Resumen: Todos juegos anunciados del Summer Game Fest

Tras la suspensión de la conferencia del E3 de este año, el Summer Game Fest 2022 cumplió el rol de ser su sucesor espiritual por segundo año consecutivo. Lamentablemente, en comparación con el estandarte del año pasado, este no cumplió las expectativas de los fanáticos del evento.

Summer Game Fest 2022 presentó una gran variedad de trailers de nuevos videojuegos impresionantes; sin embargo, la mayoría de ellos eran ampliaciones de juegos ya vistos anteriormente.

A continuación, una recopilación de cada trailer revelado en Summer Game Fest 2022

Luego de una grata bienvenida al evento por parte de su presentador, Geof Keighley, llegó un nuevo vistazo al gameplay de Street Fighter 6, presentado la semana pasada durante el State of Play de Sony, pero este nuevo trailer presenta a uno de los personajes más querido por parte de los fanáticos de la franquicia, Guile.

El pasado 8 de junio, Call of Duty: Modern Warfare 2 presentó su primer Gameplay Trailer y el Summer Game Fest amplió un poco más la vista a este próximo título enseñando la reimaginación de una de las misiones más icónicas de la franquicia.

Iniciando con las nuevas presentaciones, fue revelado Aliens: Dark Descent. Este juego basado en escuadrones y acción de acción en tiempo real de la famosa franquicia ochentera. El juego llegará el próximo año a consolas y PC.

Otro título ya anunciado durante el State of Play de Sony que dejó ver un poco más durante el Summer Game Fest fue Callisto Protocol, presentando nuevos y grotescos trailers llenos de vísceras y acción para demostrar que el título es el sucesor espiritual de Dead Space. El juego llegará a consolas y PC el 2 de diciembre de este año.

Flashback 2 es un juego que fue revelado durante el año pasado, siendo la secuela del juego retro lanzado en 1992 para la Mega Drive y Super Nintendo. Esta secuela llegará en época de invierno de este año para todas las plataformas.

Witchfire es un juego independiente que fue anunciado oficialmente en 2017, el cual presentó un nuevo trailer durante el Summer Game Fest. Se trata de un shooter en primera persona que combina la acción y la fantasía demoniaca en un videojuego de movilidad rápida similar a Doom. El juego llegará a PC y será exclusivo de la Epic Games Store.

Continuando con los anuncios de videojuegos en un contexto espacial y sombrío llega Fort Solis. Protagonizado por Troy Baker (Joel de The Last of Us) y Roger Clark (Arthur Morgan de Red Dead Redemption 2) y desarrollado por el nuevo estudio Fallen Leaf, será un juego de misterio en tercera persona que llegará a PC en una fecha aún no anunciada.

Summer Game Fest era conocido por sus famosos «World Premiere» hasta este año, por la gran cantidad de anuncios ya conocidos anteriormente. Ahora, con el re-lanzamiento de un trailer de Routine, un juego de terror en primera persona que fue presentado por primera vez la década pasada. El títutlo llegará a consolas y PC.

El primer Free To Play presentado en el evento es Stormgate, un RTS desarrollado por Frost Giant. Hasta el momento, se trató de un simple trailer CGI, el cual no muestra ningún tipo de Gameplay. Sus desarrolladores prometen que este juego tendrá sistemas «Pay to Win» o NFT y el registro para la beta abierta estará disponible en 2023.

Highwater es uno de los videojuegos con un aspecto muy particular durante el evento y es un juego que presenta a un grupo de personas navegando en un bote salvavidas a través de un planeta desolado y parece ser que tendrá una moraleja sobre el cambio climático. Su lanzamiento está previsto para 2022.

Raw Fury hace una nueva aparición con un videojuego completamente nuevo y es otro videojuego con una estética peculiar. American Arcadian es lo nuevo de Out of the Blue, un estudio español.

La trama se basa en una metropolis de fantasía con estilo Art Deco en el que sus residentes desconocen que forman parte de un Reality Show, así como la película de «The Truman Show». Este título se mantiene sin fecha de lanzamiento hasta el momento de redactar este artículo.

Uno de los momentos más icónicos del evento llegó gracias a Coffee Strain Studios, durante el anuncio de Goat Simulator 3.

Con un trailer que emocionó a los más fanáticos por su parecido al trailer del cancelado Dead Island 2, para finalmente presentar a la secuela de la saga con cabras locas que atacan a todo lo que tengan por delante. Llegará más adelante este año para consolas y PC.

