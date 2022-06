Todos sobre los anuncios del Xbox & Bethesda Games Showcase

El domingo 12 de junio se llevó a cabo el Xbox & Bethesda Games Showcase durante la semana del Summer Game Fest. Sin duda alguna, se coronó como la mejor presentación de la semana, trayendo consigo montones de anuncios de los juegos más esperados.

A continuación, una recopilación de cada juego presentado en el Xbox & Bethesda Games Showcase

El primer trailer en ser revelado fue el primer gameplay trailer de Redfall, el juego multijugador cooperativo desarrollado por Arkane Austin en el que los jugadores tendrán que enfrentarse contra hordas de vampiros.

Redfall permitirá a los jugadores encarnar como mínimo a 4 personajes jugables, dejándolos modificar su inventario de armas al igual que sus habilidades. Este título llegará a Xbox en 2023 y Game Pass a día 1.

Hollow Knight: Silksong es sin duda alguna, uno de los juegos más esperados para ser anunciado en esta conferencia.

Silksong es la secuela del juego homónimo original, ampliando así la historia de la saga. La jugabilidad al puro estilo «Metroidvania» se mantiene en este título, repleto de plataformas y montones de lugares cuales explorar.

Este título llegará a Xbox en 2023 y Game Pass a día 1.

High on Life es el juego de Justin Roiland, creador de Rick and Morty. Esta curiosa entrega presenta a una historia espacial en el que la humanidad está siendo amenazada por un cartel alienígena que quiere usarlos como drogas. Dependerá del jugador rescatar y asociarse con armas que hablan, derrotar estos alienígenas y salvar al mundo.

Este título llegará en octubre de 2022 a Xbox, PC y la nube, además de estar en Game Pass a día 1.

A pesar de no ser la presentación de un nuevo videojuego, es un anuncio importante por parte de Riot Games & Xbox; Debido a que han anunciado que están colaborando para llevar los juegos de Riot a Xbox Game Pass.

League of Legends, League of Legends: Wild Rift, Legends of runaterra, Teamfight Tactics y Valorant llegarán a Xbox, la nube y Game Pass a día 1 durante el invierno de 2022.

A Plague Tale: Requiem es la secuela directa de A Plague Tale: Innocence, presentando una desgarradora historia en un mundo despiadado en el que el jugador tendrá que conocer el precio de salvar la vida de sus seres queridos y tener que luchar para sobrevivir.

Este título llegará en 2022 a Xbox, PC y la nube, además de estar en Game Pass a día 1.

La conocida saga de juegos de carreras de tipo arcade vuelve a la simulación real con Forza Motorsport, trayendo de vuelta a las pistas de carreras tradicionales con gráficos actualizados y aprovechando el trazado de rayos en tiempo real durante las carreras.

Este título llegará en la próxima primavera a Xbox, PC y la nube, además de estar en Game Pass a día 1.

Flight Simulator 40th Anniversary la nueva gran actualización en conmemoración al 40 aniversario del simulador de vuelo de Microsoft, trayendo consigo nuevo contenido, como nuevos modelos de distintos tipos de aviones.

Además, tendrá una colaboración otra conocida propiedad intelectual de Xbox, Halo Infinite y estará disponible desde hoy.

Overwatch 2 es un título previamente anunciado; sin embargo, este nuevo gameplay trailer finalmente reveló que se convertirá Free To Play y la fecha de lanzamiento de esta secuela del famoso «Hero Shooter» de Blizzard Entertainment que se estrenó por primera vez en en 2015.

Además, Junker Queen será el próximo nuevo héroe jugable.

El acceso anticipado iniciará el 4 de octubre para a Xbox, PC y la nube, además de estar en Game Pass a día 1.

Ara: History Untold es uno de los nuevos títulos anunciados durante el Xbox & Bethesda Games Showcase, presentando una propuesta de estrategia en tiempo real que te permitirá construir una nación y llegarla a lo largo de la historia mientras exploras nuevas tierras y desarrollas arte, cultura y diriges su democracia.

Este título llegará a Xbox & PC en 2023 y Game Pass a día 1.

The Elder Scrolls Online: High Isle es la nueva expansión del MMO RPG inspirado en la saga de The Elder Scrolls. Mientras, la expansión permitirá a los jugadores visitar una región nunca antes vista anteriormente; así como recibir traducción de textos al español.

La expansión llegará a Xbox y PC la próxima semana y Game Pass a día 1.

