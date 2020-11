Al descubierto la responsabilidad de Almagro en golpe contra Morales

El libro de los periodistas Martín Natalevich y Gonzalo Ferrerira, titulado “Luis Almagro no pide perdón”, revela hasta qué punto el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) fue uno de los artífices del derrocamiento de Evo Morales y su salida del poder por la vía forzosa.

La publicación que saldrá a los anaqueles este miércoles 18 de noviembre, cuenta cómo fue el acercamiento de Almagro a Evo Morales “para ganarse su confianza” y meter a los Observadores de la OEA en el país andino para luego desacreditar los procesos electorales que se hicieron recientemente. La información se desprende de un hilo publicado en twitter por el periodista uruguayo Mateo Grille.

“Ahí abríamos dos posibilidades y cerrábamos una. Abríamos una posibilidad de que Evo ganara legítimamente. Era el costo que tenía eso. Para mí eso era imposible. Después abríamos la posibilidad de que la oposición boliviana ganara legítimamente”, dijo Almagro en unas declaraciones recogidas en el libro.

Según se desprende de esta publicación, Almagro sostuvo un encuentro en Nueva York un año antes e las elecciones en Bolivia en la que le hizo tres solicitudes.“Tenés que invitarnos para observar, no podés matar a nadie en una manifestación, en ninguna protesta. No podés meter un solo preso político ni inhabilitarme ningún candidato. Y no podés robarte ni un voto. Esas son las tres condiciones mías”.

De esta manera Almagro logró la invitación a Bolivia para las elecciones y luego utilizó a la OEA para decir que hubo fraude y pese a que nunca lo pudo demostrar, sí logró sacar a Evo Morales de la presidencia del país suramericano.

“La OEA tenía que estar en la elección en Bolivia. Si no estábamos en la elección en Bolivia…se iba a complicar mucho. Se iba a complicar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo íbamos a estar corriendo de atrás todo el tiempo”, cita el libro las palabras de Almagro.

“Si se robaba la elección, si había fraude electoral… Nosotros habíamos observado el referéndum, fuimos, hubo una misión de observación electoral. A mí me constaban los problemas que tuvo esa Misión de Observación Electoral durante el proceso. Había que estar y la manera de estar era asumir determinadas responsabilidades y retos políticos. Y lo hice”, admitió.

La confesión de Luis Almagro en este compilado de entrevistas publicadas en el libro “Luis Almagro no pide perdón”, podrían abrir la posibilidad de que el alto funcionario sea apartado de sus funciones, incluso perder alguna demanda en tribunales de las que adelanta el ex presidente boliviano en su contra.