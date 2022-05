Acusan a padastro de ser el agresor del niño venezolano golpeado en Perú

Un nuevo giro ha dado el caso del niño venezolano Jhoangel Jesús Zambrano Alvarado de 11 años años de edad, quien sufre un esguince cervical y derrame cerebral luego de recibir una fuerte golpiza en Perú.

El hecho se viralizó en las redes sociales y fue denunciado por la madre del menor Saraí Alvarado, quien señaló que su hijo fue golpeado en la escuela por un compañero de clases.

Este caso generó el rechazo usuarios de las redes sociales y de la opinión pública en general por considerarlo un grave acto de bullying y xenofobia.

Pero ahora la madre del escolar acusado de atacar a su compañero denuncia que los golpes que provocaron el delicado estado de salud del joven habrían provenido del padrastro de la víctima y no de su hijo, tal como se había sido señalado circunstancialmente al conocerse el suceso, reseña el Diario La República de Perú.

La progenitora del menor acusado comenta – ante una periodista del canal ATV- que en una anterior oportunidad había visto al padrastro del menor lesionado con un palo a las afueras del colegio donde se reportaron los hechos que derivaron en la situación actual, y que, en aquel episodio, había observado al joven con temor de salir de las instalaciones del centro educativo, ante la posibilidad de ser golpeado por el hombre.

La versión brindada por la mujer es respaldada por otros familiares del menor acusado por presuntamente agredir a su compañero, así como por otros padres de estudiantes del centro educativo Víctor Raúl Haya de la Torre, ubicado en el distrito de Puente Piedra, donde ocurrieron los ataques.

“En el salón nunca ha habido violencia, los niños dicen que no, que no ha pasado nada de eso, son 28 niños que no han visto nada”, comenta una de las madres que apoya la versión de la progenitora del supuesto agresor.

Medios de comunicación peruanos aseguran que han intentado ubicar a la madre de Jhoangel para conocer su versión sobre esta denuncia, pero que no se han podido comunicar con ella.

Mientras tanto, el Ministerio de Educación peruano ha ordenado investigar minuciosamente los detalles del caso a fin de esclarecer lo sucedido y poder hallar la verdad en torno a estos hechos y determinar sobre quién recae la responsabilidad por el delicado estado del joven lesionado, señala La República.

Los gobiernos de Perú y Venezuela condenaron estos actos y pidieron el pronto esclarecimiento de los hechos.