Fallout 76 – Expeditions: The Pitt es la próxima expansión del MMO RPG de la saga Fallout. Esta Expedición llevará a los jugadores a las ruinas irradiadas de Pittsburgh, ahora conocidas en todas partes simplemente como The Pitt, lugar visto antes en Fallout 3.

La expansión llegará en septiembre de este a Xbox, PC y Game Pass a día 1.

Continuando con los DLC, llega Forza Horizon 5: Hot Wheels. El juego de carreras arcade ambientado en México lanzado a finales de 2021 que recibió múltiples elogios por parte de los fanáticos y la prensa recibe su primer DLC.

Además, no es primera vez que Hot Wheels y Forza Horizon hacen una colaboración, ya que en su lanzamiento anterior llegó uno similar.

Este DLC llegará a Forza Horizon 5 el 19 de julio de 2022.

ARK 2 presentó su primer CGI de anuncio junto al actor Vin Diesel. El juego de supervivencia y rol multijugador con dinosauros que llegó por primera vez en 2017 presentó un primer vistazo a su secuela, generando gran expectativa ante los fanáticos.

Este juego legará en 2023 a Xbox, PC y la nube a través de Xbox Game Pass a día 1.

Después de tanto, Scorn finalmente presentó su fecha de lanzamiento. El título permitirá a los jugadores explorar una civilización que alguna vez fue industriosa ahora estaba en ruinas. Rodeados de artilugios biomecánicos de pesadilla, tendrán explorar el entorno para progresar.

Este juego legará el 21 de octubre de 2022 a Xbox, PC y la nube a través de Xbox Game Pass a día 1.

Flintlock: The Siege of Dawn es un RPG de acción mágica revelado por primera vez hace tiempo atrás. Finalmente, durante el Xbox & Bethesda Games Showcase se presentó su primer Gameplay Trailer, enseñando así su interesante sistema de combate y movimiento, además de gráficos excepcionales.

Este juego legará a principios de 2023 a Xbox, PC y la nube a través de Xbox Game Pass a día 1.

Otra de las sorpresas más interesantes presentadas en el estandarte fue Minecraft Legends. Este nuevo juego de Mojang Studios presentará un carismático juego de acción y estrategia basado en el mundo de Minecraft.

Los jugadores tendrán la oportunidad de explorar un Overworld familiar pero en muchos sentidos nuevo en una perspectiva de tercera persona. Defenderán asentamientos pacíficos y lucharán contra hordas de piglins para detener la propagación de su corrupción Nether.

Este juego llegará en 2023 a Xbox, PC y la nube a través de Xbox Game Pass a día 1.

Lightyear Frontier presentará una nueva aventura en un extraño y hermoso planeta que permitirá a los jugadores construir su hogar. Combinando la utilidad de un robot con la experiencia pacífica de iniciar una granja, el mundo de Lightyear Frontier está lleno de misterio y maravillas.

Este juego llegará en primavera de 2023 a Xbox y Game Pass a día 1.

Gunfire Reborn es un juego de aventura basado en niveles que combina FPS, Roguelike y RPG. Los jugadores pueden controlar a héroes con varias habilidades para disfrutar de distintas builds y usar armas y objetos que aparecen al azar para explorar niveles aleatorios.

Este juego llegará en octubre de 2022 a Xbox, PC, Nube y Game Pass a día 1.

The Last Case of Benedict Fox será el próximo juego Indie con características de «metroidvania» de acción y plataformas inspirado en las novelas de Lovecraft con un aspecto en 2D.

Este juego llegará en primavera de 2023 a Xbox, PC, Nube y Game Pass a día 1.

As Dusk Falls es un drama interactivo original. Los jugadores podrán desarrollar esta historia solos o con 6 miembros, tomando decisiones que impactan en la vida de los personajes en esta intransigente historia de traición, sacrificio y resiliencia.

Llegará el 19 de julio a Xbox, PC, nube y Game Pass a día 1.

Naraka: Bladepoint es un juego de acción, aventura y Battle Royale donde hasta 60 luchan entre si para ser el último en pie. Es más, han anunciado que el juego llegará a Xbox Game Pass el próximo 23 de junio, además de anunciar su nuevo modo campaña.

Grounded es un videojuego de supervivencia desarrollado por Obsidian Entertainment que tuvo un acceso anticipado desde julio de 2020 y, Después de tanto, han anunciado que el juego completo llegará en septiembre de 2022 a Xbox, PC, nube y Game Pass a día 1.

