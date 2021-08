21 preguntas y respuestas sobre la vacuna contra el covid

Al igual que en el mundo entero, en Venezuela avanza la inmunización contra la covid-19. El esfuerzo mundial de gobiernos y empresas farmacéuticas para lograr vacunas capaces de hacer amainar una pandemia que en poco más de un año ha cobrado la vida de 4 millones y medio de personas ha sido titánico e inédito en la historia de la humanidad, y para que esa convergencia de fuerza y voluntades tenga efecto real es necesario el compromiso de todas y todos. Pero ese compromiso solo se puede lograr si hay información y confianza.

Primero se nos pidió usar el tapabocas y mantener el distanciamiento social, evitar aglomeraciones, y de hecho no salir de casa si no es estrictamente necesario. Tanto así que trabajos y colegios cerraron sus puertas y hoy el teletrabajo, la educación a distancia y las compras por internet son rutina. Ahora la solicitud imperante es vacunarnos. Al inmunizarnos contra el Sars-Cov-2 no solo garantizamos que se salve nuestra propia vida sino también las de quienes nos circundan, evitando la propagación de esta enfermedad tan volátil y letal.

En Venezuela se han dispuesto diversos mecanismos para garantizar que haya vacunas para toda la población a partir de los 18 años de edad. En general, todas las personas mayores de edad recibiremos por defecto una convocatoria para ser vacunadas. No obstante, quien lo desee pueden manifestar su deseo de recibir la inmunización para agilizar su cita a través de varias vías.

Una es el sistema Patria, también a través del registro dispuesto en la página web del ministerio del Poder Popular para la Salud; igualmente, se puede enviar un mensaje de texto con el número de cédula al número 74224 desde cualquier teléfono celular. Por su parte, distintos gremios profesionales así como comunidades organizadas llevan a cabo diariamente y en todo el país jornadas de vacunación en coordinación con las autoridades.

Pero, además, sin necesidad de pasar por ninguna de esas alcabalas, cualquier persona que se presente en muchos de los centros de vacunación habilitados (es necesario verificar antes si el que está cerca de tu casa cuenta con esta ventaja) y haga su cola recibe su vacuna sin el requisito previo de la cita agendada.

Vacunarse es fácil, rápido, gratis y sobre todo necesario. Es una acción que responde a todos los criterios científicos y éticos de esta época y además es un compromiso con quienes nos rodean. Todas las vacunas disponibles en Venezuela —Sputnik-V, de Rusia; CoronaVac, Sinovac (China); Vero Cell, Sinopharm (China) y Abdala (Cuba)— cuentan con los avales y ensayos necesarios que garantizan su seguridad y eficacia, y además, mientras más rápido se logre inmunizar a la mayor cantidad de población, más rápido retornará a nuestra cotidianidad la tan añorada “normalidad”.

Por si las moscas: algunas preguntas y respuestas necesarias

Para contribuir con el esfuerzo del plan de vacunación, preparamos una guía con 21 preguntas y respuestas sobre las vacunas. Para responder a estas interrogantes consultamos como fuente científica documental a la página web del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos y en base a su experiencia a miembros de la misión médica cubana en Venezuela (MMC), al virólogo (PhD) Sebastián Aguirre (SA) y al Percebeiro Gude (PG), médico residente de medicina familiar y comunitaria, actualmente analista de datos de la pandemia de covid-19 en Galicia, España. Cada respuesta está atribuida.

1. ¿Si ya me dio covid-19 debo vacunarme?

Hay diversos criterios científicos. El CDC recomienda la vacunación debido a que aún no se conoce con exactitud el tiempo que los anticuerpos de la infección permanecen en el cuerpo humano y además porque ya no son tan raros los casos de reinfección. En Venezuela se vacuna con el esquema completo a quienes ya han superado la enfermedad.

En España se recomienda aplicar a las personas que ya han superado la covid-19 una sola dosis de cualquiera de las vacunas disponibles como un refuerzo a los anticuerpos naturales desarrollados por el organismo (PG).

2. ¿Cuánto tiempo después de superar la enfermedad debo esperar para recibir la vacuna?

Aunque los criterios varían de país a país y con diversos autores, miembros de la MMC recomiendan en Venezuela esperar al menos dos meses después de la infección. El CDC recomienda esperar un poco más, 90 días, aunque detalla que el tiempo depende del tipo de tratamiento recibido para superar la enfermedad.

PG, en cambio, explica que en España la única dosis que se administra a los pacientes que ya tuvieron covid-19 se aplica seis meses después de la infección.

