Reseña | Cult of the Lamb

¿Quién podría llegar a pensar que manejar un culto podría convertirse en una divertida aventura con gestión de recursos y a la vez mirarse como algo diabólicamente adorable?; Pues gracias a Massive Monster y Devolver Digital, el pasado 11 de agosto llegó Cult of The Lamb, un rougelike de acción y aventura, con ciertas mecánicas estratégicas y gestión de recursos que sorprendió a la comunidad Gamer. Es por eso que en nuestra reseña un poco tardía, daremos nuestra opinión sobre el juego.

Esta reseña podría contener Spoilers.

El culto del Cordero

La primicia de Cult of the Lamb plantea una historia que funciona como pilar de las mecánicas del juego. El jugador tomará el rol de un cordero, que es sacrificado por un cuarteto de herejes pero sorpresivamente, una deidad extraña denominada como «Aquel que espera» lo revive con la única condición de que tendría que crear un culto a su nombre. Posteriormente el cordero es asistido por «Ratau», un antiguo receptáculo que se ofrece a ayudarlo para dar los primeros pasos del Culto.

“Alabado sea el Cordero, portador del gran poder, prometido libertador de Aquel que espera en las profundidades. Aun así, bestia del sacrificio ve con cuidado, pues una corona no puede posarse sobre dos cabezas”.

Con este prefacio es como inicia Cult of The Lamb, haciendo una referencia directa a su historia, pues como veremos más adelante la oveja sacrificada se convertirá en un contendiente que derribará a «Aquel que aguarda”, y en su misión creará una secta de súbditos fieles, que lo acompañaran en su aventura.

La historia da pie a creación de este nuevo culto, el cual va de la mano con las mecánicas de gestión de recursos y simulación social. A partir de este momento es cuando el jugador inicia su cruzada por adoptrinar a otros animales de distintas especies como Ratas, Conejos, Zorros ¡Y hasta Chutulhu! gracias a un DLC.

¿Como funciona la construcción de una secta en Cult of the Lamb?

Cult of The Lamb comparte similitudes con Stardew Valley, Minecraft, los Sims y muchos simuladores sociales. Debido a que durante toda la aventura tendrás a tu disposición una variedad de herramientas para ir mejorando la distribución de tu secta.

La interacción con los seguidores es una parte vital para mantener en pie a nuestra secta. La gran diversidad aún en expansión de especies se siente natural, gracias a que cada nuevo adepto tendrá diferentes aspectos, tanto positivos como negativos.

Podrán llamarme extraño por esto, pero pudiera elegir a nombre de qué hacer una secta sería a «La mecánica del popó». Pues, sí, como leíste. Además de poder cocinar una gran variedad de alimentos para que los adeptos no estén con el estómago vacío, debemos preocuparnos por mantener a raya la cantidad de popó que estos generan y así mantener la higiene de la base para evitar enfermedades.

Esto se divide en varios niveles, el primero parte de la infraestructura, como tal deberás conseguir, madera, piedra, oro, para crear un tótem al que tus adeptos pueden rezarle y obtener de ellos devoción.

Una vez que completes la barra de devoción, podrás acceder a un gran catálogo, repleto de camas, chozas, templos, baños, fosas para tus cadáveres, mejoras y mucho más.

Una vez construido tu templo, podrás dar sermones, los cuales mantendrán a tus seguidores leales. Además, podrás impartir doctrinas, cada una de ellas definida por un modelo en específico. ¿Querrás revivir a los muertos para que sigan trabajando para ti, o, por el contrario, celebrarás un funeral para cada súbdito?, la decisión es tuya.

La distribución de comida y recursos

Los súbditos son seres vivos y como tal deben ser cuidados, la atención necesaria es constante, pero el proceso es muy sencillo. Siempre hay que verificar los estados de salud, hambre y fe, estos te dirán que es lo que la secta necesita para mantenerse estable. Pero esto no es todo.

Como un añadido interesante puedes leer la mente de tus adeptos, de esta forma sabrás que necesitan o en que están pensando. Esta herramienta puede resultar ser particularmente útil. Todo este proceso de cuidar y mantener estable a la secta, tiene como consecuencia que los adeptos se encariñen, y con esta devoción, podrás subir las habilidades de nivel, desbloquear nuevos objetos, o mejorar el equipo de combate.