Ereban: Shadow Legacy es una nueva aventura de plataformas en la que el jugador encarnará a Ayana, la última descendiente de una raza perdida. Los jugadores podrán aprovechar los poderes místicos de las sombras, los dispositivos de alta tecnología y evitar o matar para descubrir la clave para salvar un universo moribundo.

Llegará en 2023 a Xbox, PC, nube y Game Pass a día 1.

Pentiment es la próxima aventura narrativa medieval desarrollada por Obsidian Entertainment. Dibujado a mano, es un juego que que mezcla las decisiones, los puzles, la investigación y la importancia de la toma de decisiones.

Llegará en noviembre de 2022 a Xbox, PC, nube y Game Pass a día 1.

Continuando con la inclusión de Blizzard Entertainment en la conferencia de Xbox & Bethesda, finalmente ha sido presentado el Gameplay de Diablo IV, una de las sagas más longevas de Blizzard y amada por los fanáticos desde sus inicios.

Entre lo anunciado de este próximo título, fue la llegada del Necrofago como parte del roster principal entre las clases del juego, además de enseñar un diario de desarrollo que detalla el mundo devastado que los jugadores atravesarán en esta aventura llena de acción y la personalización de los guerreros a usar.

Llegará en 2023 a Xbox, PC, nube y Game Pass a día 1.

Sea of Thieves – «Captains of Adventure» presenta la séptima temporada del simulador de vida pirata en multijugador desarrollado por Rare. Esta expansión trae consigo nuevas formas de personalizar cada barco, además de poder asignarle un nombre como la tradición pirata.

Llegará el 21 de julio de 2022 a Xbox, PC, nube y Game Pass a día 1.

Ravenlok es un cuento de hadas lleno de acción que reimagina un reino en problemas y el destino de una joven para cumplir una profecía peligrosa. Lo más destacado de este juego, es que estará lleno de exploración, acción, combate, acertijos, gestión de recursos, un sistema de progresión e interacción con otros personajes mientras tratas de salvar al reino.

Llegará en 2023 a Xbox, PC, nube y Game Pass a día 1.

COCOON es el próximo juego de Annapurna Interactive que presentará a los jugadores disfrutar de una aventura a través de mundos dentro de mundos con interesantes mecánicas de acertijos.

Llegará en 2023 a Xbox, PC, nube y Game Pass a día 1.

Wo Long: Fallen Dynasty es una historia dramática y llena de acción de un soldado lucha por sobrevivir en una guerra donde los demonios plagan los Tres Reinos.

Los jugadores luchan contra criaturas mortales y soldados enemigos usando la espada basada en las artes marciales chinas, intentando superar las probabilidades despertando el verdadero poder desde adentro.

Llegará a inicios de 2023 a Xbox, PC, nube y Game Pass a día 1.

Otro anuncio interesante es que Atlus ha decidido llegar la saga de Persona a PC tras anunciarlo en el estandarte de Xbox & Bethesda.

Persona 3 Portable, Persona 4 Golden y Persona 5 Royal llegarán a PC y Xbox Game Pass el 21 de octubre de 2022.

El futuro de Xbox tomará un curso distinto luego de que finalmente se hiciera oficial el anuncio de la alianza entre Xbox; y el aclamado director y productor japonés Hideo Kojima, Metal Gear Solid y Death Stranding.

Esto se relaciona con el recientemente filtrado juego de su autoría «Overdose«, la cual presenta una nueva historia de terror protagonizada por Margaret Qualley.

Finalizando el Xbox & Bethesda Games Showcase, han dejado lo mejor para el final, presentando finalmente la revelación del primer gameplay oficial de Starfield, el próximo RPG de aventuras espaciales de Bethesda que estaría por estrenarse este año pero fue retrasado a inicios de 2023.

Este gameplay de 15 minutos presenta los gráficos, jugabilidad y los múltiples sistemas que traerán este nuevo título con más de mil planetas diferentes a explorar.

Detalles de todo lo mostrado en el Gameplay trailer de Starfield

El RPG es algo vital en este juego. Seguidamente, el trailer demuestra la customización de personajes, permitiendo al jugador modificar el aspecto del astronauta, así como que sus rasgos de personalidad.

Un sistema de habilidades permitirá al jugador crear un personaje único que se adapte a las necesidades de su rol.

Sistema de creación de personajes – Selección de clase

De manera similar, Starfield permitirá crear tu propia base con distintos materiales para construir el hogar perfecto para los personajes y sus aliados.

Conclusivamente, las naves espaciales llevan parte del protagonismo de este trailer. Se podrá modificar la nave de la tripulación del jugador, al igual que volar y enfrentar a los rivales en combates espaciales.