3. ¿Debo seguir usando mascarilla y mantenimiento la distancia después de vacunarme? ¿Por qué?

“Sí. La vacuna nos enseña a fabricar anticuerpos, pero no es un ‘impermeable’ que impide la entrada y salida de virus del sistema respiratorio”, detalla PG.

En Estados Unidos y España se suspendió el uso de mascarilla en espacios abiertos para las personas vacunadas, no obstante, la llegada de nuevas variantes más agresivas como la Delta está obligando a hacer retroceder esa medida.

En Venezuela el uso de la mascarilla y las medidas de distanciamiento social siguen siendo obligatorias tanto a personas vacunadas como no vacunadas.

4. ¿Qué pasa si recibo solo una dosis de la vacuna y me enfermo cuando me toca recibir la segunda?

La segunda dosis no puede aplicarse si la o el paciente se contagió de covid-19 o incluso si sufre de cualquier otra enfermedad en el momento. Se debe consultar al personal de salud tratante para tomar la decisión de acuerdo con el caso específico.

SA valoró que con la dosis inicial más los anticuerpos que ya aporta la enfermedad podría considerarse al paciente como totalmente inmunizado y no requeriría de dosis adicionales.

5. ¿Si pierdo el esquema cuánto tiempo debo esperar para recibir una nueva vacuna?

PG y SA coinciden en que la eficacia de la vacuna disminuye si la segunda dosis se adelanta, pero se mantiene si la segunda dosis se retrasa algunas semanas, así que no hay que preocuparse si hay demoras en completar el esquema.

6. ¿Si voy a viajar y en el país al que voy no aceptan la vacuna que me apliqué puedo vacunarme de nuevo con otra vacuna?

No es recomendable vacunarse dos veces debido a la ausencia de estudios en este sentido. “No hay datos que digan que es seguro así que es mejor no aplicarse de nuevo la vacuna y no viajar”, dijo SA.

De cualquier forma, debido a que las normativas y los protocolos administrativos, migratorios y de otra índole relacionados con la covid-19 son aún incipientes, también es muy probable que sean cambiantes y se vayan adaptando poco a poco a todas las realidades.

7. ¿Puedo vacunarme si estoy embarazada o amamantando?

Sí. En esto coinciden todas las fuentes consultadas. Detalla PG que la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia aconseja a las embarazadas que se vacunen durante el embarazo y las mujeres con deseo gestacional que se vacunen antes. En cuanto a las mujeres que amamantan, como sucede con todos los anticuerpos, los de la vacuna pasan al bebé a través de la leche.

8. ¿Cuánto tiempo después de vacunarme ya cuento con los anticuerpos del fármaco?

Esto depende de la vacuna aplicada, pero en líneas generales entre los 14 días y el mes cumplido de haber aplicado la primera dosis.

9. ¿Tengo protección contra la covid-19 si solo recibí una dosis de la vacuna?

Detalla PG que con una dosis la protección es de un 20 %, con dos dosis la protección alcanza un 65-95 %, dependiendo de la variante y la vacuna.

Esto cambia en el caso de la vacuna Abdala, que tiene un esquema de tres dosis y también en el caso de haber ya sufrido la enfermedad, recuerdan desde la MMC.

10. ¿Hay alguna contraindicación al respecto de la vacuna? ¿Quiénes no deberían vacunarse (si existe el caso)?

Explican desde la MMC que en Venezuela se contraindica la vacuna a las personas con enfermedades crónicas descompensadas, quienes sufren de alguna enfermedad infecciosa aguda, menores de edad, haber recibido otra vacuna anticovid o sufrir de alergia a alguno de los componentes de la vacuna.

También se consideran casos especiales personas con alguna patología autoinmune. Estos pacientes deben solicitar un estudio previo para garantizar que el vacunarse sea seguro.

11. ¿Cuánto tiempo después de la vacunación está prohibida la ingesta de licor?

En Venezuela se recomienda esperar 48 horas para que los efectos secundarios de la vacuna ocurran sin complicaciones adicionales. No obstante, el licor no afecta la efectividad de la vacuna.

12. ¿Cuánto tiempo dura el efecto de las vacunas actuales contra la covid-19?

“La presencia de anticuerpos dura mínimo seis meses. La presencia de células especializadas en fabricar esos anticuerpos (memoria inmunológica) seguramente dure más”, valoró PG.

13. ¿Por qué no se vacuna a niñas y niños contra la covid-19?

Aún no se vacuna masivamente a menores de edad porque dada la contingencia se pensó primero en inmunizar a la población más vulnerable al virus, que es la mayor, no obstante, ya se realizan ensayos exitosos en Estados Unidos, Europa y Cuba con vacunas pediátricas.

