Alcalde de Zamora Hugo Martínez dio positivo a covid-19

Hugo Martínez, alcalde del municipio Zamora (Guatire) de Miranda, contrajo coronavirus, según informó a través de sus cuentas de Instagram martinezhugor y Twitter @HugoR_Martinez, a las 11 am de este jueves.

A los habitantes de las parroquias Guatire y Bolívar dirigió el siguiente mensaje: “Saludos a mi pueblo de Zamora. Debo informar que he sido diagnosticado de infección por Covid-19, por lo que he iniciado mi aislamiento. Para el momento estoy asintomático, me siento con buena salud e iniciaré el tratamiento correspondiente. Seguiremos en batalla”.