Midnigh Suns, uno de los juegos presentados en el Summer Game Fest 2021 hace su aparición nuevamente, pero esta vez mostrando a más personajes y una fecha de lanzamiento final: 7 de octubre para todas las plataformas.

The Delicius Last Course es el nuevo DLC para Cuphead, el plataformero de acción creado por StudioMDHR. Este nuevo trailer nos adelanta el gameplay que los fanáticos disfrutarán a partir del próximo 30 de junio.

Midnight Fight es la próxima aventura de acción en cortesía de Humble Games. Este brawler nos permitirá enfrentar a múltiples bandas de una ciudad gobernada por el caos desde una vista isométrica.

Llegará el 23 de agosto y podrás probar su demo de forma gratuita antes de su lanzamiento.

Un viejo conocido hizo su aparición durante el evento y fue Warframe, presentando un trailer sobre su nueva expansión.

Por parte de los creadores de Genshin Impact llega Honkai: Star Rail y Zenless Zone Zero. El primero es es un RPG ambientado en el espacio que llegará a dispositivos móviles y PC; el segundo un Action RPG que también llegará a las mismas plataformas.



A poco tiempo para su salida, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge presenta un nuevo gameplay, demostrando su jugabilidad retro.

Este juego tendrá un modo multijugador para hasta 6 jugadores (Online y Local), además de que Casey Jones será uno de los personajes jugables. El juego llegará este 16 de junio a todas las plataformas.

Super People es un Battle Royale que fue anunciado hace tiempo atrás trae un nuevo trailer CGI para anunciar la fecha para su beta jugable el próximo 17 de agosto.

El título permitirá escoger entre 12 personajes con diferentes habilidades para enfrentarte a tus rivales en el campo de batalla.

Humankind es un juego de estrategia estrenado el 21 de agosto del año pasado a PC. Sin embargo, ha anunciado su llegada a consolas PlayStation y Xbox.

Hace meses atrás, Banda Namco anunciaron One Piece Odyssey, el nuevo JRPG del famoso anime. El juego llegará este año en Xbox, PlayStation y PC.

Soul Hackers 2 es el nuevo JRPG creado por Atlus (Shin Megami Tensei y la saga Persona). A pesar que se había revelado anteriormente que este juego estaba en desarrollo, finalmente se anunció de manera oficial. Llegará el 26 de agosto de este año para consolas y PC.

Durante el State of Play de Sony se reveló por primera vez la llegada de Metal Hellsinger, el nuevo «Rhythm Shooter» que contará la voz de Serj Tankian (System of a Down) con la banda sonora de David Golfarb, conocido por realizar obras orquestales del género Metal.

Llegará el próximo 25 de septiembre a consolas y PC el 25 de septiembre, pero su demo gratuita ya está disponible.

Los juegos de cartas han desarrollado métodos para innovar en cuanto a su jugabilidad y Nightingale es una muestra de ello.

Inflexion Games presentan un nuevo sistema de jugabilidad con cartas, crafteo y mecánicas de supervivencia unificadas con este título. Llegará a PC con acceso anticipado.

La llegada del reboot de Saint Row está a la vuelta de la esquina y sus desarrolladores han lanzado el «Boss Factory», una demo que permitirá crear al protagonista del juego final cuando esté disponible.

Puede ser descargado de forma gratuita en PC y consolas desde ahora.

Warhammer 40.000 Darkside es el nuevo juego de la franquicia homónima. Este nuevo shooter estará ambientado en el futuro de este universo y llegará a PC y Xbox (además de Xbox Game Pass a día uno) el próximo 13 de septiembre.

La famosa saga de Layers of Fears regresa con una reelaboración creado por Bloober Team. Esta incluirá versiones actualizadas con Unreal Engine 5 de Layers of Fear, el DLC Inheritance y Layers of Fear 2.

Llegará a PC y consolas de nueva generación en 2023.

La conclusión del Summer Game Fest fue el anuncio oficial de The Last of Us: Part 1, el Remake del juego original lanzado en 2013 para PlayStation 3. Este anuncio pudo ser el que deslumbraría el evento, pero lamentablemente fue filtrado poco antes del inicio del estandarte.

Llegará el 2 de septiembre de este año.

Además de este anuncio, Naughty Dog presentó un nuevo juego multijugador basado en The Last of Us. Contará con nuevos personajes, estará ambientado en otro lugar de Estados Unidos y aún se encuentra en desarrollo.