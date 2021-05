Ahmadineyad inscribió candidatura a la presidencia de Irán

El expresidente iraní Mahmud Ahmadineyad formalizó este miércoles su inscripción como candidato para las elecciones del próximo 18 de junio. Ahmadineyad ya intentó volver a la jefatura del Gobierno de Irán en los comicios de 2017, pero su candidatura no fue avalada por el ayatolá Ali Jamenei, como es la norma en el país persa.

La inscripción de Ahmadineyad no aclara si su relación mejoró con las autoridades religiosas de la nación islámica, pero es un hecho que el político goza de una amplia popularidad entre un grueso de la población menos favorecida.

“La gente debería participar en el proceso de toma de decisiones de Irán … Todos debemos prepararnos para una reforma fundamental”, declaró Ahmadineyad tras entregar la documentación en el registro electoral, según registró la prensa.

El político, en otra época conocido por conservador, ahora se presenta como impulsor de reformas en la nación asiática. “¿Por qué hay gente que espera que sea el mismo que hace diez años? Nadie debería seguir siendo igual incluso después de dos días”, dijo en una entrevista reciente para el canal estatal.

Ahmadineyad, de 64 años, concluyó su segundo mandato presidencial en el verano de 2013 (la ley iraní no permite un tercero consecutivo). Allí llegó con la promesa de poner alimento en la mesa de los iraníes y se fue con altos niveles de popularidad por haberlo logrado, pese a que la economía del país se debilitaba producto de las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos y sus aliados.

A pesar de las muestras de apoyo que ha recibido de sus simpatizantes en los últimos meses, otros observadores, no lo ven tan claro. Los sectores más radicales han expresado su apoyo a la eventual candidatura del jefe del Poder Judicial, Ebrahim Raisí. Varios aspirantes, incluidos algunos ex miembros de la Guardia Revolucionaria, han asegurado que se retirarían en su favor para evitar dividir el voto conservador. En 2017, Raisí, a quien se atribuye la ambición de suceder algún día al líder supremo, se enfrentó sin éxito al actual presidente, Hasan Rohaní, que no puede concurrir a la reelección al concluir su segundo mandato.

Con información de agencias