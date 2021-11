1.7 millones de niños cubanos retornaron a clases presenciales

Un total de 1,7 millones alumnos de preescolar a quinto grado se reincorporaron, este lunes, a las clases presenciales en Cuba, tras más de un año suspendida por la situación de la pandemia del coronavirus covid-19.

Según informó el Ministerio de Educación de Cuba – citado por medios locales -, el retorno a clases se realiza cumpliendo las medidas higiénico-sanitarias: el uso del nasobuco y del hipoclorito; el lavado de las manos; el distanciamiento físico; el pesquisaje diario; la no entrada a las escuelas de personas ajenas, y sin enfermos.

El retorno a clases estuvo encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel, quien hizo acto de presencia en la ciudad Escolar Libertad, desde la escuela primaria Pedro Domingo Murillo.

«Feliz reinicio de curso escolar para todos», expresó el presidente de la República de Cuba.

Foto: Granma

En el acto, además, se le entregó un reconocimiento a los maestros, quienes – durante la pandemia – continuaron brindado clases, bajo la modalidad online.

La actividad contó con la presencia del Miembro del Buró Político y Primer Ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz; del viceprimer ministro, Jorge Luis Perdomo Di-Lella; del primer secretario del Comité Provincial del Partido en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar; de la titular de Educación, Ena Elsa Velázquez Cobiella; y de otras autoridades del Partido y el Gobierno.

«Nosotros ya cumplimos con las tres etapas que diseñamos desde el mes de agosto. De conjunto con Salud Pública los estudiantes se han ido vacunando por grupos y se va reanudando el curso. Con la incorporación de los alumnos de preescolar a quinto grado, los más de 1,7 millones de estudiantes de educación general ya están en las aulas», recalcó la titular de Educación.

Cabe destacar que el retorno a clase se decreta tras un esquema de vacunación completo, lo que asegura mejores condiciones.

Antes del retorno a las clases presenciales, los trabajadores del sector educacional realizaron las labores de limpieza y acondicionamiento de locales, así mejoraron la base material de estudio, para garantizar las condiciones adecuadas para evitar el contagio.

«No detuvimos el curso escolar —afirmó la ministra—: de enero a julio desarrollamos actividades televisivas, que no es lo mismo, pero no podemos decir que los alumnos no se apropiaron de conocimientos, de habilidades; (…)los maestros siguieron en contacto con sus estudiantes, con la familia, y ahora empezamos otra etapa presencial, donde también retomaremos todo lo que se hizo en las actividades docentes televisivas, y debemos terminar el curso 2020-2021 en el mes de febrero, excepto las provincias de Cienfuegos y Las Tunas que desde noviembre empezaron el curso 2021-2022», cita Granma.