Rainbow Six Mobile ha sido anunciado oficialmente

Desde finales del año pasado se ha estado rumoreando la llegada de esta versión de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Ahora, Ubisoft presentó de manera oficial a ‘Rainbow Six Mobie’ además de un trailer enseñando la jugabilidad de este shooter táctico para dispositivos móviles.

Este nuevo juego táctico en línea creado por Ubisoft ha sido desarrollado por un nuevo equipo de su sede en Montreal para que los desarrolladores de Rainbow Six Siege (disponible para consolas y PC) puedan seguir brindando nuevo contenido y actualizaciones a dicho juego sin que este nuevo desarrollo interfiera.

Sobre Rainbow Six Mobile, el juego será similar a Siege, ofreciendo una jugabilidad de atacantes y defensores de 5 contra 5, tomando en cuenta la “usabilidad móvil”. Inicialmente, el juego contará con 10 operadores diferentes, cada uno con estadísticas y habilidades específicas para cada tarea.

El juego contará con tan solo dos mapas en un inicio, llamados “Banco” y “Frontera” siendo reconstruidos desde cero, pero los desarrolladores prometen que revelarán más a medida que se vaya acercando su fecha de lanzamiento oficial que hasta los momentos aún no ha sido revelada.

En el blog de desarrollo de Rainbox Six Mobile, los creadores mencionan que su objetivo no “es que dejen de jugar en PC o consola y cambien a dispositivos móviles. Dado que no podemos llevar nuestros monitores con nosotros a todas partes, Rainbow Six Mobile le dará la oportunidad de jugar el juego que ama en ráfagas breves y accesibles, al mismo tiempo que permite que millones de nuevos jugadores obtengan la experiencia Rainbow Six”.

En las próximas semanas comenzarán a ejecutarse las primeras pruebas del juego para que los desarrolladores puedan recibir un feedback antes de su lanzamiento oficial. Tanto los usuarios de Android como los de iPhone podrán registrarse para participar en dichas pruebas de forma anticipada.