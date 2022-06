The Last of Us Remake ha sido filtrado llegará el 2 de septiembre a PS5

The Last of Us es una de las sagas de PlayStation más queridas por los Gamers. Desde su lanzamiento original, hasta la llegada de su segunda parte la cual Ellie protagoniza, ha recibido elogios por parte de los fanáticos y la prensa.

Justo hoy, horas antes de la presentación del PlayStation Direct del Summer Game Fest 2022, se filtró un trailer de The Last of Us: Part 1 Remake; presentando a una versión modernizada del juego original de 2013 con gráficos y jugabilidad mejorada.

The Last of Us – Versión Original

La historia post-apocalíptica desarrollada por Naughty Dog llegó originalmente para PlayStation 3. Presenta a Joel y Ellie como protagonistas, quienes buscan sobrevivir luego de una infección de hongos que azotó a la población del planeta.

El nuevo trailer confirmó la versión no anunciada del Remake de The Last of Us.

Llegará el próximo 2 de septiembre de 2022 y estará disponible para PlayStation 5 y luego de su estreno; También llegará a PC, pero se desconoce la fecha de llegada a dicha plataforma porque aún se encuentra en desarrollo.

«Disfruta de una revisión total de la experiencia original, fielmente reproducida pero incorporando una jugabilidad modernizada, controles mejorados y opciones de accesibilidad ampliadas. Además, siéntete inmerso con efectos mejorados y exploración y combate mejorados», según menciona la página web del juego.

Quienes esperen adquirir el juego podrán revivir la historia de Joel y Ellie escogiendo entre la versión estándar del juego, con un costo de $70 USD.

También pueden adquirir la Firefly Edition, con un valor de $99.99 USD la cual incluye el juego original y la expansión Left Behind, caratula de acero de edición limitada, los Comics de The Last of US: American Dreams #1-#4, además de acceso anticipado al juego.