Habrá ocasiones en que la fe de algunos miembros empiece a decaer, esparcirán rumores y afectaran el trabajo de la secta. En estos momentos actuar rápido es la mejor solución; crear una cárcel de «rehabilitación» es una buena opción para no perder a un miembro, pero si la situación lo requiere, eliminar al alborotador de raíz también es factible.

El apártado grafico es muy llamativo

Bien se sabe que Devolver Digital apuesta por Indies con gran potencial y con diseños particulares, y Cult of the Lamb no es la excepción. La dirección de arte al puro estilo de una caricatura animada con diferentes capas en 2D, brilla en cada escenario del título y es apoyada de una ambientación lúgubre pero adorable a su vez.

Las grandes referencias que Massive Monster tomó para darle vida a Cult of the Lamb fueron claras. La estética macabra y sombría de juegos como The Binding of Isaac o Don’t Starve están presentes. Desde zonas escalofriantes, la simbología esotérica y de corte satánico siempre están presentes pero con su propio toque particular.

La jugabilidad es muy adictiva

Cult of The Lamb se divide en dos aspectos, el primero siendo la construcción y organización de la secta, y el otro, las misiones y mazmorras. Este apartado recuerda por momentos The Binding of Isaac, tanto en su distribución de niveles, como la forma de ataque y movimiento de ciertos jefes.

Una vez que te adaptas a los espacios y creas un timing preciso, solo quieres golpear y no ser tocado. Quizás sea complejo al principio dado el poco espacio para moverse, pero esto no significa que no haya una variedad de armas y proyectiles que hacen de la jugabilidad más interactiva.

En el apartado de armas y maldiciones tenemos mucho que cubrir, el juego cuenta con espadas estándar, navajas de ladrón, Hachas de combate, garras etc. Todas tienen su propio estilo de juego. Algunas contarán con una mayor velocidad, otras con una gran fuerza de ataque, o podrán influir veneno (daño por tiempo).

Las maldiciones serán los proyectiles a distancia, y varían dependiendo de tu estilo. Quizás quieras lanzar una gran bola de fuego, o quieres un zote rápido a corta distancia. La variedad de armas y maldiciones permite una gran combinación de las mismas, ya que durante la aventura el nivel de las armas irá aumentado, haciendo más daño o siendo mas rápidas.

Los combates pueden no parecer «difíciles», a primera instancia, sin embargo, confiar en una sola arma quizás sea un problema. Si bien los movimientos son totalmente telegrafiables, el arsenal varía su nivel de ataque, rango, y velocidad. Así que probar varios estilos hasta encontrar el más cómodo, es sin duda lo mas recomendado.

Banda sonora, repetitiva pero agradable

La música si bien puede ser repetitiva se adapta muy bien a su entorno, por ejemplo, cuando estás buscando recursos, consiguiendo objetos y peleando, tienes una tonalidad de combate. Mientras que cuando estás en la secta tienes un tono más calmado y amigable, ya que pasarás mucho tiempo armando tu espacio y ese tono ayuda a agregar cierta variedad.

En lo personal este apartado no me afecto en gran medida, la música puede ser repetitiva, pero sabe adaptarse a sus momentos. Si alguna vez has estado en un ascensor, ya puedes entender cómo funciona la música de ambiente.

Con el pasar de las semanas, se han visto una cantidad considerable de bugs y errores visuales. Al principio no arruinan totalmente la experiencia. Pero cuando chocas constantemente con el mismo bug y este no te permite avanzar, llega a ser un problema real, y este aspecto esta presente en gran parte de la historia. Sin embargo, Massive Monster trae nuevas actualizaciones con parches, solucion de errores, y nuevo contenido.

Cult of the Lamb se convirtió en el indie del año, con propuestas que vimos anteriormente, supo crear un universo atractivo, con una historia y un estilo propio que llama poderosamente la atención. Además, su jugabilidad hace que pierdas la noción del tiempo y solo quieras seguir avanzando hacia el próximo nivel lo más rápido que puedas.

Esta reseña fue realizada para PC y el código fue cedido gracias a Devolver Digital para ProGamers.Life.