Dijo PG que algunos países ya vacunan a partir de los 12 años de edad. “La nueva variante delta infecta con mayor frecuencia a niños/as y adolescentes”, advirtió.

14. ¿Cuándo o en qué circunstancia deberían preocuparme los efectos secundarios de la vacuna?

Aun cuando son casos extremadamente raros, es imperativo asistir a un centro de salud si después de recibir la vacuna se registran ciertos síntomas. Los detalla PG: “Vértigos, visión doble, parálisis de una comisura labial, de un párpado o de una mano o una pierna, o habla incomprensible, son datos de ictus secundarios a trombos. Esto sucede con muchísima más frecuencia en personas infectadas, pero también puede suceder en muy pocas personas vacunadas. Con el dolor pesado opresivo en el pecho (angina) sucede lo mismo”.

15. ¿Es obligatorio vacunarme?

En Venezuela no es obligatoria la vacunación contra la covid-19. Tampoco es requisito para la entrada al país.

16. ¿Qué pasa si pierdo el certificado de vacunación?

Explicaron desde la MCM en Venezuela que solo hace falta ir con la cédula de identidad al centro de vacunación donde recibió la inmunización o a otro autorizado para solicitar un nuevo comprobante, ya que todas las vacunas están registradas en una base de datos nacional unificada.

17. ¿Qué pasa si no puedo asistir a la cita de mi vacuna? ¿Puedo asistir en otra fecha y/o a otro centro que no es el asignado?

Sí, se puede asistir en otra fecha y también a cualquier otro centro de vacunación, pero siempre es importante consultar antes de hacer la cola debido a que en ocasiones algunos centros de vacunación solo cuentan con las dosis previstas para el día de acuerdo con las citas previamente concertadas.

18. ¿Puedo elegir qué vacuna recibir?

No, en Venezuela no se puede elegir cuál vacuna se va a recibir. La inmunización a aplicar será la disponible en el centro de vacunación al cual se asistió. Hay algunas consideraciones que se toman en cuenta de acuerdo con la edad de la o el paciente, pero no son limitativas.

19. ¿Es cierto que la vacuna contra la covid-19 altera mi ADN?

Esta ha sido una de las principales premisas de los grupos antivacuna para satanizar la vacunación. Así responden dos de los entrevistados:

PG: “Totalmente falso. Tenemos un montón de bacterias y virus en nuestra piel, nariz, intestino… Cuando esos microorganismos mueren, sus genes quedan ‘flotando’ al descubierto al lado de nuestras células, ¡pero su cadena de genes no se mete dentro de la cadena de nuestros genes! Eso lo hace un virus cuando infecta una célula. Las vacunas de ARN son trozos de ARN que se quedan ‘flotando’ sin meterse dentro de nuestro ADN. Existen vacunas de ARN desde 2017 contra la hepatitis b, el papiloma o la gripe”.

SA: “No está nuestra probado, pero las vacunas ARNA como las de Pfizer o las de Moderna pueden ser cambiadas a ADN dentro de las células por algo que se llama ‘transcripción reversa’. Puede —pero es muy raro— que se inserten en el genoma. Eso pasa con muchos virus todo el tiempo, por ejemplo, el virus del dengue y otros virus ARNA, mismo con coronavirus, se pueden transformar la molécula de ARN que tiene el virus original a ADN por una enzima que tenemos en nuestras células y ese ADN se puede insertar a nuestro genoma. Entonces puede que pase, sí, pero es extremadamente raro y no se ha probado todavía con las vacunas del covid”.

20. ¿Es cierto que si me vacunó igual puedo contagiarme de covid-19? ¿Entonces para qué sirve la vacuna?

Dice SA: “La gente que se contagia, muy pocos se enferman con síntomas y muchos menos terminan hospitalizados. De 192 millones de personas que ya se vacunaron aquí en Estados Unidos creo que hay solo 1.600 que se han infectado con la vacuna, muchos de ellos gente mayor y otros tenían otros problemas, así que es muy raro que uno se enferme, las vacunas funcionan muy bien”.

21. ¿La vacuna contra la covid-19 puede salvar mi vida?

Sí. Está comprobado que aun cuando la vacuna puede no evitar el contagio al cien por ciento, esta sí protege contra los síntomas más agudos y por tanto, reduce considerablemente la tasa de mortalidad, incluso en los casos de las cepas más agresivas. La vacuna es la mejor protección que ha desarrollado la ciencia para protegernos contra la pandemia.