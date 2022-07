Ubisoft Forward traerá nuevos anuncios en septiembre

Desde los inicios de la pandemia por el COVID-19, la tradición de todo el mundo cambió de manera radical incluyendo a los videojuegos. Durante 2022, el E3 estuvo ausente y las presentaciones del Summer Game Fest el espacio.

En el caso de Ubisoft, durante los últimos años ha tenido su propia presentación virtual, titulada «Ubisoft Forward» y la de este año será el próximo 10 de septiembre.

Save these dates!



☠ Skull and Bones Ubisoft Forward Spotlight | July 7

🎮 Ubisoft Forward | September 10 — Ubisoft (@Ubisoft) July 5, 2022

Según el blog de Ubisoft, contendrá «actualizaciones y noticias sobre múltiples juegos y proyectos» pero a medida que se acerque la fecha, irán confirmando el contenido.

Se transmitirá en vivo en YouTube, Twitch y el sitio web oficial de Ubisoft el 10 de septiembre a las 3:00PM (hora Venezuela). Más allá de la fecha, no se ofrecieron muchos detalles de lo que habrá en el Ubisoft Forward.

En cuanto a lo que si se conoce, la revelación del próximo juego de la franquicia Assassin’s Creed estará presente, y mencionan que será «el futuro de la saga».

Por otro lado, justo al momento de escribir este artículo, la empresa anunció que Skull and Bones. Un juego revelado en 2017 que se mantuvo en las sombras por mucho tiempo y múltiples Insiders afirmaban que se encontraba en problemas de desarrollo.

A diferencia del Ubisoft Forward, la revelación oficial del gameplay de Skull and Bones estará pautado para el próximo 7 de julio, pero es seguro que en septiembre ofrecerán mucha más información sobre este juego.

Otro anuncio importante que tendrá lugar en el evento, muy probablemente sea sobre Mario + Rabbids Sparks of Hope, que llegará en octubre a Nintendo Switch.

¿Qué otros títulos se podrían ver en el Ubisoft Forward?

Avatar: Frontiers of Pandora, Prince of Persia: The Sands of Time Remake, Tom Clancy’s The Division Heartland y Rainbow Six Mobile, son otros juegos de Ubisoft sin fecha de lanzamiento.

Es importante mencionar que probablemente falten muchos títulos por incluir en este próximo estandarte, ya que Ubisoft cuenta con decenas de juegos en desarrollo.

Juegos como Beyond Good and Evil 2, XDefiant, Splinter Cell y el título de Star Wars creado por Massive Entertainment tienen tiempo en desarrollo y conoce mucho más sobre ellos.

