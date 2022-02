Sony nos da un primer vistazo de los auriculares de la PlayStation VR2

Sony anunció oficialmente la PlayStation VR2 en enero durante el CES 2022, la versión mejorada y exclusiva para la PlayStation 5, pero tras el anuncio oficial no había revelado imágenes de cómo serían dichos periféricos de realidad virtual.

Este lunes 22 de febrero de 2022 publicaron en su blog las primeras imágenes oficiales, además muchos más detalles.Los auriculares y los mandos fueron rediseñados para seguir la estética de su consola de nueva generación, la PlayStation 5. Hideaki Nishino, vicepresidente senior de Administración y planificación de plataformas de la consola argumentó que «Notará que los auriculares PSVR2 tienen una forma similar a la del controlador PSVR2 Sense, con un aspecto de ‘orbe’ a juego. La forma circular del orbe representa la vista de 360 ​​grados que sienten los jugadores cuando ingresan al mundo de la realidad virtual, por lo que esta forma lo captura muy bien».

Por otro lado, también se mencionó que la ergonomía formaba parte de la experiencia. Al equilibrar el peso de los auriculares y tener una diadema que pueda ajustarse de forma simple. Además de un ajuste perfectamente personalizable para los cascos adecuándose perfectamente para cualquiera que lo use gracias a su diseño más delgado en comparación a la versión anterior.

Adicionalmente, la PlayStation VR 2 posee un sistema de ventilación, ayudando al lente del periférico evitando que se empañe por la condensación.

Hasta el momento, Sony no ha confirmado la fecha exacta en la que la PlayStation VR 2 llegará al mercado, pero en cambio, se sabe que juegos como Horizon Call of the Mountain llegarán junto con el periférico ayudando a los usuarios vivir una experiencia de realidad virtual exclusiva en la consola de nueva generación, PlayStation 5.