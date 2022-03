Advierten incremento inflacionario en EEUU tras crecimiento de los salarios

Las peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos han llegado la semana pasada a 187.000, el nivel más bajo desde septiembre de 1969, lo que denota el cierre en el mercado laboral, informó este jueves el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

Las empresas tienen dificultades para contratar, ya que la oferta del mercado laboral no puede satisfacer la demanda.

«Según diversos indicadores, el mercado laboral está extremadamente estancado, significativamente más que justo antes de la pandemia», dijo el presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell.

En Estados Unidos existen 1,7 ofertas de trabajo publicadas por cada persona que busca trabajo, explicó Powell el lunes en un evento de la Asociación Nacional de Economía Empresarial y señaló que los salarios nominales están aumentando al ritmo más rápido en décadas.

En la semana que finalizó el 19 de marzo, la cantidad de estadounidenses que solicitaron asistencia por desempleo disminuyó en 28.000 desde el nivel corregido de la semana anterior contabilizado en 225.000, según un informe publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales del departamento.

Un sólido crecimiento de los salarios, si bien es una buena noticia para los trabajadores, podría alimentar la ya elevada inflación, aumentando el riesgo de un proceso inflacionario alto y sostenido, según los economistas.

«La inflación es demasiado alta», subrayó Powell, y señaló que el Banco Central, de ser necesario, actuará «más agresivamente» para aumentar la tasa de los fondos federales en más de 25 puntos básicos en sus reuniones de política para frenar la inflación, refiere Xinhua.

El último informe de peticiones de subsidio por desempleo también mostró que la cantidad de personas que continúan cobrando beneficios estatales regulares por estar sin trabajo, que van una semana detrás de los números de titulares, disminuyó en 67.000 a 1,35 millones. Ese número alcanzó su punto máximo en abril y mayo de 2020, cuando superó los 20 millones.

Durante la semana que finalizó el 5 de marzo la cifra total de ciudadanos que pidieron beneficios en todos los programas, estatales y federales combinados, cayó en 110.749 a casi 1,86 millones.

Biden pierde liderazgo

Alrededor de 7 de cada 10 estadounidenses dicen que la economía del país está en mal estado y cerca de dos tercios desaprueban el manejo de la economía por parte de Biden, según una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Los estadounidenses dijeron que sus políticas han dañado la economía en lugar de ayudarla.

Las encuestas insinúan una paradoja en la que el público considera que Biden está en el poder sin tener necesariamente el control.

Sus esperanzas de un renacimiento económico duradero se han desvanecido a medida que los estadounidenses enfrentan costos más altos de alimentos y energía. Y la promesa de un país que ya no está bajo el dominio de la pandemia ha sido suplantada por la incertidumbre de la situación en Europa.