrás, el insider Jeff Grubb, mencionó que este próximo título «adoptaría una estética estilizada que combinará gráficos fotorrealistas con elementos de anime» y una nueva gran característica para la saga, los «Meetups», la cual permitirá a los jugadores reunirse alrededor de un inmenso mapa para iniciar carreras.

Mapa Filtrado de Need for Speed

Según la fuente, la próxima secuela de la franquicias carreras se llamará «Need for Speed: Unbound»

FIFA 23

Desde finales del año pasado existía la posibilidad de que Electronic Arts cesara su relación con la FIFA y así dejar atrás el desarrollo de EA Sports FIFA y continuar por caminos separados.

A pesar de esto, la asociación entre ambas marcas finalizará con FIFA 23.

Este anuncio aclaró múltiples dudas y entre ellas, la fecha del anuncio de este próximo título. mencionando que «una nueva era comenzará en julio de 2023» y que los fanáticos recibirían «las mismas grandes experiencias, modos, ligas, torneos, clubes y atletas.

